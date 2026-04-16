ETV Bharat / state

कोल्हापुरातील तिरपण शाळेच्या विद्यार्थ्यांची 'डिजिटल विद्यार्थी बँक', खाऊच्या पैशातून होते 'डिजिटल' बचत

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यातील तिरपण विद्या मंदिर शाळेनं 'बँक ऑफ तिरपण' (Bank of Tirpan) ही एक आगळीवेगळी 'डिजिटल विद्यार्थी बँक' सुरू केलीय.

Digital Student Bank
डिजिटल विद्यार्थी बँक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 16, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : पालकांनी खाऊसाठी दिलेल्या पैशाचा सदुपयोग करत बचतीच्या पैशातून विद्यार्थ्यांनी 'डिजिटल विद्यार्थी बँक' बनवली आहे. कोल्हापुरातील पन्हाळा तालुक्यात असणाऱ्या तिरपण विद्या मंदिर शाळेच्या विद्यार्थ्यांचा हा अनोखा उपक्रम सर्वांसाठी आदर्श ठरत आहे. शालेय स्तरापासूनच डिजिटल बँकिंग प्रणाली विद्यार्थ्यांना समजावी, बचतीच्या पैशातून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला आर्थिक हातभार लागावा या उद्देशानं शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसाठी हा अनोखा उपक्रम राबवला असून सर्वच स्तरातून या विद्यार्थ्यांचं कौतुक होत आहे.

बँकेला 'बँक ऑफ तिरपण' नाव : कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'तिरपण विद्या मंदिर' या जिल्हा परिषद शाळेची विद्यार्थी संख्या सुमारे 250 च्या आसपास आहे. शाळेत पहिली ते सातवी वर्ग भरतात. पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना बचतीची सवय लागावी, विद्यार्थ्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग प्रणाली विकसित व्हावी, या उद्देशाने शाळेतील शिक्षक चेतन शिंदे यांच्या पुढाकारानं आणि शाळेतील शिक्षक मुख्याध्यापकांच्या सहकार्यानं ही अनोखी संकल्पना राबवण्यात आली. शाळेला जाताना घरातील मुलं पैशासाठी हट्ट करतात ही घराघरातील समस्या आहे. मात्र, खाऊसाठी दिलेले पैसे बचत करून त्यातून पैशाचा सदुपयोग आणि डिजिटल बँकिंग प्रणालीची सांगड घालत विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या बँकेला 'बँक ऑफ तिरपण' असं नाव देण्यात आलं आहे.

कोल्हापूरात शाळेच्या विद्यार्थ्यांची 'डिजिटल विद्यार्थी बँक' (ETV Bharat Reporter)

'छोटी बचत मोठी स्वप्ने' : दर शनिवारी विद्यार्थी आपल्या खाऊचे पैसे या बँकेत जमा करतात. पैसे जमा करणाऱ्या विद्यार्थ्याला रीतसर पैसे जमा केल्याची पावती दिली जाते. तसंच डिजिटल बँकिंग प्रणालीत टॅबच्या माध्यमातून जमा झालेले पैसे ऑनलाइन पद्धतीनं खातेदाराला दाखवले जातात. बँकेच्या खातेदारांसाठी असलेल्या सुविधा डिजिटल बँकिंग प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जातात. गेले पाच महिने सुरू असलेल्या या उपक्रमातून विद्यार्थी बँक ऑफ तिरपणच्या चालू बचत खात्यात 35 हजार रुपये जमा झाले आहेत. 'छोटी बचत मोठी स्वप्ने' असं ब्रीदवाक्य घेऊन सुरू केलेल्या या बँकेचं शिक्षण क्षेत्रात कौतुक होत आहे.



विद्यार्थी डिजिटल बँकेमुळं बचतीची सवय : पालकांकडून विद्यार्थ्यांना खाऊसाठी पैसे दिले जातात, यातून विद्यार्थी जंकफूड, कोल्ड्रिंक्ससारखे खाद्यपदार्थ खरेदी करतात, मात्र याच्या अतिसेवनामुळं विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचाही प्रश्न उद्भवतो. विद्यामंदिर तिरपन शाळेने सुरू केलेल्या उपक्रमामुळं आम्हाला बचतीची सवय लागली. विनाकारण खर्च होणाऱ्या खाद्यपदार्थावरील पैशाचा ही सदुपयोग झाला असल्याचं, शुब्रा रसाळ या विद्यार्थिनींनं सांगितलं.



राज्यातील पहिलाच उपक्रम : अभ्यासाचे धडे गिरवताना शालेय वयापासूनच विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानातील बँकिंग प्रणाली समजावी आणि यातून भविष्यातील आयुष्य सुलभ व्हावं, विद्यार्थ्यांना पैशाच्या बचतीची सवय लागावी या हेतून तिरपण शाळेनं सुरू केलेला हा उपक्रम राज्यातील पहिलाच उपक्रम असल्याचा दावा, शिक्षकांनी केलाय. तर अशा उपक्रमाची ग्रामीण भागात गरज असून या शाळेचा आदर्श सर्वांनी घ्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

TAGGED:

डिजिटल विद्यार्थी बँक
तिरपण विद्या मंदिर
BANK OF TIRPAN
TIRPAN VIDYA MANDIR SCHOOL
DIGITAL STUDENT BANK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.