बारामतीत सुनेत्रा पवारांचा ऐतिहासिक विजय; देशातील सर्वात मोठ्या मताधिक्याचा विक्रम
बारामती पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांचा विक्रमी विजय झाला आहे. साहिबाबाद मतदारसंघातील आमदार सुनील शर्मा यांचा 2022 चा विक्रम मोडल्याचा दावा केला जातोय.
Published : May 4, 2026 at 5:40 PM IST
बारामती (Baramati By Election Results 2026) :आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगाल या 5 राज्यांसोबत महाराष्ट्रातील राहुरी आणि बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीचे निकाल देखील आज जाहीर झाले. बारामतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. तर राहुरीत भाजपाच्या अक्षय कर्डीले यांनी विजय मिळवला आहे.
बारामतीत सुनेत्रा पवारांचा ऐतिहासिक विजय : बारामती पोटनिवडणुकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अभूतपूर्व कामगिरी करत मोठा विजय मिळवला आहे. मतमोजणीच्या 24 व्या फेरीअखेर त्यांनी तब्बल 2 लाख 18 हजार 930 मतांची आघाडी घेतली, जी देशातील सर्वाधिक मताधिक्यांपैकी एक मानली जात आहे. प्रत्येक फेरीत त्यांची आघाडी वाढत गेल्यानं प्रतिस्पर्ध्यांना मोठा धक्का बसला.
24 व्या फेरीअखेर 2,18,930 मतांनी आघाडी : या विजयामुळं उत्तर प्रदेशातील साहिबाबाद मतदारसंघातील आमदार सुनील कुमार शर्मा यांनी 2022 मध्ये केलेला 2 लाख 14 हजार 835 मताधिक्याचा विक्रम मागे पडल्याचा दावा केला जात आहे. बारामतीतील निकालाने हा आकडा ओलांडत नवा विक्रम प्रस्थापित केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
बारामती परिसरात उत्साहाचं वातावरण या निकालानंतर बारामती परिसरात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं असून समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला. विजय मिळाल्यानंतर जय पवार आणि कार्यकर्त्यांनी अजित पवार यांच्या स्मृतीस्थळाला भेट देऊन अभिवादन केलं.
सुनेत्रा पवार यांची ऐतिहासिक कामगिरी : या विजयानंतर राज्य आणि देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या विक्रमाबाबत अधिकृत पुष्टी निवडणूक आयोगाच्या अंतिम आकडेवारीनंतर होणार असली तरी, सध्याच्या घडीला सुनेत्रा पवार यांची ही कामगिरी ऐतिहासिक मानली जात आहे.
