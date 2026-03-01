ETV Bharat / state

दुष्काळी आष्टी तालुक्यात चिंचाळा येथे शेतात फुलवली केळीची बाग; अडीच एकरात तब्बल 70 टन केळीचे उत्पादन

अगदी सेंद्रिय पद्धतीनं या केळी बागेची काळजी घेतली. फवारणी आणि ठिबक सिंचनाद्वारे केळीला पाण्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन करत अडीच एकरावर या केळीच्या रोपांची लागवड केली.

70 tons of banana produced in 2.5 acres
अडीच एकरात तब्बल 70 टन केळीचे उत्पादन (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 1, 2026 at 3:50 PM IST

बीड- आष्टी तालुका अतिशय दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो. तिथे कधी अवकाळी, कधी गारपीट या निर्सगाच्या लहरीपणाशी शेतकऱ्यांना मोठा संघर्ष करावा लागतो. विशेष म्हणजे अशा संकटांवर मात करीत आष्टी तालुक्यातील चिंचाळा येथील आदर्श शेतकरी अशोक पोकळे यांनी आपल्या अडीच एकरात G9 या केळीच्या 3200 रोपाची लागवड मार्च 2025 मध्ये केली होती. अगदी सेंद्रिय पद्धतीनं या केळी बागेची काळजी घेतली. फवारणी आणि ठिबक सिंचनाद्वारे केळीला पाण्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन करत अडीच एकरावर या केळीच्या रोपांची लागवड केली.

शेण खतांंचा वापर केल्याने आज जवळपास 70 टन केळीचे उत्पादन : तसेच या केळींसाठी सेंद्रिय पद्धतीनं फवारणी आणि सर्वात जास्त शेण खतांंचा वापर केल्याने आज जवळपास 70 टन केळीचे उत्पादन मिळाले असून, 4 लाख 50 हजार रुपये खर्च झालाय. आता 16 लाख रुपयांच्या केळीचं उत्पादन होणार असल्याचं शेतकरी अशोक पोकळे यांनी सांगितलंय. अशोक पोकळे हे राजकारण आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. मी पिकवलेली केळी कोणत्या बाजारात घेऊन जायची हा मोठा प्रश्न होता, पण माझ्या बांधावरच थेट ईराण येथून व्यापारी आले आणि माझी केळीचा संपूर्ण बाग त्यांनी 18 रुपये किलोंनी खरेदी केली. हे व्यापारी माझ्या बांधावर आल्याने मला खूप आनंद झालाय, असे युवक शेतकरी अशोक पोकळे यांनी सांगितलंय.

कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतो : आष्टी तालुका हा दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जातो. इथं शेतकऱ्यांना कधी ओल्या तर कधी कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतो, त्यामुळे इथली परिस्थिती अत्यंत बिकट असते. कमी पाण्यामध्ये शेती करावी लागतंय, त्याचबरोबर मी केळी लागवडीचा निर्णय घेतला यामधून मला चांगले उत्पादन येईल, अशी अपेक्षा होती. नक्कीच मी जी अपेक्षा केली ती पूर्ण झाली आहे आणि अडीच एकर क्षेत्रामध्ये मला 70 टन उत्पादन मिळालंय आणि ही केळी भारतासह इराण आणि इराक या देशांमध्ये विक्रीसाठी पाठवतोय, त्यामुळे मला त्याचा खूप आनंद होत आहे. मी केलेल्या कष्टाचं चीज झालं. त्यामुळे सर्व शेतकरी बांधवांनी आपल्याकडे असलेल्या उपलब्ध साधन सामग्रीमध्ये शेतीमध्ये चांगला प्रयोग करावा. यशस्वी शेतकरी म्हणून आपल्याकडे पाहिलं पाहिजे, अशा शब्दात अशोक पोकळे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्यात.

