ETV Bharat / state

नाभिक संघटनेनं जाहीर केली नवी दरवाढ, कटिंग दाढीसह आता विविध प्रकारच्या मेकअपला किती पैसे मोजावे लागणार?

वाढत्या महागाईचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनमानासह विविध व्यवसायांवरही होत आहे. इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढला असून त्याचा परिणाम सर्वच वस्तूंच्या किमतींवर झाला आहे.

Barbers' Association announces new rate hike
नाभिक संघटनेने जाहीर केली नवी दरवाढ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : वाढत्या महागाईमुळे विविध क्षेत्रांमध्ये दरवाढ होत असताना आता नाभिक सेवाही महागल्या आहेत. राज्यातील नाभिक संघटनांनी 6 जूनपासून दाढी, कटिंग तसंच इतर सलून सेवांच्या दरात 20 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही माहिती नाभिक महामंडळाचे राज्याध्यक्ष सयाजी झुंजार यांनी दिली.

महागाईमुळे सलून व्यवसायाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. बँकांच्या वाढलेल्या व्याजदरांचा तसंच इंधन दरवाढीमुळे वाढलेल्या वाहतूक खर्चाचाही व्यवसायावर परिणाम होत आहे. याशिवाय शॅम्पू, हेअर कलर, ब्लीच, फेशियल क्रीम, जेल, वॅक्स, विविध डिस्पोजेबल वस्तू, टॉवेल धुण्यासाठी लागणारं साहित्य, निर्जंतुकीकरणासाठी वापरण्यात येणारे पदार्थ आदी वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. सलून व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या बहुतांश वस्तू पेट्रो-केमिकल उद्योगाशी संबंधित असल्यानं त्यांच्या दरवाढीचा थेट परिणाम व्यवसायावर होत आहे. वाढत्या खर्चाचा भार लक्षात घेऊन नाभिक संघटनांनी दरवाढीचा निर्णय घेतल्याचं सयाजी झुंजार यांनी स्पष्ट केलं.

शनिवारपासून नवीन दर लागू : वाढत्या महागाईचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनमानासह विविध व्यवसायांवरही होत आहे. इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढला असून त्याचा परिणाम सर्वच वस्तूंच्या किमतींवर झाला आहे. सलून व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या साहित्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांवरील आर्थिक भार वाढल्यानं दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णू वखरे यांनी दिली. नव्या दरांची अंमलबजावणी शनिवारपासून करण्यात येणार आहे.

कारागीर आर्थिक अडचणीत : लोकांना अधिक आकर्षक आणि नीटनेटकं दिसण्यासाठी सेवा देणारा नाभिक कारागीर आज आर्थिक अडचणीत सापडला असल्याचं मत प्रदेश कोषाध्यक्ष रामदास पवार यांनी व्यक्त केलं. सकाळपासून रात्रीपर्यंत उभं राहून काम करणारा सलून व्यावसायिक कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचं शिक्षण, घरभाडं, वीजबिल, दुकानभाडं, कर, कर्जाचे हप्ते आणि इतर जबाबदाऱ्या पार पाडत असतो. मात्र वाढत्या महागाईमुळे या सर्व खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक गंभीर असून अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह केवळ सलून व्यवसायावर अवलंबून आहे. ग्राहकसंख्या मर्यादित असताना व्यवसायाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं अनेक नाभिक कुटुंबांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दुकानांचं सौंदर्यीकरण व नूतनीकरण करताना बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागतं. त्यावरील हप्ते आणि व्याजदरांचा अतिरिक्त भारही सहन करावा लागतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर, परवाना शुल्क, वीजबिले आणि दुकानभाड्यातील वाढ यामुळे व्यावसायिकांचा आर्थिक ताळमेळ बिघडला आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी ही अडचण समजून घ्यावी, असं आवाहन विष्णू वखरे यांनी केलं.

असे होते जुने दर : नाभिक संघटनांनी 6 जूनपासून सलून सेवांच्या दरात 20 टक्के वाढ लागू केली आहे. त्याआधीचे दर खालील प्रमाणे होते.

  • दाढी : प्रीमियम सलूनमध्ये 200 ते 500 रुपये, एसी सलूनमध्ये 100 ते 200 रुपये, तर ग्रामीण भागातील सलूनमध्ये 50 ते 70 रुपये.
  • कटिंग : प्रीमियम सलूनमध्ये 500 ते एक हजार रुपये, एसी सलूनमध्ये 150 ते 350 रुपये, तर ग्रामीण भागातील सलूनमध्ये 80 ते 100 रुपये.
  • हेअर कलर : प्रीमियम सलूनमध्ये 700 ते 1 हजार रुपये, एसी सलूनमध्ये 300 ते 500 रुपये, तर ग्रामीण भागातील सलूनमध्ये 100 ते 200 रुपये.
  • फेशियल : प्रीमियम सलूनमध्ये दोन हजार ते 3 हजार रुपये, एसी सलूनमध्ये 500 ते 1 हजार 500 रुपये, तर ग्रामीण भागातील सलूनमध्ये 200 ते 500 रुपये.
  • हेअर ट्रीटमेंट : प्रीमियम सलूनमध्ये तीन हजार ते 5 हजार रुपये, तर एसी सलूनमध्ये 1 हजार 500 ते 3 हजार रुपये.
  • ब्रायडल मेकअप : प्रीमियम सलूनमध्ये 7 हजार ते 10 हजार रुपये, एसी सलूनमध्ये 3 हजार ते 7 हजार रुपये, तर ग्रामीण भागातील सलूनमध्ये 1 हजार 500 ते 3 हजार रुपये.
  • ग्रूम मेकअप : प्रीमियम सलूनमध्ये 2 हजार ते 4 हजार रुपये, एसी सलूनमध्ये 1 हजार ते 3 हजार रुपये, तर ग्रामीण भागातील सलूनमध्ये 500 ते 1 हजार 500 रुपये.

वरील सर्व दरांमध्ये 6 जूनपासून 20 टक्के वाढ लागू करण्यात आली आहे.

TAGGED:

इंधन दरवाढ
BARBER SERVICES COSTLIER
MAHARASHTRA BARBER ASSOCIATIONS
नाभिक संघटना
BARBER SERVICE RATES HAVE INCREASED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.