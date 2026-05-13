गोजुबाबी पुन्हा हादरलं! बारामतीत शिकाऊ विमान कोसळलं; वैमानिक सुरक्षित
बारामती येथून एका प्रशिक्षण विमानाचा अपघात झाल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. प्राप्त माहितीनुसार, हे प्रशिक्षणासाठी वापरलं जाणारं दोन आसनी विमान होतं.
Published : May 13, 2026 at 10:06 AM IST
बारामती (पुणे) : बारामती तालुक्यात एक शिकाऊ विमान पडल्याची घटना समोर आली आहे. रेडबर्ड कंपनीचं दोन आसनी प्रशिक्षणार्थी विमान गोजुबाबी गावाच्या हद्दीत कोसळल्यानं परिसरात खळबळ उडाली. सुदैवानं या दुर्घटनेत शिकाऊ वैमानिक सुरक्षित असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली असून, मोठी जीवितहानी टळली आहे.
अपघाताचं नेमकं कारण अस्पष्ट : मिळालेल्या माहितीनुसार, हे विमान प्रशिक्षणासाठी उड्डाण करत असताना अचानक तांत्रिक बिघाडामुळे किंवा अन्य कारणामुळे नियंत्रण सुटल्यानं खाली कोसळलं असावं, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
विमानाचा आवाज येताच स्थानिक ग्रामस्थांनी मदतीसाठी धाव घेतली. प्राथमिक माहितीनुसार, पायलटनं प्रसंगावधान राखल्यामुळे त्याचे प्राण वाचले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले असून पंचनाम्याचे काम सुरू आहे.
#UPDATE | Pune Rural Police SP Sandeep Singh Gill says, " today, at around 8:50 am, a training aircraft belonging to red bird aviation made a crash landing near gojubavi village adjacent to the baramati airport. according to preliminary information provided by eyewitnesses present… https://t.co/vTgl0bsXGG— ANI (@ANI) May 13, 2026
पोलिसांनी काय सांगितलं? : पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी सुमारे 8:50 वाजता रेड बर्ड एव्हिएशनचे एक प्रशिक्षणार्थी विमान बारामती विमानतळालगत असलेल्या गोजुबाबी गावाजवळ क्रॅश लँड झालं.
घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींच्या प्राथमिक माहितीनुसार, कमी उंचीवर उड्डाण करत असताना या विमानात तांत्रिक बिघाड निर्माण झाला. क्रॅश लँडिंगदरम्यान विमानाचा एक भाग विजेच्या खांबाला धडकलं आणि त्यानंतर विमान जमिनीवर कोसळलं.
या विमानात फक्त एकच प्रशिक्षणार्थी वैमानिक होता. सुदैवाने त्याला कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नाही. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले असून आवश्यक तपास व पुढील कार्यवाही सुरू आहे. अधिक माहिती मिळाल्यानंतर ती कळविण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
अजित पवारांचे विमानही याच परिसरात कोसळलं होतं : दरम्यान, गोजुबाबी गावाचं नाव यापूर्वीही विमान दुर्घटनेमुळे चर्चेत आलं होतं. काही महिन्यांपूर्वीच राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमानही याच परिसरात अपघातग्रस्त झालं होतं. त्या घटनेची आठवण ताजी असतानाच पुन्हा त्याच भागात शिकाऊ विमान कोसळल्यानं नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
बारामती परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वैमानिक प्रशिक्षण केंद्रे कार्यरत असून यापूर्वीही काही विमान दुर्घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे प्रशिक्षण विमानांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
