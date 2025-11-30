ETV Bharat / state

बारामती नगरपरिषदेची निवडणूक पुढे ढकलली; आता 20 डिसेंबरला मतदान, 21 डिसेंबरला मतमोजणी

बारामती नगरपरिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या नव्या आदेशानुसार बारामतीत आता 20 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान होणार आहे.

Baramati Municipal Council Elections Postponed
बारामती नगरपरिषदेची निवडणूक पुढे ढकलली
बारामती : बारामती नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपद आणि नगरसेवकांच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्या आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम बदलण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या नव्या आदेशानुसार, यापूर्वी 2 डिसेंबर 2025 रोजी होणारं मतदान आता पुढे ढकलण्यात आलं आहे. मतदानानाची नवी तारीख 20 डिसेंबर 2025 असून, मतमोजणी 21 डिसेंबर 2025 रोजी होणार आहे. याबाबतची अधिकृत माहिती राज्य निवडणूक आयोगानं शनिवारी (30 नोव्हेंबर) रात्री उशिरा जाहीर केली आहे.

बारामती नगरपरिषदेची निवडणूक पुढे का ढकलली? : बारामती नगरपरिषद निवडणूक पुढे ढकलण्यामागे काही महत्त्वाच्या कारणांचा समावेश आहे. यामध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेले वाद, नव्यानं दाखल झालेले उमेदवारी अर्ज, अपील दाखल करण्याची प्रलंबित मुदत अशा कारणांचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे, यापूर्वीच प्रभाग क्रमांक 13 (ब) आणि 17 (अ) या दोन प्रभागांतील निवडणुका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थगित करण्यात आल्या होत्या. त्याच दरम्यान, 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी या दोन जागांसाठी नव्यानं दोन उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. या सर्व बाबींचा विचार करता राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

'त्या' दोघांचा उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश : भाजपाचे सतीश फाळके आणि अविनाश गायकवाड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर बारामती न्यायालयानं सुनावणी घेऊन दोघांचे उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयानंतर इतर प्रभागांतील अपील प्रकरणांचाही विचार करता, अपील दाखल करण्याची मुदत पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे योग्य नसल्याचं मत राज्य निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं.

बारामतीचं राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं : त्यामुळे यापूर्वी २ डिसेंबर रोजी होणारी नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांची निवडणूक तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. आता नव्या अध्यादेशानुसार ही निवडणूक 20 डिसेंबर 2025 रोजी होईल तर मतमोजणी 21 डिसेंबर रोजी पार पडेल. या घडामोडींमुळे बारामतीतील राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे. सर्व पक्षांच्या राजकीय चालींना नवं वळण मिळालं आहे.

