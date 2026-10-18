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बीडच्या माजलगावात तुळजापूर दर्शनासाठी निघालेल्या माजलगावच्या कुटुंबावर काळाचा घाला; पाच जणांचा मृत्यू...!

तुळजापूर दर्शनासाठी निघालेल्या माजलगावच्या कुटुंबाच्या वाहनाचा आज सकाळी अपघात झाला. या अपघातात 5 जणांचा मृत्यू झाला.

Beed accident
अपघातग्रस्त कार आणि बस (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2026 at 1:19 PM IST

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बीड- जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यात खामगाव–पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्गावर शिंदेवाडी फाटा येथे भीषण अपघात घडला आहे. कारचा आणि बसचा समोरासमोर अपघात झाल्यानं हा अपघात घडला आहे.

तुळजापूर येथे दर्शनासाठी निघालेल्या माजलगाव येथील एका कुटुंबाच्या वाहनाचा अविनाश दादा बनसोडे यांच्या पेट्रोल पंपासमोर अपघात झाल्याची माहिती मिळत आहे. या अपघातात गजानन रामदास यांच्यासह 5 जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. घटनास्थळावरील प्रत्यक्षदर्शींनी अपघाताची माहिती दिली आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको आंदोलन सुरू केल्याची माहिती आहे. गाडी खड्ड्यात आदळल्यानं चारचाकी गाडी अनियंत्रित झाल्यानं अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. माजलगाव ग्रामीण पोलीस आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाली आहे. जखमींना मदत कार्य सुरू आहे.

TAGGED:

CAR BUS ACCIDENT MAJALGAON
TULJAPUR PILGRIM ACCIDENT
माजलगाव कार बस अपघात
BEED CAR BUS ACCIDENT

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