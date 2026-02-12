किनवट तालुक्यात दयाल धानोरा परिसरात अस्वलाचा शेतकऱ्यांवर हल्ला; एकाचा मृत्यू, सात जखमी
नांदेडमधील दयाल धानोरा परिसरात शेतकरी शेताला पाणी देण्यासाठी जात असताना त्यांच्यावर अस्वलानं हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. यात एकाचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी आहेत.
Published : February 12, 2026 at 2:28 PM IST
नांदेड : जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील दयाल धानोरा परिसरात अस्वलानं शेतकऱ्यांवर हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत एका नागरिकाचा जागीच मृत्यू झाला असून सात जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यात पाच जण गंभीर जखमी असून त्यांना उपचारासाठी तातडीनं नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तर एका जखमीला छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. उर्वरित नागरिकांवर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
शेतकऱ्यांवर अस्वलाचा अचानक हल्ला : मिळालेल्या माहितीनुसार, अस्वलानं नागरिकांवर हल्ला केल्याची घटना मंगळवारी (10 फेब्रुवारी) रात्री साडेनऊच्या सुमारास घडली. धानोरा येथील शेतकरी शेतातील पिकांना पाणी देण्यासाठी शेताकडं जात असतात. यावेळी पिकांमध्ये असलेल्या अस्वलानं शेतकऱ्यांवर अचानक हल्ला केला. अचानक हल्ला झाल्यामुळं नेमका हल्ला कोणी केला? याचा अंदाज शेतकऱ्यांना आला नाही. शेतात लपलेल्या अस्वलानं एकापाठोपाठ शेतकऱ्यांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात शेतकरी दत्ता बळीराम पवार यांचा जागीच मृत्यू झाला. शंकर तानाजी जाधव, सुदर्शन पवार, चंद्रसेन शेषराव पवार आणि राठोड यांच्यासह पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. गंभीर जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती डॉक्टरांच्या पथकाकडून देण्यात आली आहे.
अस्वलाचा बंदोबस्त करून आर्थिक मदत करावी : या घटनेनंतर दयाल धानोरा आणि परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. नागरिकांमध्ये घबराट असून अनेक शेतकरी रात्रीच्या वेळी शेतीकडं जाणं टाळत आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच वनविभागानं घटनास्थळी पथक पाठवून अस्वलाचा शोध सुरू केला आहे. यासह वनविभागानं परिसरात गस्त वाढवली आहे. नागरिकांनी जंगल परिसरात जाणं टाळावं, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. या घटनेमुळं शेतकरी वर्गात संताप व्यक्त होत असून वनविभागानं तत्काळ उपाययोजना करून अस्वलाचा बंदोबस्त करावा आणि जखमींना तसंच मृताच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे.
अस्वलाच्या हल्ल्यात सगळेच जखमी : "माझे भाऊ शेताला पाणी देण्यासाठी जात होते. त्यावेळी अचानक त्यांच्यावर अस्वलानं हल्ला केला. त्यांच्यासोबत त्यावेळी इतर शेतकरी होते. त्या सर्वांवर अस्वलानं हल्ला केला. यात दत्ता बळीराम पवार यांचा जागीच मृत्यू झाला तर बाकीचे जखमी झालेत," अशी माहिती अस्वलाच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या शेतकऱ्याच्या भावानं दिली.
