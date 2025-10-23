ETV Bharat / state

आर्थर रोड जेल, बराक नंबर..., मेहुल चोक्सीच्या अचणीत वाढ, बेल्जियमच्या कोर्टाकडून भारतात प्रत्यार्पणास मंजुरी!

बेल्जियम कोर्टानं गेल्या शुक्रवारी चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिलीय.

arther road jail
आर्थर रोड जेल (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 23, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
मुंबई : पीएनबी बँक घोटाळ्यातील आरोपी आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार मेहुल चोक्सीला भारताला पाठवण्यावर बेल्जियममधील कोर्टानं शिक्कामोर्तब केलंय. कोर्टानं आपल्या आदेशांत स्पष्ट केलंय की, चोक्सीच्या अपहरणाचे कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत. त्यामुळं इतक्या गंभीर आरोपात त्याच्या प्रत्यार्पणात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. बेल्जियम कोर्टानं गेल्या शुक्रवारी चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिलीय. मात्र, कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात चोक्सीला पुढील 15 दिवसांत बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार आहे.



चोक्सीचा मुक्काम आर्थर रोड जेलमध्ये : मेहुल चोक्सील भारतात आणल्यानंतर त्याची रवानगी आर्थर रोड जेलमध्ये केली जाईल. जेलमध्ये काय व्यवस्था आहे?, याची माहिती भारताकडून बेल्जियमच्या कोर्टात देण्यात आलीय. ज्यात आर्थर रोड जेलच्या आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग्स आणि आतील भागाचे काही फोटो सादर करण्यात आले. चोक्सीला तुरुंगातील सामान्य वॉर्डमध्ये न ठेवता, त्याला चांगली हवा असलेल्या, सुरक्षित आणि कायम देखरेख असलेल्या बराक क्रमांक 12 मध्ये ठेवलं जाईल. या बराकमध्ये केवळ दोन सेल्स आणि स्वच्छतागृहाची सुविधा आहे. साल 2018 मध्ये चोक्सीनं इंटरपोलला दिलेल्या सीबीआयच्या रेड कॉर्नर नोटीसविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी त्यानं भारतीय तुरुंगांची स्थिती चांगली नसल्याचं आणि मानवाधिकार नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचं कारण दिलं होतं. तेव्हा वकिलांनी दिल्लीच्या तिहार आणि मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगातील परिस्थितीतील फरकांकडेही न्यायालयाचं लक्ष वेधत बेल्जियम कोर्टाला आश्वासन दिलंय, की मेहुल चोक्सीच्या मानवी हक्कांचं कुठल्याही प्रकारे उल्लंघन होणार नाही. तसंच त्याला एकांतवासात ठेवलं जाणार नाही.



कोण आहे मेहुल चोक्सी? : 13,850 कोटी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँक घोटाळाप्रकरणात मेहुल चोक्सी हा नीरव मोदीसह मुख्य आरोपी आहे. सध्या 66 वर्षांचा असलेला मेहुल चोक्सी 2 जानेवारी 2018 रोजी भारतातून अटकेच्या भीतीनं पळून गेला होता. पुढं काही वर्ष त्यानं अँटिग्वात आश्रय घेतला होता. त्यानंतर मे 2021 मध्ये चोक्सी अँटिग्वाहून शेजारच्या डोमिनिका रिपल्बिकमध्ये पळून गेला. जिथं त्याला एका प्रकरणात अटक झाली होती. याची माहिती मिळताच त्याचं प्रत्यार्पण करण्यासाठी सीबीआयचं एक पथक डोमिनिकात पोहोचलं होत. मेहुल चोक्सीनं डोमिनिकन तुरुंगात 51 दिवस घालवले. तिथं त्यानं आजारी असल्याचा दावा करत अँटिग्वाला जाऊन तेथील न्यूरोलॉजिस्टकडून उपचार घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. मात्र ऐनवेळी ब्रिटीश राणीच्या प्रिव्ही कौन्सिलकडून त्याला दिलासा मिळाला आणि त्याचं अँटिग्वात प्रत्यार्पण करण्यात आलं. अँटिग्वामध्ये आल्यानंतर काही दिवसांतच डोमिनिकन कोर्टानं चोक्सीविरुद्धचा खटलाच रद्द केला. तेव्हापासून चोक्सी भारतात परत नेलं जाऊ नये म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न करतोय.



बेल्जियम कोर्टातील कायदेशीर प्रक्रिया : जून 2022 मध्ये त्यानं अँटिग्वामध्ये भारत सरकार आणि भारतीय एजंटांविरुद्ध हनीट्रॅपद्वारे अपहरण केल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला होता. चोक्सीच्या दाव्यानुसार, मे 2021 मध्ये भारतीय एजंटनी त्याचं अपहरण करत त्याला जबरदस्तीनं डॉमनिकात नेलं होतं. अटक झाली तेव्हा मेहुल चोक्सी बेल्जियममार्गे स्वित्झर्लंडला पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. बेल्जियममधील अँटवर्प कोर्टात हा खटला चलला, ज्यात भारत सरकारनं सर्व आरोप फेटाळून लावले. मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाला मान्यता देताना, न्यायालयानं भारतीय एजन्सींच्या विनंतीवरून बेल्जियम पोलिसांनी चोक्सीची केलेली अटक कायदेशीर असल्याचं मान्य केलंय. कायद्यानं मेहुल चोक्सीकडे अजूनही बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार आहे, ज्याचा तो नक्कीच वापर करेल. मात्र जर त्यानं हे अपील केलं नाही तर त्याला भारतात पाठवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पुढं सुरू होईल. मेहुल चोक्सीचं प्रत्यार्पण करणं हे तितकं सोप काम नाही. त्याचा खिशात भरपूर पैसा आहे. विजय मल्ल्याप्रमाणेच तो युरोपमधील सर्वोत्तम वकिलांनासोबत ठेवतो. त्यामुळं त्याला परत आणणं भारतासाठी सोपं ठरणार नाही. अँटिग्वामध्ये पकडला गेला असला तरी त्याच्याकडे वकिलांची मोठी टीम असल्यानं तो पळून जाण्यात यशस्वी झाला होता.

TAGGED:

मुंबई
मेहुल चोक्सी
बेल्जियम
आर्थर रोड जेल
MEHUL CHOKSI

