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बारामतीत पुन्हा कोसळलं विमान; रनवेवरून थेट गेलं खाली, कोणतीही जीवितहानी नाही

बारामती विमानतळावर पुन्हा एकदा मोठा विमान अपघात (Baramati Plane Crash) झाला. सुदैवानं या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

Baramati Plane Crash
बारामती विमानतळावर मोठा अपघात (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 3:37 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 4:10 PM IST

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बारामती : बारामती विमानतळावर मोठा अपघात (Baramati Plane Crash) झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या विमानाचा भीषण अपघात बारामती विमानतळाजवळ काही महिन्यापूर्वी झाला होता. दुर्दैवानं या अपघातात विमानातील कोणीही वाचू शकलं नाही. मात्र, अजित पवार यांच्या अपघातानंतर आज पुन्हा बारामती विमानतळावर मोठा विमान अपघात झाला आहे.

घटनेत कोणतीही जीवितहानी नाही : बारामती विमानतळावर आज दुपारी शिकाऊ विमानाचा अपघात झाल्यानं काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. कार्व्हर एव्हिएशन कंपनीचं प्रशिक्षणार्थी विमान खाली उतरत असताना रनवेवरून घसरल्याची प्राथमिक माहिती आहे. सुदैवानं या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

प्रशिक्षणार्थी विमान शेतात कोसळलं : गेल्या काही दिवसापासून बारामती परिसरातील विमान अपघाताची मालिका सुरूच आहे. आज बारामती विमानतळ परिसरात इमर्जन्सी लँडिग करताना प्रशिक्षणार्थी विमान शेतात कोसळलं. या दुर्घटनेमुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली. हे विमान नेमकं कशामुळं कोसळलं याबाबतची सविस्तर माहिती अद्याप समोर आली नाही. दुर्घटनेनंतर संबंधित यंत्रणांना घटनास्थळी पोहचली असून तपास सुरू आहे. बारामती विमानतळावर यापूर्वीही विमान दुर्घटनांच्या घटना घडल्या आहेत. या विमान अपघातामध्ये जीवितहानी झाल्याचं किंवा कुणी जखमी झाल्याची माहिती अद्याप समोर आली नाही. पण या विमान अपघातामुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. यापूर्वी झालेल्या विमान अपघातात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासहित पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर हवाई प्रवासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

अजित पवार यांच्या विमानाचा मोठा अपघात : बारामतीच्या विमानतळावर वारंवार विमान अपघात होताना दिसत आहेत. अजित पवार यांच्या विमानाचा मोठा अपघात झाला होता. ज्यात त्यांच्या अंगरक्षकासोबतच विमानात असलेल्या सर्वांचा मृत्यू झाला होता. दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनानंतर सर्वांनाच मोठा धक्का बसला. अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याकडं उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं आली.

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Last Updated : August 9, 2026 at 4:10 PM IST

TAGGED:

बारामती विमानतळ
BARAMATI AIRPORT
AIRPORT ACCIDENT
बारामती विमानतळावर मोठा अपघात
BARAMATI PLANE CRASH

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