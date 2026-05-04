बारामती पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांचा विक्रमी विजय; ‘ही सुरुवात नव्या बारामतीची’ विजयानंतर दिली प्रतिक्रिया
बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांनी ऐतिहासिक विजय मिळवला. या विजयानंतर त्यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : May 4, 2026 at 8:50 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेतील दोन महत्त्वाच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल आज जाहीर झाले. बारामती मतदारसंघात माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी विक्रमी विजय मिळवला. या दणदणीत यशानंतर प्रतिक्रिया देताना सुनेत्रा पवार यांनी बारामतीकरांचे मनःपूर्वक आभार मानले. त्या म्हणाल्या की, "मतदारसंघातील जनतेने दाखवलेला विश्वास, प्रेम आणि भक्कम पाठिंबा हा त्यांच्यादृष्टीने अत्यंत मोलाचा आहे."
काय म्हणाल्या सुनेत्रा पवार? : या निवडणुकीतील जनतेचा कौल हा अजितदादांच्या पवित्र स्मृतींना वाहिलेली खरी श्रद्धांजली आहे. तसेच, हा शेवट नसून नव्या प्रवासाची सुरुवात आहे, निर्धार, संघर्ष आणि नव्या बारामतीच्या उभारणीची, असं सांगत सुनेत्रा पवार यांनी विकासाचा विश्वास दिला. अजितदादांच्या पश्चात झालेली ही बारामतीतील पहिलीच निवडणूक असल्याचं सांगताना त्यांच्या मार्गदर्शनाची आणि उपस्थितीची उणीव प्रकर्षाने जाणवत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. हा विजय केवळ राजकीय यश नसून त्यांच्या कार्याला आणि स्मृतींना अर्पण केलेली आदरांजली आहे. महाराष्ट्र आणि बारामतीसाठी अजितदादांनी केलेले कार्य, जनतेशी असलेली त्यांची नाळ आणि विकासाची दूरदृष्टी आजही सर्वांच्या मनात जिवंत असल्याचं त्या म्हणाल्या.
विजयासोबत मोठी जबाबदारी : दिवंगत अजित पवार यांच्या विचारामधून आणि संस्कारांतून पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळत असल्याचंही सुनेत्रा पवार यांनी अधोरेखित केलं. या विजयासोबत मोठी जबाबदारीही येत असल्याची जाणीव व्यक्त करत त्यांनी अजितदादांची स्वप्ने आणि त्यांनी सुरू केलेले कार्य पुढे नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील वरिष्ठ नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे त्यांनी विशेष आभार मानले. त्यांच्या अथक परिश्रमामुळंच हा विजय शक्य झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
अजितदादांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याचा निर्धार : महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष, मित्रपक्ष, विविध संस्था आणि संघटनांचेही सुनेत्रा पवार यांनी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण केलं. शिव, शाहू, फुले आणि आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा जपत तसेच यशवंतराव चव्हाण आणि अजितदादांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याचा निर्धार कायम असल्याचं सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं.
कामातूनच विजय साजरा करा : तरुण, शेतकरी, महिला, उद्योजक आणि समाजातील सर्व घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून बारामतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचं आवाहन सुनेत्रा पवार यांनी केलं. निवडणुका येतात आणि जातात, मात्र बारामतीतील सलोखा आणि जिव्हाळा कायम राहावा, असं सांगत कोणताही जल्लोष न करता कामातूनच विजय साजरा करण्याचा संदेश सुनेत्रा पवार यांनी दिला. बारामतीकरांनी दाखवलेला विश्वास कधीही कमी पडू देणार नाही, तसेच त्यांच्या सुख-दुःखात सदैव ठामपणे उभी राहण्याचा शब्द देत त्यांनी जनतेच्या आशीर्वादाने बारामतीच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहण्याची ग्वाही दिली.
- बारामतीत रेकॉर्डब्रेक विजय : सुनेत्रा पवार ठरल्या देशात सर्वाधिक मताधिक्य मिळवणाऱ्या आमदार, युपीतील भाजपा आमदारांचा मोडला विक्रम