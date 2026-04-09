बारामती पोटनिवडणूक बिनविरोध नाहीच! सुनेत्रा पवार यांच्यासह तब्बल २३ उमेदवार रिंगणात

बारामती विधानसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोधची आशा मावळली आहे. अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी तब्बल २३ उमेदवार रिंगणात उरले आहेत.

जय पवार आणि इतर
जय पवार आणि इतर
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 9, 2026 at 4:14 PM IST

बारामती - विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत ‘बिनविरोध’ची चर्चा अखेर थंडावली असून आता येथे थेट निवडणूक होणार हे स्पष्ट झालं आहे. अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी ३० उमेदवारांनी माघार घेतली, तर २३ उमेदवार अंतिम निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहिले आहेत. बारामती पोटनिवडणूक प्रक्रियेत सुरुवातीला सुमारे 68 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी 53 अर्ज वैध ठरले. मात्र अखेरच्या दिवशी 30 जणांनी अर्ज मागे घेतल्यानं आता 23 उमेदवारांमध्ये सामना रंगणार आहे.



अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी दुपारी 3 वाजेपर्यंत सत्ताधारी गटाकडून उमेदवारांनी माघारी घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, हे प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी ठरले नाहीत. विशेष म्हणजे, अनेक उमेदवार हे बारामतीबाहेरील असल्याने त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे शक्य झाले नाही. या निवडणुकीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांची मोठी संख्या हे होते. अनेक उमेदवार बारामतीत यापूर्वी कधी आले नाहीत, तरी त्यांनी अर्ज कायम ठेवले. यामुळे ‘बिनविरोध’ची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे.


राज्यातील विरोधी महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे उमेदवार आकाश मोरे यांनी आधीच आज सकाळीच माघार घेतली होती. तरीही इतर उमेदवारांनी अर्ज कायम ठेवल्यानं निवडणूक टाळता आली नाही. सत्ताधारी महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांना आता थेट निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. दरम्यान, जय पवार यांनी “एक लाखांहून अधिक मताधिक्याने विजय मिळवू” असा विश्वास व्यक्त केला आहे.तसंच, “प्रत्येकाला निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे, आम्ही प्रयत्न केले पण सर्वांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले नाही,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

