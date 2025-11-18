ETV Bharat / state

असीम सरोदे यांना दिलासा; ​​​​​​वकिलीची ​सनद रद्द करण्याच्या निर्णयाला बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने दिली स्थगिती

असीम सरोदे यांच्या सनद निलंबनावर बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने (Bar Council Of India) स्थगिती दिली आहे. ते उद्यापासून वकिली करणार आहेत.

Asim Sarode
माहिती देताना असीम सरोदे (ETV Bharat Reporter)
Published : November 18, 2025 at 7:07 PM IST

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकार विरोधात सातत्याने भूमिका मांडणारे तसंच शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत उद्धव ठाकरे यांच्याकडून बाजू मांडणारे पुण्याचे वकील असीम सरोदे (Asim Sarode) यांनी माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळं त्यांची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आली होती. ॲड. असीम सरोदे यांची सनद निलंबित करण्याच्या महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिलनं दिलेल्या निर्णयावर बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने आज स्थगिती दिली. उद्यापासून असीम सरोदे यांना वकिली करता येणार आहे. असीम सरोदे यांच्या कार्यालयात आज पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली.



काय म्हणाले असीम सरोदे? : यावेळी असीम सरोदे म्हणाले, "१२ ऑगस्ट २०२५ ला महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिलने एक निर्णय घेतला, ज्यात मी गैरवर्तणूक केली म्हणून त्यांनी ठपका ठेवला होता. शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या कार्यक्रमात मी भगतसिंह कोश्यारी यांना भाषणाच्या ओघात फालतू व्यक्ती असं म्हटलं होतं. मात्र तेव्हा ते त्या पदावर नव्हते. तसेच राहुल नार्वेकर यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या विश्वासाचा विश्वासघात केला आहे असं देखील म्हटलं होतं. यावर माझी सनद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. ज्यांनी माझ्या विरोधात याचिका दिली होती ते राजेश दाभोळकर हे काय माझे अशील नाहीत. मात्र अधिकार नसताना त्यांनी तक्रार केली होती. यानंतर मला बार काउन्सिल ऑफ इंडियाकडे तक्रार करावी लागली आणि महाराष्ट्र गोवा बार काउन्सिलने घेतलेल्या निर्णयावर आज स्थगिती दिली. या स्थगितीच्या निर्णयावर पुढील तारीख मला कळवतील असं सांगितलं आहे. माझं मत बरोबर आहे असं शिस्तपालन समितीने सांगितलं."

माहिती देताना असीम सरोदे (ETV Bharat Reporter)

माझ्याविरोधात तक्रार देणारा भाजपाचा कार्यकर्ता : सरोदे पुढे म्हणाले, "मी उद्यापासून वकिली करू शकतो. पुढची तारीख अजून मला दिली गेलेली नाही. समिती जेव्हा गठीत होईल तेव्हा मला तारीख देण्यात येईल. आता महाराष्ट्र बार काउन्सिलने जो निर्णय दिला आहे, त्याला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं मला माझे अधिकार मिळाले आहेत. ज्याने माझ्याविरोधात तक्रार दिली तो भाजपाचा कार्यकर्ता आहे. यात राजकारण आहे असं सगळेजण बोलायला लागले आहेत. महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिल यांनी गैरवर्तणूकीची व्याख्या ठरवली पाहिजे. मी गैरवर्तणूक केली नाही असं माझं ठाम मत आहे."

