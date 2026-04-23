'शरद पवारांंचे आशीर्वाद घेऊन आले'-उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार
बारामती आणि राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या आज पोटनिवडणुकांसाठी मतदान होत आहे. या निवडणुकीकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे.
Published : April 23, 2026 at 8:50 AM IST|
Updated : April 23, 2026 at 10:43 AM IST
बारामती (पुणे) : बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी आज सकाळी सात वाजल्यापासून मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली. संपूर्ण राज्याचं लक्ष या निवडणुकीकडे लागलं आहे. सकाळच्या शांत वातावरणात मतदारांनी मतदान केंद्रांवर हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासनाकडून मतदान प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शकपणे पार पडावी, यासाठी व्यापक तयारी करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. त्यांनी बारामती येथील गंगुबाई कांते जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील मतदान केंद्रावर मतदान केलं. जानेवारीमध्ये बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या विमान अपघातात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाल्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेण्यात येत आहे. माध्यमांशी बोलताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, "दादांनी (अजित पवार) अनेक वर्षांपासून खूप काम केलं आहे. हे बारामतीतील जनतेला ठाऊक आहे. आजच्या निवडणुकीत मतदान करून ते दादांच्या कामाची परतफेड करू शकतात, हे त्यांना माहित आहे. आजचा दिवस मतदानासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे."
पुढे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी म्हटलं," सगळे नागरिक कर्तव्य म्हणून मतदान करत आहेत. अनेक गावामधील जनता मतदानासाठी घराबाहेर पडली आहे. स्वत: बारामतीकरांनीच ही निवडणूक हातात घेतली आहे. सगळ्याच बाजूनं ही भावनिक निवडणूक आहे. शरद पवार यांचे 89 वर्षे वय आहे. त्यांचे घरीच मतदान झालं आहे. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आले आहे. त्यांच्या तब्यतेची विचारपूस केली आहे. आजवर दादांशिवाय कुठल्याही गोष्टी करण्याची सवय नाही. आज ते नाहीत, हे मानून चाललं पाहिजे. गेल्या 60 वर्षांपासून बारामतीकरांनी पवार कुटुंबांना समर्थन दिलं आहे. बारामतीकरांनी अनेक विक्रम केले आहेत. बारामतीकरांनी ही निवडणूक मनावर घेतली आहे".
मतदानापूर्वी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिवंगत, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतीस्थळाला भेट देत त्यांना आदरांजली वाहिली. त्यानंतर त्या मतदानासाठी रवाना झाल्या. त्यांच्या समवेत त्यांचे दोन्ही पुत्र खासदार पार्थ पवार आणि जय पवार दोघे उपस्थित होते. या कृतीमुळे कार्यकर्त्यांमध्येही भावनिक वातावरण पाहायला मिळत आहे.
सकाळी सात ते सायंकाळी सहा वेळेत होणार मतदान- बारामती तालुक्यातील एकूण 478 मतदान केंद्रांवर ही निवडणूक प्रक्रिया राबवली जात आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या या जागेसाठी ही पोटनिवडणूक होत आहे. सुनेत्रा पवार या सध्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदावर कार्यरत असल्या तरी त्या कोणत्याही सभागृहाच्या सदस्या नसल्यामुळे ही निवडणूक त्यांच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. दरम्यान, ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी महायुतीकडून प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, काही अपक्ष उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे न घेतल्यामुळे अखेर मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. महायुती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून या निवडणुकीत विक्रमी मतदान होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. सुनेत्रा पवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. सकाळी सात ते सायंकाळी सहा या वेळेत मतदान होणार आहे.
सकाळच्या सत्रात सुमारे 8 टक्के मतदान - सकाळी दहा वाजेपर्यंत एकूण 8.1 टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला असून, पहिल्या काही तासांतच मतदारांचा चांगला प्रतिसाद दिसून आला आहे. निवडणूक विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी 7 ते 9 या पहिल्या दोन तासांत सुमारे 30,798 मतदारांनी मतदान केलं. एकूण 3 लाख 84 हजार 579 मतदार असलेल्या या मतदारसंघात मतदानाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यानं वेग घेत आहे. मतदारसंख्येचा विचार केला असता यामध्ये 1 लाख 93 हजार 871 पुरुष मतदार, 1 लाख 90 हजार 684 महिला मतदार आणि 24 तृतीयपंथीय मतदारांचा समावेश आहे. सकाळच्या सत्रात सुमारे 8 टक्के मतदान नोंदवले गेलं आहे. पुढील वेळेत मतदानाचा टक्का वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
