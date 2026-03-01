मोठी बातमी! बारामतीत 2 कोटी 35 लाख रुपयांचा 470 किलो गांजा पकडला, शहर पोलिसांची कारवाई
दोन ड्रममधून एकूण 465 पाकिटांमध्ये भरलेला तब्बल 470 किलो गांजा आढळून आला. अलिकडच्या काळात बारामती विभागात झालेली ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे.
Published : March 1, 2026 at 11:03 AM IST
बारामती (पुणे) : शहर आणि उपविभागात सुरू असलेल्या कडक पोलीस नाकाबंदीचा मोठा परिणाम समोर आला असून तब्बल 2 कोटी 35 लाख रुपये किमतीचा अंमली पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. सततच्या नाकाबंदी आणि कोम्बिंग ऑपरेशनमुळे तस्करांनी पकडलं जाण्याच्या भीतीनं कोट्यवधींचा गांजा बेवारस अवस्थेत टाकून पळ काढल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
संशयास्पद स्थितीत आढळले दोन ड्रम : 25 फेब्रुवारीपासून बारामती शहरासह उपविभागातील पाचही तालुक्यांत विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. दररोज सायंकाळी 7 ते 9 या वेळेत नाकाबंदी व वाहन तपासणी केली जात आहे. या कारवाईमुळे गुन्हेगारी हालचालींवर दबाव निर्माण झाला आहे.
अशा स्थितीत शनिवारी (28 फेब्रुवारी) दुपारी जवळोची रोड परिसरातील एका मोकळ्या जागेवर संशयास्पद स्थितीत ठेवलेले दोन मोठे पांढरे ड्रम पोलिसांच्या निदर्शनास आले. गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी चिवडशेट्टी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी (DYSP) यांनी पथकासह घटनास्थळी भेट दिली.
निर्जन ठिकाणी बाहेरून कुलूपबंद अवस्थेत ठेवलेले ड्रम पाहून संशय बळावला. पंचांच्या उपस्थितीत ड्रम उघडले असता, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गांजा आढळून आला. तत्काळ पंचनामा केल्यानंतर जप्त केलेला मुद्देमाल सुमारे २.३५ कोटी रुपये किमतीचा असल्याचं समोर आलं.
470 किलो गांजा जप्त : जप्त करण्यात आलेल्या साठ्यामुळे पोलिसांनाही धक्का बसला. दोन ड्रममधून एकूण 465 पाकिटांमध्ये भरलेला तब्बल 470 किलो गांजा आढळून आला. अलिकडच्या काळात बारामती विभागात झालेली ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे.
पुढील तपास सुरू : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कडक नाकाबंदीमुळे तस्करीचे मार्ग पूर्णपणे बंद झाले होते. शहरातून माल बाहेर काढणे अशक्य झाल्याने तस्करांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी गांजाचा साठा टाकून पलायन केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. सातत्यपूर्ण गस्त आणि कोम्बिंग ऑपरेशनमुळे निर्माण झालेला मानसिक दबाव या कारवाईमागील प्रमुख कारण मानलं जात आहे.
दरम्यान, हा माल कोठून आणण्यात आला आणि कोणाकडे पाठविण्यात येणार होता? याचा शोध घेण्यासाठी तपास अधिक वेगानं सुरू करण्यात आला आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून संशयित वाहनांचा माग काढण्यासाठी विशेष पथकं नियुक्त करण्यात आली आहेत. संबंधित गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. ही कारवाई केवळ अंमली पदार्थ जप्तीपुरती मर्यादित नसून पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक धोरणाचं यश मानलं जात आहे.