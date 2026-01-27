ETV Bharat / state

पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचारी संपावर, कोल्हापुरात 450 कोटींची उलाढाल ठप्प

संपूर्ण देशभरात सार्वजनिक बँकांमधील कर्मचाऱ्यांनी आज पुकारलेल्या संपात कोल्हापूरमधील बँक कर्मचारीदेखील सहभागी झाले. त्यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या आहेत? जाणून घ्या.

PSU Bank employees on strike for five day work week
सार्वजनिक बँक संपातील सहभागी झालेले बँकेचे कर्मचारी (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 1:38 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 2:04 PM IST

कोल्हापूर- देशातील बँकिंग प्रणालीसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा, या प्रमुख मागणीसाठी देशभरातील 18 लाख कर्मचारी आज संपावर गेले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातही युनायटेड फोरम ऑफ बँकिंग युनियन या मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीनं आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे. जिल्ह्यातील 4 हजार बँक कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 450 कोटींचे व्यवहार ठप्प झाल्याचा अंदाज आहे. या संपाचा सर्वसामान्यांना आज मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. दिवसभरातील व्यवहारच ठप्प झाल्यानं अनेकांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

पाच दिवसांच्या कार्य आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा ऑल - संयुक्त बँक कर्मचारी संघटनांच्या वतीनं आज देशभरात संप पुकारण्यात आला. युनायटेड फोरम ऑफ बँकिंग युनियनच्या (United Forum of Bank Unions (UFBU)) नेतृत्वाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांसाठी पाच दिवसांचा कार्यआठवडा तात्काळ लागू करण्याच्या मागणीसाठी एकदिवसीय संपात मोठ्या संख्येनं सहभाग नोंदवला. या संपामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग सेवा देशभरात मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. महाराष्ट्रामध्ये मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, रत्नागिरी, सांगली, नाशिक आणि नागपूर येथे संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. कोल्हापूर जिल्ह्यात या संपामुळे सुमारे 450 कोटींचे व्यवहार पूर्णतः ठप्प झाले. त्याचा व्यापारी, औद्योगिक आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवर परिणाम झाला. खासगी बँकांवर या एकदिवसीय संपाचा परिणाम झालेला नाही.

कोल्हापुरात 450 कोटींची उलाढाल ठप्प (Source- ETV Bharat Reporter)

आजचा ऑल इंडिया बँक संप हा बँक कर्मचाऱ्यांच्या सहनशक्तीचा स्फोट आहे. महाराष्ट्रभर कर्मचाऱ्यांनी निर्धारानं काम बंद ठेवून स्पष्ट संदेश दिला आहे की, 5 दिवसांचा कार्यआठवडा आता कोणतीही तडजोड न करता लागू करावाच लागेल. हा प्रश्न केवळ कर्मचाऱ्यांचा नसून संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेच्या आरोग्याचा आहे.— प्रमोद शिंदे, राज्य सचिव, AIBOC MS-1

बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर वाढता कामाचा ताण, तीव्र मनुष्यबळाची कमतरता आणि काम–जीवन यामध्ये सतत ढासळणारा समतोल यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिकआणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचं बँक संघटनांचा दावा आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहक सेवेच्या गुणवत्तेवर तसेच बँकांच्या एकूण कार्यक्षमतेवरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केलं.

United Forum of Bank Unions Strike in Kolhapur
सार्वजनिक बँक संपातील सहभागी झालेले बँकेचे कर्मचारी (Source- ETV Bharat Reporter)



या संघटना संपात झाल्या सहभागी- या देशव्यापी संपात AIBOC,AIBEA, BEFI, INBEF, INBOC, NOBW आणि NOBO या सर्व घटक संघटनांनी एकत्रितपणे सहभाग घेत सरकारकडे तातडीनं सकारात्मक निर्णय घेण्याची ठाम मागणी केली. पाच दिवसांचा कार्यआठवडा लागू झाल्यास बँक कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल, ग्राहक सेवा अधिक दर्जेदार बनेल. बँकिंग प्रणाली अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम होईल. सरकारनं मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढील काळात अधिक व्यापकआणि तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेचे कोल्हापुरातील पदाधिकारी सुशांत मुळीक यांनी दिलाय. मुळीक म्हणाले," संपूर्ण देशात 18 लाख कर्मचारी सहभागी आहेत. कोल्हापूरमध्ये 4 हजार बँक कर्मचारी संपात सहभागी आहेत. कोल्हापुरात 500 बँका संपामध्ये बंद आहेत. आरबीआय, विमा कंपन्या, राज्य सरकार कार्यालय, केंद्र सरकार कार्यालय यांना प्रत्येक शनिवारी सुट्टी मिळते. मात्र, बँकांना तशी सुट्टी मिळत नाही".

प्रत्येक शनिवारी सुट्टीची मागणी- युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सनं (UFBU) देशव्यापी संप सुरू केला आहे. ही बँक संघटना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नऊ संघटनांचे संयुक्त व्यासपीठ आहे. सर्व शनिवार सुट्टीचे दिवस म्हणून घोषित करावेत, ही संघटनांची मुख्य मागणी आहे. हा प्रस्ताव मार्च 2024 मध्ये इंडियन बँक्स असोसिएशनसोबत झालेल्या 12 व्या द्विपक्षीय करारामध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. परंतु त्याला अद्याप केंद्र सरकारकडून औपचारिक मान्यता मिळालेली नाही.

