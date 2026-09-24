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बँक कर्मचाऱ्यांचा 28 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान संपाचा इशारा; पाच दिवसीय आठवड्याची मागणी

पाच दिवसीय कार्यालयीन आठवड्याची मागणी पूर्ण न झाल्यास देशभरातील सुमारे आठ लाख बँक कर्मचारी 28 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान तीन दिवसांच्या लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत.

Bank Strike From September 28 to 30 september 2026
बँक कर्मचाऱ्यांचा संपाचा इशारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 4:45 PM IST

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नागपूर : पाच दिवसीय कार्यालयीन आठवडा लागू करण्याच्या मागणीसाठी देशभरातील बँक कर्मचारी 28, 29 आणि 30 सप्टेंबर रोजी तीन दिवसांच्या लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या (UFBU) नेतृत्वाखाली हा संप पुकारण्यात आला असून, देशभरातील सुमारे आठ लाख बँक कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती बँक कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी डी. एस. गायकवाड यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी डी. एस. गायकवाड (ETV Bharat)

बँक कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून पाच दिवस कामकाजाची सुविधा मिळावी, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. सरकार आणि संबंधित यंत्रणांकडून वेळोवेळी आश्वासनं देण्यात आली; मात्र प्रत्यक्ष निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असा आरोप संघटनांनी केला आहे. पाच दिवसीय आठवडा लागू केल्यास बँकिंग सेवेच्या वेळेत आवश्यक ते बदल करण्यास, तसंच कामाचे तास वाढवण्याची तयारी कर्मचारी संघटनांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या बँकिंग सेवांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी कामकाजाचं योग्य नियोजन करता येऊ शकतं, असा संघटनांचा दावा आहे.

ग्राहकांना होणार त्रास, घ्या 'ही' खबरदारी

28 ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत बँका बंद राहिल्यास ग्राहकांना काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः सध्या राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाचं प्रमाण कमी असल्यानं शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पीककर्ज, पीकविमा, कर्जाशी संबंधित व्यवहार, तसेच इतर बँकिंग कामांसाठी शेतकऱ्यांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपलं महत्त्वाचं बँकिंग व्यवहार त्यापूर्वीच पूर्ण करून घ्यावेत. बँकिंग सेवांसाठी एटीएम (ATM), ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाईल बँकिंग अ‌ॅप्लिकेशन, युपीआय (UPI), तसंच इतर डिजिटल बँकिंग सेवांचा वापर करावा. 'होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत', असं सूचना फलक बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखेबाहेर लावण्यात आले आहेत.

तर 26 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

सरकारने पाच दिवसीय आठवड्याच्या मागणीवर निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. मागणी मान्य न झाल्यास 26 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

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TAGGED:

BANK UFBU STRIKE 2026
NATIONWIDE BANK STRIKE
बँक संप
५ दिवसांचा आठवडा
BANK FIVE DAY WORK WEEK

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