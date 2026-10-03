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बीड जिल्हा होरपळतोय! 8 महिन्यांत 150 शेतकऱ्यांनी संपवलं जीवन; हमीभाव आणि पीक विम्याअभावी बळीराजा हवालदिल

बीड जिल्ह्यात सततची नापिकी, कोरड्या दुष्काळामुळे 8 महिन्यांत 150 शेतकऱ्यांनी प्राण गमावले आहेत. याचा आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे हरिदास तावरे यांनी.

Beed 150 Farmers Lose Lives in 8 Months
बीडमध्ये 8 महिन्यांत गेलेत 150 शेतकऱ्यांचे प्राण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2026 at 1:57 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 2:40 PM IST

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बीड : जिल्ह्यात मागील आठ महिन्यांमध्ये 150 शेतकरी आत्महत्येची धक्कादायक आकडेवारी समोर येत आहे. 1 जानेवारी 2026 ते 31 ऑगस्ट 2026 या आठ महिन्यांच्या कालावधीत 150 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं आहे. मराठवाड्यात सगळ्यात जास्त आत्महत्या बीड जिल्ह्यात होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. सरकारकडून विविध योजनांच्या अनेक घोषणा होतात, मात्र त्या प्रत्यक्षात आपल्यापर्यंत पोहोचत नसल्याचं शेतकरी सांगतात. त्यामुळे सरकारच शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप होत आहे. शेतकरी आत्महत्या झाल्यावर सरकार अनुदान देतं, मात्र शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. यावर शेतकरी काय म्हणतात, ते आपण जाणून घेऊ.

बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन म्हणाले, ''मी सर्व शेतकरी बांधवांना आवाहन करतो की, आपण स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळाची पाहणी केली आहे. या दुष्काळात तुमच्यासाठी ज्या योजना राबवायच्या आहेत, त्याअंतर्गत सरकारने कर्जमाफी देखील केली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला पुन्हा पीक कर्ज मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या पाण्यासाठी आणि चाऱ्यासाठी आपण योग्य त्या उपाययोजना करत आहोत. त्यामुळे नाराज होऊन कोणीही कुठलेही टोकाचे पाऊल उचलू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे.''

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची चिंताजनक आकडेवारी (ETV Bharat)

शेतकरी नेते मोहन गुंड म्हणाले, ''बीड जिल्हा हा दुष्काळग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. याच बीड जिल्ह्यात मागील आठ महिन्यांमध्ये तब्बल 150 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर येत आहे. सरकार मात्र यावर कुठलीही गंभीर पावलं उचलत नाही. शेतकऱ्यांसाठी नुसता घोषणांचा पाऊस पडत आहे. प्रत्यक्षात पावसानं दांडी मारली असून सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला आहे; मात्र यामुळे शेतकऱ्यांना नेमकं काय मिळणार? पाण्याचं जे प्रकल्प आहेत ते कोरडे पडत चाललं आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर अनेक शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतील आणि या बीड जिल्ह्याची स्मशानभूमी झाल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारनं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलली पाहिजेत.''

Beed 150 Farmers Lose Lives in 8 Months
सततची नापिकी, कोरडा दुष्काळ यामुळे बीडमध्ये कृषी संकट गडद (ETV Bharat)

बाळासाहेब येवले या शेतकऱ्यानं सांगितलं, ''बीड जिल्ह्यामध्ये मागील आठ महिन्यांमध्ये 150 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या झालेल्या नाहीत. ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे. यामागील मुख्य कारणे म्हणजे सततची नापिकी, कोरडा दुष्काळ आणि शेतीमालाला हमीभाव नसणे, ज्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. शासन स्तरावरून घोषित केलेल्या योजना प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. मागील वर्षी 17 हजार 500 रुपये पीक विमा देऊ अशी घोषणा सरकारनं केली होती, मात्र तो देखील मिळाला नाही. इतकेच नव्हे, तर 2020 चा प्रलंबित पीक विमा देखील बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अजून मिळालेला नाही. सध्या बीड जिल्ह्यात भीषण दुष्काळजन्य परिस्थिती असून पिकांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था सरकारनं तातडीनं करावी, ही आमची मागणी आहे. तसंच बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख रुपयांची मदत जाहीर करून ती तात्काळ देण्यात यावी, अशी आम्ही मागणी करत आहोत.''

बीड जिल्ह्यात होत असलेल्या आत्महत्यांच्या संदर्भात राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आवाहन केलं आहे. त्या म्हणाल्या, ''जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे, त्यामुळे कोणीही कुठल्याही प्रकारचे टोकाचं पाऊल उचलू नका; सरकार तुमच्या सोबत आहे. ही अडचण फक्त एका कुटुंबाची नसून संपूर्ण शेतकरी बांधवांची आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यातच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये असा दुष्काळ पडलेला आहे. तुम्ही सर्वांनी धीर धरा, सरकार तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे.''

दरम्यान, बीड जिल्ह्यात गेल्या आठ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी जीव देण्याचं सत्र सुरूच असल्याचं पाहायला मिळत आहे. यामागील कारणांचा वेध घेतला असता, बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कधी अतिवृष्टी तर कधी कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत असून, अखेर हताश होऊन टोकाचं पाऊल उचलत असल्याचं चित्र समोर येत आहे.

(टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध)

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Last Updated : October 3, 2026 at 2:40 PM IST

TAGGED:

बीड शेतकरी संकट
FARMER DEATHS BEED
MARATHWADA AGRARIAN DISTRESS
मराठवाडा शेतकरी परिस्थिती
BEED FARMER CRISIS 2026

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