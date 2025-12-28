ETV Bharat / state

कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर यांचा उमेदवारी अर्जच दाखल करुन घेण्यात आला नाही, मुलगी राहणार विरोधात उभी

कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर यांनी (Bandu Andekar) शनिवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. परंतु, काही त्रुटींमुळं त्याचा अर्ज स्वीकारला गेला नाही.

Bandu Andekar
गुंड बंडू आंदेकर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 28, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी केली आहे. महायुती तसेच महाविकास आघाडीकडून अजूनही जागा वाटपाची चर्चा फायनल झालेली नसताना शनिवारी दिवसभर कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर (Bandu Andekar) तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांनी पोलीस बंदोबस्तात निवडणूक अर्ज दाखल केल्याची चर्चा होती. मात्र, प्रत्यक्षात बंडू आंदेकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी कोणताही अर्ज भरलेला नाही. सोमवारी हे तिघं पुन्हा आपला उमेदवारी अर्ज भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय येथे दाखल करणार आहेत.

उमेदवारी अर्ज भरल्याची चर्चा : काही महिन्यापूर्वी अटक करण्यात आलेल्या आंदेकर कुटुंबीय यांनी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी अर्ज दाखल केला होता, अशी चर्चा होती. पण अर्जात काही त्रुटी असल्यानं तो भरला नाही. तोंडाला रुमाल बांधत, हातकडी लावत 'नेकी का नाम, आंदेकर का काम', 'बघा, लोकशाहीत मला आणलं', 'मी उमेदवार आहे, गुंड नाही' असं म्हणत बंडू आंदेकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आले होते. बंडू आंदेकर यांच्यासोबत लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर यांनी उमेदवारी अर्ज भरल्याची चर्चा सुरू होती.



अर्ज भरण्यासाठी आणखी तीन दिवसाची मुदत : याबाबत भवानी पेठे क्षेत्रीय कार्यालयचे निवडणूक निर्णय अधिकारी कल्याण पांढरे यांनी माहिती दिली की, "बंडू आंदेकर, लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर तसंच सोनाली वनराज आंदेकर हे पोलीस बंदोबस्तात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आले होते. मात्र, त्यांचा उमेदवारी अर्ज हा अर्धवट भरलेला होता. त्यामुळं त्यांचा अर्ज स्वीकारण्यात आला नाही. अर्ज भरण्यासाठी आणखी तीन दिवसाची मुदत असून, या कालावधीत ते पुन्हा अर्ज भरू शकतात."

अर्जात काही त्रुटी : काही महिन्यापूर्वी नातू आयुष कोमकर याच्या हत्येच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आंदेकर कुटुंबीय निवडणूक लढणार असल्याची चर्चा सुरू असताना, जेलमध्ये असणाऱ्या आंदेकर यांच्या माध्यमातून निवडणूक लढवण्यात यावी यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता आणि न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर केला होता. यानंतर आंदेकर कुटुंबातील लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर आणि बंडू आंदेकर यांनी पोलीस बंदोबस्तात आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याची चर्चा होती, पण अर्जात काही त्रुटी असल्यानं त्यांचा अर्ज स्वीकारण्यात आलेला नाही.


घोषणाबाजी चुकीची केली : शनिवार बंडू आंदेकर यांनी घोषणाबाजी केली होती. त्याबाबत कल्याणी कोमकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्या म्हणाल्या की, "आंदेकर यांना न्यायालयाने निवडणुकीसाठी परवानगी दिली, पण शनिवारी त्यांनी जी घोषणाबाजी केली ती चुकीची असून याबाबत मी न्यायालयात जाणार आहे. त्यांना अर्ज भरायला परवानगी द्यायला नको होती. अनेक लोकांची घरं आंदेकर यांनी उध्वस्त केली आहेत. त्यांनी लोकांची काय कामे केली? लोकांना आवाहन आहे की, त्यांना मतदान करू नये. त्यांना निवडून देऊ नये. कुठल्या पक्षाने त्यांना फॉर्म देऊ नये. त्यांच्या विरोधात मी निवडणूक लढवणार आहे. अन्याय विरोधात लढण्यासाठी मला उमेदवारी द्यावी."

