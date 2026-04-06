बारामती पोटनिवडणूक : "चारवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्यांची मी सून, सहावेळा उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या दादांची पत्नी", सुनेत्रा पवार यांची मतदारांना भावनिक हाक
बारामती पोटनिवडणूक अर्ज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी भरला. यावेळी त्यांनी दादांचा वारसा पुढे नेणार असल्याचं सांगितलं. काँग्रेसनंही अर्ज दाखल केला.
Published : April 6, 2026 at 3:28 PM IST
Updated : April 6, 2026 at 6:12 PM IST
बारामती - बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांनी अत्यंत भावनिक भाषण करत मतदारांना साद घातली. दोन महिन्यांपूर्वी दादांचं निधन झालं असून, त्या दु:खातून बाहेर पडत आपण निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलो असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला यावेळी त्यांच्यासोबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, धनंजय मुंडे, पार्थ पवार, प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे, भाजपाचे मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी सुनेत्रा पवार यांनी बारामतीमध्ये कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या, “दादा गेलेत हे आजही मला मान्य नाही. बारामती हा त्यांचा श्वास होता आणि त्यांचा शेवटचा श्वासही बारामतीतच विसावला,” असं सांगताना त्या भावुक झाल्या. “माझं दुःख मी मनात दडपून ठेवलं आणि तुमच्याकडे बघून मला धीर आला,” असंही त्या म्हणाल्या.
ही निवडणूक केवळ राजकीय नसून दादांना श्रद्धांजली वाहण्याची संधी असल्याचं त्यांनी म्हटलं. “दादांची जागा कुणीच घेऊ शकत नाही, पण त्यांचा विचार आणि विकासाची दिशा मी पुढे घेऊन जाईन,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सुनेत्रा पवार यांनी बारामतीकरांना कुटुंब मानत “एकालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही” अशी ग्वाही दिली. दादांचा जनता दरबार सुरूच राहील, विकासकामांना गती दिली जाईल आणि प्रशासनावर पूर्वीप्रमाणेच दरारा राहील, असं त्यांनी सांगितलं.
अजित दादा नेहमी म्हणायचे बारामतीकरांची सेवा हीच पांडुरंगाची सेवा त्याच पद्धतीने आपण देखील तुमची सेवा ही पांडुरंगाची सेवा समजून काम करू असं पवार म्हणाल्या. बारामती परिसरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत देखील त्यांनी भाष्य केलं. गुंडगिरी आणि खंडणीला बारामतीत थारा दिला जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. “बारामतीची प्रतिष्ठा कमी होऊ देणार नाही आणि विकास कधीच थांबणार नाही,” असंही त्या म्हणाल्या.
सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी प्रथमच पवार साहेबांचा संदर्भ देत, "चारवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्यांची मी सून आहे. तर सहावेळा उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या दादांची पत्नी आहे. त्यामुळे मला हे राज्य सांभाळण्याची ताकद मिळेल." असा विश्वास व्यक्त केला.
महायुतीचा भक्कम पाठिंबा असल्याचं सांगत त्यांनी मतदारांना आवाहन केलं, “ही निवडणूक माझी नसून बारामतीकरांची आहे. दादांपेक्षा काकणभर जास्त साथ द्या.” या भाषणातून भावनिक आवाहनासोबतच विकासाचा अजेंडा पुढे ठेवत सुनेत्रा पवार यांनी बारामतीतील मतदारांना एकजूट राहण्याचं आवाहन केलं आहे.
बारामती विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक बिनविरोध पार पाडून राज्यातील परंपरा जपावी, असं आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. ते आज बारामती येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उमेदवारी अर्ज दाखल कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते.
काँग्रेसचे आकाश मोरे आणि करून मुंडे यांचाही अर्ज दाखल - बारामती विधानसभेसाठी काँग्रेसच्यावतीनं आकाश मोरे यांनी देखील आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्याचबरोबर करुणा मुंडे यांनी देखील बारामतीतून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. बारामती विधानसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी असा जरी सत्ताधारी पक्षाचा आग्रह असला आणि त्याला शिवसेना उबाठा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्यावतीनं पाठिंबा देण्यात आला असला तरी काँग्रेसनं ही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसच्यावतीनं माजी आमदार विजयराव मोरे यांचे पुत्र आकाश मोरे हे या निवडणुकीत सहभागी झाले असून त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज आज दाखल केला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होणार नाही, असं आज तरी स्पष्ट होतय. मात्र अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत काहीही होऊ शकतं.
