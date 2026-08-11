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प्रॉपर्टीच्या वादातून भावाची आत्महत्या; बनावट खात्याद्वारे लाखोंचा गैरव्यवहार अन् 4 ते 5 कोटींच्या फसवणुकीचा बहिणीचा खळबळजनक दावा

बारामतीच्या फोंडवाडा इथं प्रॉपर्टीच्या वादातून भावानं आत्महत्या केल्याप्रकरणी बहीण धनश्री पिसाळ यांनी नातेवाईकांवर 32 लाखांचा गैरव्यवहार आणि 5 कोटींच्या फसवणुकीचा खळबळजनक आरोप केलाय.

BARAMATI CRIME NEWS
प्रतिक्रिया देताना धनश्री पिसाळ (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 8:32 PM IST

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बारामती : तालुक्यातील फोंडवाडा गावातून प्रॉपर्टीच्या वादातून एका तरुणानं जीवनयात्रा संपवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात नातेवाईकांनीच भावाला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गंभीर आरोप त्याची बहीण धनश्री पिसाळ यांनी केलाय. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी धनश्री पिसाळ यांनी केली आहे.

प्रकरणाला आर्थिक गैरव्यवहाराचीही किनार : "माझ्या भावानं आत्महत्या करण्यापूर्वी काही व्हिडिओ केले होते. तसंच काही चिठ्ठ्याही लिहून ठेवल्या होत्या. मात्र, हे व्हिडिओ आणि चिठ्ठ्या पोलिसांच्या तपासात समोर का आणल्या नाहीत? या पुराव्यांची तपासणी झाल्यास संपूर्ण प्रकरणाचं वास्तव समोर येऊ शकतं. या प्रकरणाला आर्थिक गैरव्यवहाराचीही किनार असल्याचं धनश्री पिसाळ यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या नावानं कथितरित्या बनावट खातं तयार करून तब्बल 32 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आला. एवढंच नव्हे तर संपूर्ण कुटुंबाची तब्बल 4 ते 5 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे," असा खळबळजनक दावा धनश्री पिसाळ यांनी केलाय.

प्रतिक्रिया देताना धनश्री पिसाळ (ETV Bharat Reporter)

आत्महत्येपूर्वीचे व्हिडिओ, चिठ्ठ्या तपासात घेऊन सत्य समोर आणावं : "भावाला न्याय मिळावा आणि कुटुंबाच्या संपत्तीचा कथित गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. या मागणीसाठी धनश्री पिसाळ यांनी न्यूयॉर्कमधील नोकरी सोडून थेट बारामती गाठली आहे. गेल्या काही काळापासून त्या या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहेत. माझ्या भावाला न्याय मिळालाच पाहिजे. आमच्या कुटुंबाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. आत्महत्येपूर्वीचे व्हिडिओ आणि चिठ्ठ्या तपासात घेऊन संपूर्ण सत्य समोर आणावं," अशी मागणी धनश्री पिसाळ यांनी केली आहे. मात्र, या प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत पडताळणी आणि तपास यंत्रणेकडून त्याबाबतची भूमिका अद्याप स्पष्ट होणं बाकी आहे.

आमच्यासमोर आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही : "आरोपींना तत्काळ अटक केली नाही तर आमच्यासमोर आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही," असा गंभीर इशाराही धनश्री पिसाळ यांनी दिला आहे. त्यामुळं प्रकरणाची संवेदनशीलता आणखी वाढली असून, पोलिसांच्या तपासाकडं आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

प्रकरणाचा तपास सुरू : कोट्यवधींची मालमत्ता, 32 लाखांचा कथित गैरव्यवहार, 4 ते 5 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गंभीर दावा केलाय. या संपूर्ण प्रकरणामागचं सत्य तपासातूनच समोर येणार आहे. पोलिसांनी मात्र, यावर कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून योग्य कारवाई सुरू असल्याची माहिती पोलीस प्रशासनानं दिली आहे.

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TAGGED:

DHANASHRI PISAL
धनश्री पिसाळ
भावाची आत्महत्या
BARAMATI PHONDWADA SUICIDE CASE
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