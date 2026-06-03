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रिलायन्स कम्युनिकेशन्स बँक फसवणूक प्रकरण : अमिताभ झुनझुनवाला यांना सीबीआय कोठडी

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स समुहाचे माजी ग्रुप मॅनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला यांना आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात सीबीआयकडून पुन्हा अटक करण्यात आलीय.

Mumbai sessions court
मुंबई सत्र न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 3, 2026 at 7:16 PM IST

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मुंबई : रिलायन्स कम्युनिकेशन्स समुहाचे माजी ग्रुप मॅनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला यांना आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात सीबीआयकडून पुन्हा अटक करण्यात आलीय. दरम्यान, बुधवारी (3 जून) सीबीआयनं झुनझुनवाला यांना रिमांडकरता मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय न्यायाधीश जे.पी. दरेकर यांच्यापुढं हजर केलं. यावेळी सीबीआयतर्फे त्यांचे वकील ए. लिमोसीन यांनी याप्रकरणातील पुढील चौकशीकरता झुनझुनवाला यांची कस्टडी हवी असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. त्यावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयानं झुनझुनवाला यांना 5 जूनपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे.


नुकत्याच दाखल झालेल्या आरोपपत्रात झुनझुनवाला यांचा उल्लेख नव्हता : याप्रकरणी सीबीआयनं गेल्याच आठवड्यात आपलं पहिलं आरोपपत्र दाखल केलंय. ज्यात अमिताभ झुनझुनवाला यांच्या नावाचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळं याप्रकरणी त्यांची चौकशी झाल्यानंतर सीबीआयकडून लवकरच पुरवणी आरोपपत्र दाखल होण्याची शक्यता आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय न्यायालयानं बजावलेल्या प्रॉडक्शन वॉरंटनंतर तिहार जेलमधून ताबा घेत सीबीआयनं झुनझुनवाला यांना सोमवारी न्यायालयासमोर हजर करत अटकेची परवानगी मिळवली होती. त्यानंतर बुधवारी त्यांच्या अटकेची कारवाई पूर्ण करत सीबीआयनं झुनझुनवाला यांना रिमांडकरता मुंबई सत्र न्यायालातील विशेष सीबीआय न्यायाधीश जे.पी. दरेकर यांच्यापुढं हजर केलं होतं. त्यानंतर सीबीआयतर्फे त्यांचे वकील ए. लिमोसीन यांनी याप्रकरणातील पुढील चौकशीकरता झुनझुनवाला यांची कस्टडी हवी असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं.


काय आहे प्रकरण? : बँकांकडून रिलायन्स कम्युनिकेशन्स समुहाला कर्ज स्वरूपात मिळालेल्या निधीचा गैरवापर झाल्यानं सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना हजारो कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याच्या आरोपात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सीबीआयच्या दाव्यानुसार, झुनझुनवाला हे समुहाच्या वित्त, बँकिंग आणि निधी वापराशी संबंधित महत्त्वाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवून होते. त्यांनीच विविध बँकांकडून कंपनीला कर्ज मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. हे प्रकरण रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि अनिल अंबानी यांच्याविरोधात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवरून नोंदवण्यात आलं होतं. एसबीआयला 2,929.05 कोटी रुपयांचा तर 11 बँकांच्या कन्सोर्टियमला सुमारे 6,015 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप आहे. एकूण 17 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सुमारे 19,694.33 कोटी रुपयांचे एक्स्पोजर या प्रकरणात असल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. सीबीआयनं 29 मे 2026 रोजी या प्रकरणात पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं होतं. त्यात कंपनीसह 16 आरोपींचा समावेश होता. ज्यात रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे पाच वरिष्ठ अधिकारी आणि दहा बँक अधिकारी यांना आरोपी बनवण्यात आलंय.


अनिल अंबानींच्या मालमत्तेवर छापेमारी : याप्रकरणी ईडी म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालयानं मार्च 2026 मध्ये अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM) आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या आवारात मोठी छापेमारी केली होती. ईडीच्या 15 पथकांनी एकाच वेळी मुंबईतील 10 ते 12 ठिकाणी छापे टाकले होते. बँकेची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित जुन्या प्रकरणांचा तपास पुढं नेण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली होती. ईडीनं आरकॉमचे माजी संचालक, सहकारी आणि संबंधित व्यक्तींची घर आणि कार्यालयांवरही छापे टाकले होते. आरकॉमशी संबंधित 40,000 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या बँक फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा हा एक भाग आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत ईडीनं अनिल अंबानी यांना चौकशीसाठीही समन्स बजावली आहेत. ज्यामध्ये फेब्रुवारी 2026 मध्ये 9 तासांपेक्षा जास्त काळ त्यांची चौकशी करण्यात आली होती.

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TAGGED:

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स
बँक फसवणूक प्रकरण
अमिताभ झुनझुनवाला
सीबीआय कोठडी
BANK FRAUD CASE

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