पोलीस भरतीचं आमिष, विश्वासघात अन् अत्याचार; पोलीस उपनिरीक्षकासह दोघांविरुद्ध गंभीर गुन्हा दाखल
पोलीस भरतीत मदत करण्याचं आमिष दाखवून तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एसआरपीएफचे उपनिरीक्षक अमरनाथ कुंभार आणि मुंबई पोलीस कॉन्स्टेबल मारुती करे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
Published : July 11, 2026 at 3:03 PM IST
बारामती : पोलीस भरती आणि बँड्समन भरती परीक्षेत अधिक गुण मिळवून देण्याचं आमिष दाखवत एका तरुणीवर अत्याचार झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. पीडित तरुणीचा विश्वास संपादन करून तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी राज्य राखीव पोलीस दलातील पोलीस उपनिरीक्षक आणि मुंबई पोलीस बँड पथकातील एका पोलीस कॉन्स्टेबलविरुद्ध बारामती ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गंभीर गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणामुळं पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.
विश्वास संपादन करुन अत्याचार : या प्रकरणातील आरोपी अमरनाथ कुंभार हे दौंड येथील राज्य राखीव पोलीस दलात (SRPF) पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत असून, दुसरा आरोपी मारुती करे हा मुंबई पोलीस बँड पथकात पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत आहे. फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, दोन्ही आरोपींनी पोलीस भरती आणि बँड्समन भरती प्रक्रियेत मदत करण्याचे आश्वासन देत तिचा विश्वास संपादन केला. नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष, ओळखीतून आणि मानसिक दबावाचा वापर करून तिचे लैंगिक शोषण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.
...तर परिणाम भोगावा लागेल : याबाबत पीडितेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, भरती प्रक्रियेत यश मिळवून देण्याचं आश्वासन देत आरोपींनी पीडितेशी सातत्यानं संपर्क ठेवला. सुरुवातीला मदतीचं आश्वासन देत जवळीक निर्माण करण्यात आली. त्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी बोलावून तिच्यावर तिच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. विरोध केल्यास भरतीमध्ये नुकसान करण्याची तसंच परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी देण्यात आल्याचं पीडितेनं आपल्यात तक्रारीत नमूद केलं आहे. पीडित महिलेनं सुरुवातीला पोलीस यंत्रणेकडं न्याय मागितला होता. मात्र, अपेक्षित कारवाई न झाल्याचा आरोप करत तिनं न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानं प्रकरणाची दखल घेत संबंधित तक्रारीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यावर बारामती ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला. या घटनेमुळं न्याय मिळविण्यासाठी पीडितेला न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागल्याची बाबही समोर आली आहे.
आरोपींना अटक करण्याची पीडितेची मागणी : या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेतील बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, धमकी आणि इतर संबंधित कलमांसह गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सक्षम अधिकाऱ्यांकडं सोपवला आहे. दरम्यान, इतका गंभीर गुन्हा दाखल होऊनही दोन्ही आरोपींना अद्याप अटक करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप पीडित महिलेने केला आहे. आरोपींना तातडीनं अटक करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर धरणं आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही पीडितेनं दिला आहे.
घटनेची राज्यभर चर्चा : या प्रकरणामुळं पोलीस भरती प्रक्रियेच्या नावाखाली होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला असून, पोलीस दलातील जबाबदार पदावरील अधिकाऱ्यांवरच असे आरोप झाल्याने या घटनेची राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबतचा अधिकचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी चेतन कदम हे करीत आहेत.
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