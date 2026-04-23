बारामती पोटनिवडणूक : मतदानाच्या दिवशीच ‘पवार विरुद्ध पवार’ चर्चांना उधाण
बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. तर ‘पवार विरुद्ध पवार’ संघर्षावर जय पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : April 23, 2026 at 8:56 PM IST
बारामती : बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक यंदा केवळ मतदानापुरती मर्यादित न राहता, पवार कुटुंबातील अंतर्गत मतभेद आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणामुळं अधिक चर्चेत आली आहे. मतदानाची प्रक्रिया शांततेत पार पडली असली तरी, दिवसभरात वाढलेला मतदारांचा उत्साह आणि नेत्यांच्या प्रतिक्रिया यामुळं या निवडणुकीला वेगळंच राजकीय महत्त्व प्राप्त झालंय. दुपारनंतर मतदानाचा वेग वाढत गेला आणि एकूण मतदानाचा टक्का सुमारे 60 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. दोन लाखांहून अधिक मतदारांनी मतदान केल्याची शक्यता असून, हा बारामतीसाठी नवा विक्रम ठरू शकतो, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
‘पवार विरुद्ध पवार’ संघर्षाची शक्यता : मात्र, मतदानाच्या दिवशीच पवार कुटुंबातील मतभेद उघडपणे समोर आल्यानं राजकीय वातावरण आणखी तापलं. 2029 च्या संभाव्य उमेदवारीवरून निर्माण झालेल्या चर्चांनी ‘पवार विरुद्ध पवार’ संघर्षाची शक्यता अधोरेखित केली. जय पवार यांनी कार्यकर्त्यांकडून आपलं नाव पुढं येत असलं तरी आपण पक्षाचा एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणूनच काम करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचं स्पष्ट केलं. आपल्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेल्याचं सांगत त्यांनी संयत भूमिका घेतली. याआधीही नगरपरिषद निवडणुकीत पदासाठी नाव पुढं आलं असताना आपण नकार दिला होता, अशी आठवण त्यांनी करून दिली. सकाळी जय पवार यांनी 2029 साठी आपण उमेदवार असावं अशी लोकांची मागणी असल्याचं म्हटलं होतं.
पक्ष वेगळे असल्यामुळं संघर्ष होऊ शकतो : या पार्श्वभूमीवर कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या प्रतिक्रिया मात्र वेगळा सूर लावणाऱ्या ठरल्या. युगेंद्र पवार यांनी 'ही बोलण्याची वेळ नाही' असं सांगत विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला. तर रोहित पवार यांनी स्पष्टपणे ‘पवार विरुद्ध पवार’ संघर्षाची शक्यता व्यक्त केली. पक्ष वेगळे असल्यामुळं संघर्ष होऊ शकतो, 2019 मध्येही अशी परिस्थिती होती, असं ते म्हणाले. बारामतीतील जनतेला आणि कुटुंबाला असा संघर्ष नको असला तरी काही शक्तींना पवार कुटुंबाचे वलय कमी करण्यासाठी हा संघर्ष घडवून आणायचा आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
सुनेत्रा पवार विक्रमी मताधिक्याने विजयी होतील : श्रीनिवास पवार यांनीही कार्यकर्त्यांमध्ये जय पवार यांना भविष्यात उमेदवारी मिळावी, अशी इच्छा असल्याचं सांगितलं. मात्र 2029 मध्ये नेमकी कोणती लढत होईल, याबाबत आताच भाष्य करणं योग्य नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं. सध्या सर्वांचं लक्ष बारामती पोटनिवडणुकीवर असून सुनेत्रा पवार विक्रमी मताधिक्याने विजयी होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तर त्यांचा पक्ष वेगळा आहे आमचा पक्ष वेगळा आहे, 2029 ला जे काय होईल त्याबाबत आता बोलणं योग्य नाही. या सर्व घडामोडीमुळं पवार कुटुंबातील मतभेद स्पष्टपणे जाणवत असले तरी, त्याचवेळी भावनिक एकजुटीचे चित्रही समोर आले. प्रचारादरम्यान सर्वजण एकत्र आल्याचं कारण म्हणजे ‘दादा’ यांच्या निधनानंतरची भावनिक पार्श्वभूमी असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. कोणत्याही राजकीय विलीनीकरणाचा हेतू नसल्याचंही नेत्यांनी स्पष्ट केलं.
राजकीय लढतीची रंगीत तालीम : या सगळ्या राजकीय चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला असून ते सध्या विश्रांती घेत आहेत. एकूणच, बारामती पोटनिवडणूक ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया न राहता पवार कुटुंबातील अंतर्गत संघर्ष, भावनिक एकजूट आणि भविष्यातील ‘पवार विरुद्ध पवार’ राजकीय लढतीची रंगीत तालीम ठरत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. आगामी काळात हे मतभेद नेमकं रूप काय घेतात, याकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
