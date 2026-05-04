बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक निकाल : पहिल्या फेरीत सुनेत्रा पवार यांना 6500 मतांची आघाडी

पहिल्या फेरीत सुनेत्रा पवार यांना 6500 मतांची आघाडी मिळाली आहे. मतमोजणीला वेग आलाय. पोस्टल मतांत सुनेत्रा पवार आघाडीवर आहेत. विक्रमाची चर्चा रंगलीय.

Published : May 4, 2026 at 9:23 AM IST

बारामती - येथील निवडणुकीच्या मतमोजणीला आज सुरुवात झाली असून प्रारंभी पोस्टल मतांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. या फेरीत महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार आघाडीवर असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. काही वेळातच ईव्हीएम मतमोजणीला सुरुवात होणार असून निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.


या निवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांना महायुतीसोबतच इतर पक्षांचाही पाठिंबा मिळाला होता. काँग्रेसनंही त्यांना पाठिंबा दर्शविल्यानं ही लढत एकतर्फी झाल्याचं चित्र दिसून आलं. त्यांच्या विरोधात कोणताही तुल्यबळ उमेदवार नसल्याने अनेक उमेदवार बारामतीकरांसाठी अपरिचित होते, तर स्थानिक उमेदवारांचा प्रभावही नगण्य राहिला.


23 एप्रिल रोजी झालेल्या मतदानात सुमारे 58 टक्के मतदान नोंदवले गेलं. एकूण 2 लाख 23 हजार 705 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. अपेक्षेप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात मतदान न झाल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.


याआधी 2024 च्या निवडणुकीत अजित पवार यांना सुमारे 1.81 लाख मतांची आघाडी मिळाली होती, तर त्यांच्या विरोधात उभे असलेले युगेंद्र पवार यांना सुमारे 80 हजार मते मिळाली होती. यावेळी मात्र सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर मजबूत आव्हान नसल्यानं त्या विक्रमी मताधिक्याने विजयी होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.


ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठीही प्रयत्न झाले होते, मात्र अपक्ष उमेदवारांच्या भूमिकेमुळे मतदान घ्यावे लागले. “केवळ विरोधासाठी विरोध” या भूमिकेतूनच काही उमेदवार रिंगणात उतरल्याची चर्चा आहे. एकूणच, कमी मतदान असूनही सुनेत्रा पवार यांना बहुतांश मते मिळतील आणि त्या अजित पवार यांचा विक्रम मोडतील, असा अंदाज बारामतीकर व्यक्त करत आहेत. पहिल्या फेरीत सुनेत्रा पवार यांना 6500 मतांची आघाडी मिळाली आहे.

