"दादांच्या निधनामुळं बारामती पोरकी झाली...", पवार कुटुंबीयांना बारामतीकरांचं पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल
या व्हायरल पत्राची सुरुवातच पवार कुटुंबातील मान्यवरांना उद्देशून करण्यात आली असून, ‘जरा बारामतीकडेही लक्ष द्या, ही नम्र विनंती’ असं आवाहन करण्यात आलंय.
Published : August 19, 2026 at 3:33 PM IST
बारामती : शहरातील विविध प्रश्न आणि वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर बारामतीकरांनी पवार कुटुंबीयांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक पत्र पाठवलंय. हे पत्र सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असून, या पत्रातून बारामतीतील सामान्य नागरिकांच्या समस्या पवार कुटुंबीयांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. विशेष म्हणजे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (दादा) यांच्या आकस्मिक निधनामुळं बारामती पोरकी झाल्याची भावना या पत्रातून व्यक्त करण्यात आलीय.
‘जरा बारामतीकडेही लक्ष द्या, ही नम्र विनंती’
पत्राची सुरुवातच पवार कुटुंबातील मान्यवरांना उद्देशून करण्यात आली असून, ‘जरा बारामतीकडेही लक्ष द्या, ही नम्र विनंती’ असं आवाहन करण्यात आलंय. दादांच्या आकस्मिक निधनानंतर बारामतीतील सामान्य नागरिक अनेक प्रश्नांना सामोरे जात असल्याचं पत्रात नमूद करण्यात आलंय.
बारामती नगरपरिषदेच्या कारभाराबाबतही या पत्रातून नाराजी व्यक्त करण्यात आलीय. नगरपरिषदेचा कारभार असमाधानकारक पद्धतीनं सुरू असल्याची नागरिकांमध्ये भावना असल्याचा दावा पत्रात करण्यात आलाय. स्थानिक प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत नागरिकांच्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले असून, त्याकडे पवार कुटुंबीयांनी लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलीय.
वाढत्या गुन्हेगारीचा मुद्दा ऐरणीवर
बारामतीमध्ये गुन्हेगारी वाढत असल्याचा दावा या पत्रातून करण्यात आलाय. त्यामुळे नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्याचे पत्रात म्हटलंय. प्रशासनातील मनमानी आणि स्थानिक पातळीवरील कारभाराबाबतही पत्रातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, पत्रात एका व्यक्तीच्या नियंत्रणासंदर्भातही गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, हे आरोप पत्र लिहिणाऱ्या नागरिकांकडून करण्यात आलेले असून, त्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.
‘बारामती ही केवळ राजकीय जागा नाही’
बारामती ही केवळ राजकीय जागा नसून, शरद पवार आणि पवार कुटुंबानं अनेक वर्षांत निर्माण केलेली विश्वासाची भूमी असल्याचं पत्रात नमूद करण्यात आलंय. त्यामुळे पवार कुटुंबातील सर्व मान्यवरांनी बारामतीतील सामान्य नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन त्याकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावं, अशी विनंती करण्यात आलीय. नगरपरिषदेचा कारभार, वाढती गुन्हेगारी, प्रशासनातील कथित मनमानी आणि सामान्य नागरिकांच्या विविध समस्या याबाबत पवार कुटुंबीयांनी लक्ष घालावं, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आलीय.
सोशल मीडियावर हे पत्र मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असलं तरी, पत्रातील आरोप आणि दावे यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. या पत्राबाबत पवार कुटुंबीय किंवा संबंधित प्रशासनाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. त्यामुळे या पत्रामुळं बारामतीतील स्थानिक प्रश्न आणि राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झालीय.
युगेंद्र पवार यांची प्रतिक्रिया
"काही ना काही नवीन पत्रं येतच राहतात. पूर्वीही अशा प्रकारची पत्रं आली होती, मात्र ही सर्व पत्रं निनावी असतात. जे कोणी पत्र लिहितात, त्यांनी खाली आपलं नाव आवर्जून लिहावं. त्यामुळं त्यांच्याशी थेट चर्चा करता येईल, बोलता येईल आणि त्यांची अडचण आम्हाला समजून घेता येईल", असं युगेंद्र पवार म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, "आम्ही सध्या सत्तेत नाही, आमचा पक्ष वेगळा आहे. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (अजित पवार) पक्ष सत्तेत आहे. आम्ही सत्तेत नसतानाही बारामतीकरांसाठी जास्तीत जास्त वेळ देत आहोत."
"बारामती पोरकी झाली का? तर हो, नक्कीच झाली. अजितदादा हे खूप मोठे नेते होते. दादांचं आणि बारामतीचं एक वेगळंच नातं होतं. दादांनी बारामतीसाठी जेवढा वेळ दिला, जेवढी विकासकामं केली आणि बारामतीकरांशी जशी नाळ जोडली, तसं पुन्हा होणं शक्य नाही," अशी प्रांजळ कबुली युगेंद्र पवार यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, "आम्ही आजची नवीन पिढी आहोत. आम्ही आमच्या पद्धतीनं पूर्ण कष्ट घेत आहोत, लोकांना वेळ देत आहोत. सत्तेत नसतानाही जनतेसाठी जे काही उत्तम करता येईल, ते प्रामाणिकपणे करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे."
"आज जे सत्तेत आहेत, त्यांनी बारामतीकडे थोडं लक्ष देणं गरजेचं आहे. तालुक्यात गुन्हेगारी 100 टक्के वाढत चाललीय. यापूर्वी बारामतीत कधीही घडल्या नव्हत्या, अशा भयानक गोष्टी आता घडू लागल्या आहेत," असा थेट आरोप त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, पूर्वी बारामतीत अजितदादांचा एक वेगळाच दरारा असायचा, त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक घाबरायचे. मात्र, आता तो वचक राहिलेला नाही. तो वचक पुन्हा एकदा निर्माण करणं अत्यंत गरजेचं आहे.
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