'दादांच्या अपघाताचं सत्य बाहेर आलेच पाहिजे!'; बारामतीत सुनेत्रा पवारांची भूमिका, सखोल तपासाची मागणी

बारामती पोटनिवडणुकीच्या सांगता सभेत सुनेत्रा पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताबाबत संशय व्यक्त केला. निष्पक्ष तपासासाठी त्यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडं मागणी केल्याचं सांगितलं.

कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 8:57 PM IST

बारामती : बारामती पोटनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताचं प्रकरण आता केंद्रस्थानी आले आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या अपघाताबाबत जनतेच्या मनात असलेल्या शंकांना वाचा फोडत, या प्रकरणाच्या निष्पक्ष आणि सखोल तपासाची आग्रही मागणी केली आहे. बारामती येथील सांगता सभेत बोलताना त्यांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळं राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

जनतेच्या शंकांचं समाधान व्हावं : सभेला संबोधित करताना सुनेत्रा पवार कमालीच्या भावूक झाल्या होत्या. त्या म्हणाल्या, "दादांच्या अपघाताबाबत आज अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. केवळ जनतेच्याच नव्हे, तर माझ्याही मनात अनेक गंभीर शंका आहेत. ही केवळ एक दुर्घटना होती की यामागं काही कारस्थान होतं? या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत या घटनेचं सत्य समोर येत नाही, तोपर्यंत आमचे समाधान होणार नाही."

पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांची घेतली भेट : या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन सुनेत्रा पवार यांनी थेट दिल्ली गाठून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी अपघाताच्या संशयास्पद पैलूंवर सविस्तर चर्चा केली. "मी विनंती केल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत," अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तसंच, राज्य विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या विषयावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली असून, तपास यंत्रणा कामाला लागल्या असल्याचं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं.

दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी : सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट इशारा दिला की, "जर या तपासात काहीही संशयास्पद किंवा चुकीचं आढळलं, तर जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे." त्यांच्या या विधानामुळं बारामतीच्या राजकारणात नवीन वळण मिळण्याची शक्यता असून, आगामी काळात या तपासाचे काय निष्कर्ष निघतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संपादकांची शिफारस

