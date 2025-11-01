ETV Bharat / state

ऊस गाळपाच्या परवान्यासाठी आकारलेल्या अतिरिक्त मदतनिधीविरोधात बारामती ॲग्रोची हायकोर्टात याचिका

सुनावणीनंतर जर परवान्यासाठी आकारण्यात आलेली ही रक्कम बेकायदा ठरली. तर याचिकाकर्त्यांनी भरलेले पैसे त्यांना व्याजासह परत करावे लागतील, हायकोर्टाची राज्य सरकारला ताकीद दिलीय.

Published : November 1, 2025 at 4:34 PM IST

1 Min Read
मुंबई : ऊस गाळपाचा परवाना हवा असल्यास मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, पूरग्रस्तांना मदत आणि गोपीनाथ मुंडे ऊस कर्मचारी कल्याण महामंडळासाठी पैसे जमा करण्याची सक्ती करणारा शासन निर्णय राज्य सरकारनं नुकताच जाहीर केलाय. या निर्णयाला बारामती ॲग्रोनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश जारी केलेत.

काय आहे प्रकरण? - साखर आयुक्तांनी 27 ॲाक्टोबर 2025 रोजी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना पत्र पाठवलंय. ज्यात गाळप परवान्यासाठी आकारलेल्या शुल्काचा तपशील देण्यात आलाय. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रति टन 10 रुपये, पूर निधीकरिता प्रति टन 5 रुपये निधी द्यावा लागेल. या व्यतिरिक्त गोपनीय मुंडे महामंडळात प्रति टन 10 रुपये वेगळे जमा करावेत. ही रक्कम भरल्याशिवाय कारखान्यांना परवाना दिला जाणार नाही, असं या पत्रातून स्पष्ट करण्यात आलंय. राज्य सरकारनं अचानक जारी केलल्या या सक्तीला कोणताही संविधानिक आधार नाही, असा दावा करत पवारांच्या बारामती ॲग्रोनं या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.

हायकोर्टाचे निर्देश काय? - बारामती ॲग्रो लिमिटेडनं दाखल केलल्या या याचिकेवर सुट्टीकालीन कोर्टात न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. याचिकेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारसह अन्य सर्व प्रतिवादींना नोटीस धाडत ही सुनावणी 13 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. मात्र राज्य सरकारनं परवान्यासाठी ठरवण्यात आलेल्या रकमेतील 50 टक्के रक्कम जमा केली जाईल, अशी हमी बारामती ॲग्रो कंपनीनं हायकोर्टाला दिलीय. त्याची नोंद करून घेत हायकोर्टानं बारामती ॲग्रो कंपनीला यंदाच्या गाळपाचा परवाना देण्याचे आदेश हायकोर्टानं साखर आयुक्तांना दिलेत. मात्र सुनावणीनंतर जर परवान्यासाठी आकारण्यात आलेली ही रक्कम बेकायदा ठरली, तर याचिकाकर्त्यांनी याकरिता भरलेले हे अर्धे पैसे त्यांना व्याजासह परत करावे लागतील, अशी ताकीदही हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलीय.

