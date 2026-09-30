बारामतीत राष्ट्रवादीत बंडाची ठिणगी! सोमेश्वर कारखान्यासाठी जगतापांचे स्वतंत्र पॅनल; भाजपासह शरद पवार गटाचाही पाठिंबा
श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी स्वतंत्र पॅनलची घोषणा केली आहे.
Published : September 30, 2026 at 7:11 PM IST
बारामती : बारामतीच्या सहकार क्षेत्रात श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीवरून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे कारखान्याचे विद्यमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी स्वतंत्र पॅनलची घोषणा करत निवडणुकीत वेगळी भूमिका घेतली आहे. वाणेवाडी येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात त्यांनी ‘लोकनेते अजितदादा पवार विकास पॅनल’ची घोषणा केली. त्यामुळं अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीवरून मतभेद उघड झाल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे.
कारखान्याचे हित महत्त्वाचे : पुरुषोत्तम जगताप यांच्या स्वतंत्र पॅनलला भाजपाचे नेते संजय जगताप यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार पक्षाचे पुरंदर तालुक्यातील पदाधिकारीही त्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. या मेळाव्याला संजय जगताप, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माणिकराव झेंडे आणि सुदाम इंगळे यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि कारखान्याचे सभासद उपस्थित होते. कारखान्याच्या निवडणुकीत पक्षीय समीकरणांपेक्षा कारखान्याचे हित महत्त्वाचं असल्याची भूमिका अनेक उपस्थितांनी मांडली.
तेरा वर्षांच्या नेतृत्वानंतर स्वतंत्र भूमिका : पुरुषोत्तम जगताप हे गेल्या तेरा वर्षांपासून श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत. अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी कारखान्याची धुरा सांभाळली. अडचणींच्या काळातून कारखान्याला बाहेर काढून आर्थिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सक्षम करण्यामध्ये त्यांच्या नेतृत्वाची महत्त्वाची भूमिका असल्याचं समर्थकांचे म्हणणं आहे. कारखान्याची उलाढाल एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाल्याचा दावा मेळाव्यातील चर्चेत करण्यात आला. गेल्या अनेक वर्षांपासून सभासदांनी आपल्यावर विश्वास दाखवला असून, कारखान्याच्या हितासाठीच स्वतंत्र पॅनल उभे करत असल्याची भूमिका जगताप यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद : मेळाव्यात बोलताना जगताप यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल आदर व्यक्त केला. मात्र, कारखान्याच्या निवडणुकीतील पॅनल आणि उमेदवारांबाबत वेळेत निर्णय होणं आवश्यक होतं, असं त्यांनी नमूद केलं. कारखान्याच्या हिताला बाधा पोहोचवू शकणाऱ्या व्यक्तींना संचालक मंडळात स्थान मिळू नये, अशी आपली भूमिका असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या या भूमिकेला उपस्थित सभासद आणि शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाल्याचं पाहायला मिळालं.
जगतापांचा नेमका विरोध कोणाला? : या संपूर्ण घडामोडींच्या केंद्रस्थानी उमेदवारीवरून निर्माण झालेली नाराजी असल्याचं दिसत आहे. शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सतीश काकडे यांचे पुत्र अभिजीत काकडे यांच्या उमेदवारीला पुरुषोत्तम जगताप यांनी विरोध केल्याचं सांगितलं जातंय. तसेच शैलेश राजकर आणि संग्राम जगताप यांच्या उमेदवारीबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, या उमेदवारांच्या उमेदवारीला पक्षाच्या नेतृत्वाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानं जगताप नाराज झाल्याची चर्चा आहे.
जगताप यांच्यावर टीका : सतीश काकडे आणि पुरुषोत्तम जगताप यांच्यातील मतभेदही यापूर्वी अनेकदा समोर आले आहेत. नुकत्याच झालेल्या कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अहवालावर खासदार पार्थ पवार यांचा फोटो नसल्याच्या मुद्द्यावरून काकडे यांनी जगताप यांच्यावर टीका केली होती. त्यानंतर जगताप यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याचेही समोर आले होते. कारखान्याच्या निवडणुकीतील उमेदवारी, परस्पर राजकीय मतभेद आणि अलीकडील घडामोडींमुळं हे अंतर वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
पृथ्वीराज जाचकांची शिष्टाई निष्फळ : स्वतंत्र पॅनलची घोषणा झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील नेते आणि साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी प्रयत्न केल्याची माहिती आहे. वाणेवाडी येथील मेळाव्याच्या ठिकाणी त्यांनी जगताप यांच्याशी चर्चा केली.
...त्यांना बाजूला करता येणार नाही : या चर्चेत पुरुषोत्तम जगताप यांच्या समर्थकांचे 14 आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या समर्थकांचे सहा उमेदवार असा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, भाजपाचे संजय जगताप यांना बाजूला ठेवण्याची अटही या प्रस्तावाशी जोडण्यात आल्याचं सांगितलं जातंय. पुरुषोत्तम जगताप यांनी ही अट मान्य केली नाही. 2007 पासून संजय जगताप आपल्यासोबत असल्यानं त्यांना बाजूला करता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तसेच अभिजीत काकडे यांना संचालक मंडळात स्थान देण्यासही त्यांनी विरोध दर्शविला. त्यामुळं समेटाचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. याबाबत माध्यमांनी विचारणा केली असता पृथ्वीराज जाचक यांनी ‘नो कमेंट्स’ एवढेच उत्तर दिलं.
सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची उपस्थिती चर्चेचा विषय : या मेळाव्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट, भाजपा आणि शिवसेनेशी संबंधित अनेक कार्यकर्ते उपस्थित असल्याचं दिसून आलं. विशेष म्हणजे शिवसेनेचे वसंत दगडे यांना सुनेत्रा पवार यांच्या गटाकडून उमेदवारी मिळाल्याचं सांगितलं जात असतानाही शिवसेनेचे काही कार्यकर्ते जगताप यांच्या मेळाव्यात सहभागी झाले होते. कारखाना हा सभासदांच्या संसाराचा प्रश्न असून, कारखाना चांगल्या पद्धतीने चालवणाऱ्या नेतृत्वाच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याची भूमिका काही कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.
सोमेश्वरच्या निवडणुकीत आता पुढे काय? : पुरुषोत्तम जगताप यांनी स्वतंत्र पॅनलची घोषणा केल्यानं सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीला नवं वळण मिळालं आहे. एका बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाशी संबंधित उमेदवारांची समीकरणे, तर दुसऱ्या बाजूला जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येणारे विविध पक्षांतील समर्थक, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. भाजपाचे संजय जगताप आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा या घडामोडींना विशेष राजकीय महत्त्व देत आहे.
राजकीय संबंधांची कसोटी : या पाठिंब्याचं प्रत्यक्ष मतांमध्ये किती रूपांतर होतं, सभासद कोणाच्या बाजूनं कौल देतात आणि उमेदवारीच्या अंतिम समीकरणात आणखी कोणते बदल होतात, यावर निवडणुकीचं चित्र अवलंबून असेल. सध्या तरी सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक ही केवळ संचालक मंडळ निवडण्यापुरती मर्यादित न राहता बारामतीच्या सहकारातील नेतृत्व आणि राजकीय संबंधांची कसोटी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
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