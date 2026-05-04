बारामतीचा राजकीय वारसदार कोण? सुनेत्रा पवार यांच्या विजयानंतर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे स्पष्ट बोलले

बारामती पोटनिवडणुकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांनी विजय मिळवला आहे. यानंतर बारामतीचा राजकीय वारसदार कोण? यावर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

Dattatray Bharne
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सुनेत्रा पवार
Published : May 4, 2026 at 4:02 PM IST

पुणे : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक पार पडली. आज बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालाचं चित्र स्पष्ट झालं. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांनी मोठा विजय मिळवला आहे.

बारामतीचा राजकीय वारसदार कोण? : गेल्या काही दिवसापासून बारामतीचा राजकीय वारसदार कोण? याबाबत चर्चा सुरू आहे. एकीकडं राष्ट्रवादीकडून जय पवार यांचं नाव पुढे येत आहे, तर दुसरीकडं शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून युग्रेंद्र पवार यांचं नाव पुढे येत आहे. अश्यातच याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "2029 ला सुनेत्रा पवारच बारामती विधानसभा निवडणूक लढवतील आणि आपणच त्यांना जिंकून आणू तसेच बारामतीचं राजकीय वारसदार हे सुनेत्रा वहिनीच असणार आहेत."

प्रतिक्रिया देताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

बारामतीत सुनेत्रा पवार यांचा विजय : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत विक्रमी मतांनी विजय मिळवल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी कार्यकर्त्यांना विजयाचा जल्लोष, मिरवणुका आणि गुलाल उधळणे टाळण्याचं आवाहन केलंय. "दादांच्या जाण्याने निवडणूक होत असून दादांचा आदर्श घेऊन वहिनी काम करत आहेत. या निवडणुकीत सर्व पक्षाने सहकार्य केलं त्यांचे आभार आहेत. दादा अजून गेले आहेत असं वाटत नाही. आज दादांची आठवण येत आहे," असं दत्तात्रय भरणे म्हणाले.

पाच राज्यातील निकालात पश्चिम बंगालसह इतर राज्यात भाजपाला मोठं यश मिळालं आहे. याबाबत दत्तात्रय भरणे यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा देशातील नागरिकांवर विश्वास आहे."

