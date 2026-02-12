बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मिळणार नवीन ओळख, अजितदादा पवार यांचं नाव देणार
बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती अजितदादा पवार यांच्या नावाने ओळखली जाणार आहे. बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळानं हा निर्णय घेतलाय.
Published : February 12, 2026 at 8:40 PM IST
बारामती : बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचं नामकरण ‘अजितदादा पवार कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बारामती’ असं करण्यास संचालक मंडळानं एकमतानं मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचं २८ जानेवारी २०२६ रोजी विमान अपघातात दुःखद निधन झालं. त्यांच्या कार्याला अभिवादन म्हणून हा ठराव संमत करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सभापती, उपसभापती, सर्व सदस्य तसंच वेगवेगळ्या घटकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत अजितदादा पवार यांनी बारामती बाजार समितीच्या माध्यमातून बाजार संकुलाच्या विस्तारासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी दिलेल्या योगदानाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बाजार समितीत विविध सुविधा व उपक्रम उभारले गेले असून, त्यामुळे बारामती बाजार समिती राज्यात नावारूपाला आली आहे, असं मत सदस्यांनी व्यक्त केलं.
या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीचं नामकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. अध्यक्ष शिवाजीराव गाडे यांनी बाजार समितीच्या नवीन नामकरणासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला. तसंच हा प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. पुढील कार्यवाहीसाठी हा प्रस्ताव पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शासनस्तरावर नवीन नामकरणासंदर्भातील अंतिम मंजुरी घेतली जाणार आहे.
अजितदादा पवार यांच्या कृषी व सहकार क्षेत्रातील कार्याचा गौरव म्हणून बाजार समितीचं नवीन नामकरण करण्याचा निर्णय घेतल्याचं संचालक मंडळानं स्पष्ट केलं आहे. अजित पवार यांच्या निधनानं एकूणच सहकार तसंच कृषी क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे. ही पोकळी भरुन निघणार नाही अशी भावना संचालक मंडळानं यानिमित्तानं व्यक्त केली आहे.
