विरार ते वलसाड मार्गावरील प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी: वांद्रे-उधना विशेष रेल्वे आता धावणार दररोज
खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आलं आहे. वांद्रे-उधना ही विशेष रेल्वे आता दररोज धावणार आहे.
Published : January 23, 2026 at 1:34 PM IST
पालघर : विरार ते वलसाडदरम्यान प्रवास करणाऱ्या कर्मचारी, व्यापारी आणि विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. वांद्रे-उधना ही विशेष रेल्वे आता दररोज धावणार आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या मागणीला मंजुरी दिली असून या निर्णयामुळे कर्मचारी, व्यापारी, तसेच, विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
खासदारांच्या पाठपुराव्याला यश : खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आलं आहे. त्यांनी रेल्वेमंत्र्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करून विविध मागण्या मांडल्या होत्या. त्यामध्ये उधना-वांद्रे विशेष रेल्वे दररोज सुरू करण्याची प्रमुख मागणी होती. सध्या ही गाडी आठवड्यातून केवळ 5 दिवस धावत होती. कुंभमेळ्यानंतर ती दररोज सुरू करण्यात येईल, असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात ती सेवा सुरू झाली नव्हती. अखेर खासदार सावरा यांनी ही बाब पुन्हा रेल्वेमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली. त्यानंतर आता वांद्रे-उधना विशेष रेल्वे दररोज धावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रेल्वेच्या अन्य प्रश्नांबाबतही पत्रव्यवहार : सूरत-मंगलोर विशेष गाडी दररोज सुरू करावी, अशी मागणीही खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी केली होती. पालघर जिल्ह्याचा थेट गोवा, कोकण तसेच, कर्नाटकच्या किनारी भागाशी संपर्क येतो, अशा स्थितीत ही गाडी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ती दररोज सुरू करण्यात यावी, अशी त्यांची ठाम मागणी होती. याशिवाय डहाणू रोड-चर्चगेट पहाटे 4 वाजताची लोकल तसेच, डहाणू-विरार सायंकाळी 6 वाजताची लोकल सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्याचबरोबर डहाणू रोड स्थानकात अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म उभारण्याबाबतही त्यांनी सातत्यानं पाठपुरावा केला. यापैकी एक मागणी आता मान्य झाली असून उर्वरित मागण्यांबाबतही रेल्वेमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी सांगितलं आहे.
वांद्रे-उधना रेल्वेमुळे प्रवासी आनंदित : वांद्रे-उधना विशेष रेल्वे आठवड्यातून केवळ 5 दिवस धावत असल्यामुळे गुरुवार व शुक्रवार या दोन दिवशी प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत होती. विशेषतः बोर्डी रोड, घोलवड, डहाणू रोड, वानगाव, केळवे रोड, उमरोली, सफाळे आणि वैतरणा या स्थानकांवरील कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी तसेच, दैनंदिन प्रवासी यांना सुरक्षितता व प्रवासाच्या दृष्टीनं मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. आता या निर्णयामुळे विरार ते वलसाड दरम्यान प्रवास करणाऱ्या असंख्य कर्मचारी, व्यापारी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं असून हजारो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वांद्रे-भिवाणी विशेष गाडीला पालघरला थांबा : सुट्टीच्या काळात तसेच, विविध विशेष रेल्वे गाड्यांना पालघर जिल्ह्यातील स्थानकांवर थांबे देण्यात यावेत, अशी मागणी खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव तसेच, पश्चिम रेल्वेच्या व्यवस्थापनाकडे केली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत वांद्रे-भिवाणी सुट्टीकालीन विशेष रेल्वे गाडीला पालघर स्थानकात थांबा मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, डहाणू उपनगरी रेल्वे सेवा अधिक सक्षम व विस्तारित करण्यासाठी डॉ. सावरा यांचे विशेष प्रयत्न सुरू असून भविष्यात प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणखी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
'उर्वरित प्रश्नांसाठीही पाठपुरावा सुरूच राहील' : "मी खासदार झाल्यापासून सातत्याने पालघर तसेच, मुंबई विभागातील रेल्वेचे अनेक प्रश्न रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांच्याकडे मांडले आहेत. त्यासाठी नियमित पाठपुरावा केला असून संसदेतही या मुद्द्यांवर भाषण केलं आहे. त्यातील काही प्रश्न आता मार्गी लागत असले तरी उर्वरित प्रश्न सुटावेत, यासाठी माझा पाठपुरावा यापुढेही सुरूच राहील," असं खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी स्पष्ट केलं.
