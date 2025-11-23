ETV Bharat / state

बारामतीत उमेदवार फोडण्यासाठी 20–25 लाखांचं वाटप? युगेंद्र पवारांचा थेट अजित पवारांवर आरोप

बारामतीमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस ( शरदचंद्र पवार) आणि राष्ट्रवादीत (अजित पवार गट) आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. अशातच युगेंद्र पवार यांनी गंभीर आरोप केलेत.

Yugendra Pawar
राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) नेते युगेंद्र पवार (Source- ETV Bharat Reporter)
November 23, 2025

बारामती(पुणे)- आमचे उमेदवार पैसे देऊन फोडले गेले. एकेकाला 20-25 लाख रुपये दिले गेल्याची उघड चर्चा बारामतीत आहे, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( शरदचंद्र पवार) नेते युगेंद्र पवार यांनी थेट राष्ट्रवादीवर (अजित पवार गट) केले आहेत. बारामती नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारात आता रंगत येत असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या तोफा आता डागण्यास सुरुवात झाली आहे. आठ जणांचं बिनविरोध निवडून येणं हे पैशांच्या जोरावरच शक्य झालं असल्याचा त्यांनी आरोप केला.


बारामतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस ( शरदचंद्र पवार) पक्षासह सहकारी मित्र पक्षांच्या उमेदवारांचा प्रचाराचा शुभारंभ आज बारामतीमध्ये करण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( शरदचंद्र पवार) नेते योगेंद्र पवार हे या प्रचाराचे प्रमुख आकर्षण होते. यावेळी योगेंद्र पवार यांनी त्यांचे काका तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पक्षावर जोरदार टीका केली.

युगेंद्र पवार म्हणाले, आमचे उमेदवार सर्वसामान्य, छोटे व्यवसाय करणारे आहेत. दहा वर्षे मेहनत करूनही एवढे पैसे कमवू शकणार नाहीत. पण सत्तेचा, पैशाचा, संस्थांचा दबाव आणून त्यांना फोडण्यात आलं. दोन-तीन जण दबावामुळे गेले, हे साहजिक आहे. बारामतीत दशकानुदशके पैशाचे राजकारण रुजवले गेलं आहे. याचं पद्धतीनं आज उमेदवारांना हाताशी धरलं जात आहे.

राष्ट्रवादीला (अजित पवार गट) यावर्षी आठ जागा बिनविरोध मिळाल्याबद्दल ते म्हणाले, नगरपालिका स्थापन झाल्यापासून त्यांनी असं कधी केलं नव्हतं. 12 सीटवर प्रयत्न सुरू होते. एका उमेदवारासाठी 25 लाख देत असतील तर आमच्याकडे एकूण तेवढे पैसे नाहीत. युगेंद्र पवारांनी लोकशाही धोक्यात आल्याची भावना व्यक्त करत आवाहन केले की, बारामतीकर हुशार आहेत. फक्त पैशावर निवडणूक होऊ देणार नाहीत. सामान्य घरातील, उच्चशिक्षित उमेदवारांना एकदा संधी द्या. मजबूत विरोधी पक्षासाठी हे आवश्यक आहे.

  • अजित पवारांच्या ‘माळेगाव निधी’ वक्तव्यावरही त्यांनी टीका केली. ते म्हणाले, तो निधी जनतेचा आहे. अशा विधानांना पवार साहेबांची शिकवण पाठिंबा देत नाही, असे त्यांनी सांगितलं.

काय म्हणाले होते अजित पवार?- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी माळेगावमधून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडताना मतदानार काट मारली तर मीदेखील निधीत काट मारणार असा इशारा दिला. मतदान केल्यानंतर तुम्हाला कामे करून देईन, असेही त्यांनी म्हटलं होतं.

  • बारामतीतील निवडणुकीत पैशाचा वापर, दबाव तंत्र आणि राष्ट्रवादीच्या पवार गटांमधील संघर्ष यामुळे बारामती तालुक्यातील राजकारण तापलं आहे. युगेंद्र पवारांच्या आरोपांमुळे दोन्ही पक्षामधील संघर्ष शिगेला पोहोचल्याचं चिन्ह आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) आठ उमेवार बिनविरोध-बारामती नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) तब्बल आठ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. अर्ज माघारी घेण्याच्या अंतिम टप्प्यात सात उमेदवारांनी बिनविरोध विजय मिळवला. तर छाननी प्रक्रियेदरम्यान एक उमेदवार आधीच बिनविरोध विजयी झाला होता. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी (अजित पवार गट) आठ जागांवर विजय मिळाल्यानं बारामतीतील मतदानापूर्वीच गुलालाची उधळण झाल्याचं पाहायला मिळालं.

