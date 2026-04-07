बारामती पोटनिवडणुकीसाठी अर्जांचा विक्रमी पाऊस; सुनेत्रा पवारांसमोर 58 उमेदवारांचं आव्हान
बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्याबाबत चर्चा होत असताना दुसरीकडं मात्र तब्बल 67 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. यात अपक्षांची संख्या मोठी आहे.
Published : April 7, 2026 at 1:04 PM IST
बारामती - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर लागलेल्या बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय. या निवडणुकीत सत्तेची प्रतिष्ठा पणाला लागली असून, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचं राजकीय भवितव्यही या निकालावर अवलंबून असणार आहे.
तब्बल 67 अर्ज दाखल - महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच प्रत्यक्षात मोठ्या संख्येनं उमेदवारांनी अर्ज दाखल करत राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलून टाकलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना - उबाठासह महायुतीतील मित्रपक्षांकडून सुनेत्रा पवार यांना पाठिंबा जाहीर करण्यात आला असला, तरी त्यांच्या विरोधात तब्बल 67 अर्ज दाखल झाले आहेत. काही उमेदवारांनी दोन किंवा तीन अर्ज भरले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात 58 उमेदवार अंतिम रिंगणात आहेत.
अपक्ष उमेदवार मैदानात - यामध्ये प्रमुख पक्षांचे तसेच मोठ्या संख्येने अपक्ष उमेदवार मैदानात उतरले आहेत. या निवडणुकीत अपक्षांचा मोठा भरणा दिसून येत असून, मतविभाजनाची शक्यता नाकारता येत नाही.
अंतिम उमेदवारांची यादी (58) - सतिश कदम (हिंदुस्तान जनता पार्टी), सागर भिसे (अपक्ष), राघू घटुकडे (न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी), गजानन गवळी (अपक्ष), त्रिशाला कांबळे (अपक्ष), दिलीप अळोणी (अपक्ष), दत्तात्रेय बेदरे (अपक्ष), अरूण निटुरे (राष्ट्रीय किसान बहूजन पार्टी), मिथून आटोळे (अपक्ष, बारामती), रजाक मुलाणी (अपक्ष), संदीप खरात (अपक्ष), विलास होळकर (अपक्ष, बारामती), अभिजीत बिचुकले (अपक्ष), अनिल तुपे (अपक्ष), संकेत गावडे (अपक्ष, बारामती), दादा थोरात (अपक्ष, बारामती), अभिजीत कांबळे (अपक्ष, बारामती), संतोष पोपटराव कांबळे (भारतीय देशक्रांती पार्टी), अनिल वामनराव गायकवाड (अपक्ष), शिवाजी जयसिंग कोकरे (अपक्ष), विक्रम भरत कोकरे (अपक्ष), विजयकुमार रामचंद्र भिसे (इंडियन नॅशनल काँग्रेस), अशोक रामचंद्र खामगळ (अपक्ष), विराज महादेव शिंदे (अपक्ष), माऊली जामदार कांबळे (अपक्ष), सुवर्णा सुधाकर गायकवाड (इंडियन नॅशनल काँग्रेस), सूर्यकांत वाघमोडे (अपक्ष), प्रतीक्षा प्रशांत चव्हाण (आंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी), दशरथ नाना राऊत (भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष), विशाल दिलीप घोरपडे (अपक्ष), सिद्धाराम सोमन्ना काकणकी (अपक्ष), दिनकर धारोजी गायकवाड (भारतीय जनसम्राट पार्टी), उमेश गणपतराव देशमुख (अपक्ष), सतीश नाना सोनवणे (अपक्ष), बाळासो मारुती धाकटे (अपक्ष), राहुल बाळासाहेब थोरात (अपक्ष), योगेश मोहनदास रत्नेश्वर (अपक्ष), गोपाळ यशवंत तंतरपाळे (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी), गोपाळ यशवंतराव तंतरपाळे (अपक्ष), आकाश विजयराव मोरे (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस), सिताराम विठ्ठल रणदिवे (अपक्ष), सुनेत्रा अजित पवार (नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी), सुनिता अजित पवार (नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी), मंगलदास निकाळजे (अपक्ष), मोहन विष्णू राऊत (अपक्ष), साजन भगवान अडसूळ (अपक्ष), त्रिभुवन मधुकर पद्माकर (अपक्ष), संदीप जनार्दन खरात (अपक्ष), रोहित राजू भोसले (अपक्ष), अमोल यशवंत कोकरे (अपक्ष), सोनाली सूर्यकांत राणे (अपक्ष), करुणा धनंजय मुंडे, बीड (अपक्ष), महेंद्र आकाश ताटे (अपक्ष), उमेश महादेव मेहेत्रे (अपक्ष), चंद्रकांत रंभाजी मोटे (अपक्ष), स्वप्निल गजेंद्र ढेरे (अपक्ष), ही जर पिरजादे (अपक्ष), सचिन शंकर आगवणे (राष्ट्रीय समाज पक्ष).
निवडणूक अधिकच चुरशीची - बारामतीसारख्या पारंपरिकदृष्ट्या एका घराण्याच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या मतदारसंघात एवढ्या मोठ्या संख्येनं उमेदवार रिंगणात उतरणं हे लक्षवेधी ठरत आहे. एकीकडं सत्ताधारी गटाची प्रतिष्ठा, तर दुसरीकडं अपक्ष आणि छोट्या पक्षांची वाढती सक्रियता यामुळं ही निवडणूक अधिकच चुरशीची होणार की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचं पद कायम ठेवण्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत निर्णायक ठरणार असून, सुनेत्रा पवार यांच्यासाठीही ही प्रतिष्ठेची लढत बनली आहे.
45 अपक्ष उमेदवार रिंगणात - या निवडणुकीचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे अपक्ष उमेदवारांची मोठी संख्या. या निवडणुकीमध्ये 45 अपक्ष उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत, तर विविध पक्षाचे 13 उमेदवार निवडणूक लढत आहेत. काही उमेदवारांनी पक्षाचा आणि अपक्ष असे दोन वेगवेगळे अर्ज भरले आहेत. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतंय की, बारामतीत पारंपरिक पक्षांबरोबरच स्थानिक पातळीवरील असंतोष आणि स्वबळावर लढण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अपक्षांचा हा मोठा भरणा मतांचं विभाजन घडवू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम मुख्य लढतीवर होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा बाहेरून आले 14 उमेदवारी अर्ज - बारामती सोडून इतर जिल्ह्यातून देखील अनेक उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. यामध्ये सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, नाशिक, मुंबई, उल्हासनगर, सोलापूर, सातारा, कल्याण पूर्व, बीड, अंबरनाथ पूर्व अशा प्रकारे बारामती आणि पुणे जिल्हा बाहेरील 14 उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
बारामतीची ही लढत आता केवळ निवडणूक न राहता राजकीय शक्तीपरीक्षा ठरणार आहे.
