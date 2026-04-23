इस्तंबूलमध्ये अडकले बारामतीमधील नागरिक : खासदार सुप्रिया सुळेंनी परराष्ट्र मंत्र्यांना केलं मदतीचं आवाहन
इस्तंबूलमध्ये बारामतीचे नागरिक अडकले आहेत. त्या नागरिकांना भारतात परतण्यास अडचणी येत आहेत. दोन दिवसांपासून हे नागरिक विमानतळावर अडकले आहेत.
Published : April 23, 2026 at 1:37 AM IST|
Updated : April 23, 2026 at 1:44 AM IST
पुणे : तुर्की येथील इस्तंबूल विमानतळावर गेल्या २ दिवसांपासून बारामती येथील भारतीय नागरिक शुभांगी सूर्यवंशी या आपल्या दोन लहान मुलांसह अडकल्या आहेत. त्यांना भारतात परतताना अडचणी येत असून त्यांना तातडीच्या मदतीची आवश्यकता आहे. परराष्ट्र मंत्री आणि भारतीय दूतावासानं त्यांना मदत करावी असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे. आता परराष्ट्र मंत्री सुप्रिया सुळे यांच्या मागणीला प्रतिसाद देतात, याकडं ननागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.
Indian citizen Ms. Shubhangi Suryawanshi from Baramati is currently stranded at Istanbul Airport for the past 2 days with her two minor children and is facing difficulties while returning to India.— Supriya Sule (@supriya_sule) April 22, 2026
She was traveling from Dallas to India via Turkish Airlines, but requires urgent…
बारामतीचे नागरिक अडकले इस्तंबूल विमानतळावर : खासदार सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या एक्स वर पोस्ट करत ही माहिती दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या पोस्ट मध्ये म्हटलं आहे की, "बारामती येथील भारतीय नागरिक शुभांगी सूर्यवंशी या गेल्या २ दिवसांपासून आपल्या दोन लहान मुलांसह इस्तंबूल विमानतळावर अडकल्या असून, त्यांना भारतात परतताना अडचणी येत आहेत. त्या तुर्कीश एअरलाइन्सनं डॅलस इथून भारताकडं प्रवास करत होत्या, परंतु आपला प्रवास पूर्ण करण्यासाठी त्यांना तातडीच्या मदतीची आवश्यकता आहे. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि भारतीय दूतावास यांना विनंती आहे की, त्यांनी कृपया या प्रकरणाकडं लक्ष द्यावं आणि आवश्यक ती मदत करावी असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
