मेळघाटातील 'मधाच्या गावा'ला अस्वलांची नजर; आदिवासी महिलांचा हक्काचा रोजगार संकटात
मेळघाटातील 'मधाचे गाव' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आमझरी परिसरात अस्वल आणि माकडांच्या हैदोसामुळे आदिवासी महिलांचा मधमाशी पालन व्यवसाय संकटात सापडला आहे.
Published : November 24, 2026 at 2:43 PM IST
अमरावती : मेहनतीने उभा केलेला रोजगार डोळ्यांदेखत उद्ध्वस्त होत असल्याचे चित्र शासनाने 'मधाचे गाव' म्हणून घोषित केलेल्या मेळघाटातील आमझरी परिसरात पाहायला मिळत आहे. मधमाशी पालनाचे प्रशिक्षण घेऊन मध संकलनाच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग शोधणाऱ्या आदिवासी महिलांच्या मधपेट्यांवर आता अस्वलांनी हल्ले सुरू केले आहेत. अस्वले मधपेट्या फोडून त्यातील मधावर ताव मारत असल्याने महिलांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यातच माकडांचाही उपद्रव वाढल्याने मधमाशी पालनाचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. शासनाच्या मदतीने सुरू झालेला रोजगार अस्वल आणि माकडांच्या हैदोसामुळे अडचणीत सापडल्याने, महिलांनी आता मधपेट्यांच्या सुरक्षेसाठी कुंपण किंवा झटका मशीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. एकूणच मधमाशी पालन करणाऱ्या या आदिवासी महिलांच्या संकटासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
आमझरी परिसरात मोठ्या प्रमाणात मधपेट्या
आमझरी परिसरातील वन संकुलात मोठ्या संख्येने मधपेट्या ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय काही महिलांनी आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात, तर काहींनी घराच्या अंगणातही मधपेट्या ठेवल्या आहेत. या पेट्यांमध्ये मधमाशांच्या वसाहती चांगल्या प्रकारे विकसित झाल्या असून मधाचे संकलनही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मध काढून त्याची विक्री करण्याची वेळ आली असतानाच अस्वलांनी पेट्या फोडण्यास सुरुवात केली आहे. रात्रीच्या अंधारातच नव्हे, तर दिवसाढवळ्याही अस्वले येऊन मधपेट्यांचे नुकसान करीत आहेत. पेट्यांमधील मध खाण्यासोबतच मधमाशांच्या वसाहतीही उद्ध्वस्त होत आहेत. त्यामुळे महिलांच्या अनेक दिवसांच्या मेहनतीवर पाणी फिरत आहे.
अस्वलांसोबत माकडांचाही हैदोस
अस्वलांना मधमाशांच्या डंखाचा फारसा परिणाम होत नसल्याने ती बिनधास्तपणे मधपेट्या फोडत आहेत. त्यातच परिसरातील माकडांनीही मधपेट्यांमधील मध काढून खाण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी, शेतात किंवा घराच्या परिसरात ठेवलेल्या मधपेट्याही सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत. काही ठिकाणी मधपेट्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीचेही नुकसान होत असल्याची महिलांची तक्रार आहे. अस्वलांना या मधपेट्यांची सवय लागल्यास, भविष्यात मानवी वस्त्यांकडे त्यांचा वावर आणि माणसांवरील हल्ल्यांचा धोका वाढू शकतो, अशी भीतीही महिलांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली आहे.
झटका मशीन आणि कुंपणाची मागणी
बचत गटाच्या माध्यमातून मधमाशी पालनाचा व्यवसाय करणाऱ्या कोमल नवले यांनी या समस्येकडे लक्ष वेधले. अस्वलांना मधपेट्या फोडण्याची सवय लागली असून शेतात ठेवलेल्या पेट्यांचेही नुकसान होत आहे. भविष्यात अस्वलांकडून माणसांवरही हल्ला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महिलांचा हा व्यवसाय सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाने झटका मशीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. संगीता बेलसरे यांनीही मधमाशी पालनातून चांगला रोजगार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. पर्यटकांकडून मधाची मागणी असून त्यातून चांगला व्यवसाय उभा राहू शकतो; मात्र, अस्वलांच्या उपद्रवामुळे आमच्या रोजगारावर संकट आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. तर जुनाई जांभेकर यांनी मधपेट्या ठेवलेल्या शेतांमध्येही अस्वलांचा वावर वाढल्याचे सांगत कुंपण किंवा झटका मशीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
स्फूर्ती क्लस्टरच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार
शहापूर येथील स्फूर्ती क्लस्टरच्या माध्यमातून शासनाच्या योजनेअंतर्गत आदिवासी महिलांना मधपेट्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. मधमाशी पालनाचे प्रशिक्षण देऊन महिलांना मध संकलन आणि त्यापासून मध निर्मितीच्या व्यवसायात सहभागी करण्यात आले आहे. या उपक्रमातून महिलांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देत त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, आता वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे या उपक्रमांसमोरच नवे संकट उभे राहिले आहे, असे मधपालन प्रशिक्षक विद्यानंद अहिर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
झाडांवर मधपेट्या लावण्याचा सल्ला
मेळघाटात दाखल झालेल्या केंद्राच्या व्यवस्थापन परिणामकारकता मूल्यांकन समितीसमोर आदिवासी महिलांनी ही समस्या मांडली. त्यावर समितीचे अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव यांनी कुंपण किंवा झटका मशीनऐवजी मधपेट्या दोन झाडांच्या आधाराने तारांच्या साहाय्याने जमिनीपासून उंचावर लटकवण्याचा पर्याय सुचविला. मधपेट्या अशा प्रकारे उंचावर ठेवल्यास अस्वलांना त्या सहजपणे फोडता येणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. मधपेट्यांची आठवड्यातून दोन वेळा तपासणी करावी लागते; त्यावेळी पेट्या खाली उतरवून त्यामध्ये साखरपाणी टाकणे, स्वच्छता करणे आणि आवश्यक देखभाल करता येईल. त्यानंतर पुन्हा त्या झाडांवर लटकवता येतील. हा प्रयोग करून पाहिल्यास मधमाशांच्या वसाहती आणि मध सुरक्षित राहण्यासाठी मदत होईल, असे श्रीवास्तव यांनी सुचवले. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही अस्वलांचा उपद्रव रोखून मधपेट्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन महिलांना दिले.
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