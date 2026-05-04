'ही तर सुरुवात...'; बारामती निकालावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया
बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली.
Published : May 4, 2026 at 1:03 PM IST
बारामती - बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठीचा निकाल जाहीर होत आहे. सुनेत्रा पवार यांची विजयाच्या दिशेनं वाटचाल सुरू आहे. या निकालावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली.
আজ বারামती विधानसभा पोटनिवडणुकीचा निकाल जाहीर होत असताना आपण सर्वांनी आपल्या मतांमधून दाखवलेला विश्वास मी आदरणीय अजितदादांच्या पवित्र स्मृतींना समर्पित करते.— Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) May 4, 2026
आजचा हा निकाल जाहीर होत असताना आदरणीय दादांच्या आठवणींना उजाळा मिळाल्याने आपण सर्वजण भावूक आहोत. दादांवर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना नम्र विनंती आहे की, या विजयाचा जल्लोष म्हणून कुणीही मिरवणुका काढू नयेत किंवा गुलाल उधळू नये. आपण संयम राखू या आणि दादांच्या विचारांना साजेसं वर्तन करू या.
दादांच्या स्वप्नातील बारामती घडवण्याची संधी मला दिल्याबद्दल मी सर्व बारामतीकरांचे मनःपूर्वक आभार मानते. हा शेवट नाही, ही तर फक्त सुरुवात आहे.
निर्धाराची, संघर्षाची आणि नव्या बारामतीची!