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दुष्काळानं शेतकरी कुटुंबांचं कंबरडं मोडलं, शेतकरी पोरांच्या डोळ्यात अश्रू! 'वडील चिंतेत, आई जाते मजुरीला'

जळगाव जिल्ह्यात यंदा पावसाने मोठी ओढ दिल्याने शेतीचे गणित पूर्णपणे विस्कटले आहे. पावसाच्या खंडामुळे अनेक पिकांना आवश्यक पाणी मिळाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले.

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जळगावातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांची मुलं (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 10:04 AM IST

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जळगाव - दुष्काळी परिस्थिती, पिकांचे झालेले नुकसान, केळीला मिळणारा कमी भाव आणि डोक्यावर असलेले कर्ज... या सगळ्याचा थेट परिणाम आता शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या भावविश्वावर होताना दिसत आहे. घरची आर्थिक परिस्थिती सांगताना विद्यार्थ्यांचे डोळे पाणावले, तर वडिलांची चिंता सांगताना त्यांचा कंठ दाटून आला. जळगाव तालुक्यातील नांद्रा येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शेतकरी पाल्य विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, दुष्काळामुळे घराघरात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचे विदारक चित्र समोर आले आहे.

दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका शेतकरी कुटुंबांना - जळगाव जिल्ह्यात यंदा पावसाने मोठी ओढ दिल्याने शेतीचे गणित पूर्णपणे विस्कटले आहे. पावसाच्या खंडामुळे अनेक पिकांना आवश्यक त्या वेळी पाणी मिळाले नाही. परिणामी पिकांची वाढ खुंटली, उत्पादन घटले आणि अनेक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले.

शेतात राबून, कर्ज काढून आणि मोठ्या अपेक्षेने पीक उभे करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात आता उत्पन्नाऐवजी नुकसान आले आहे. या आर्थिक संकटाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, त्याची झळ थेट त्यांच्या कुटुंबातील मुलांनाही बसत आहे.

‘वडील सतत चिंतेत असतात...’ - नांद्रा येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शेतकरी पाल्य विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांच्या मनातील वेदना शब्दांतून बाहेर आल्या. “शेतातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. केळीला योग्य भाव मिळत नाही. शेतीसाठी कर्ज घेतले आहे. कर्ज फेडण्यासाठी पैशांची मागणी करणारे फोन येतात. त्यामुळे वडील सतत चिंतेत असतात,” अशी व्यथा सांगताना विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले.

आपल्या वयात खेळ, अभ्यास आणि भविष्यातील स्वप्नांमध्ये रमण्याऐवजी या विद्यार्थ्यांना घरची आर्थिक परिस्थिती आणि वडिलांची चिंता जवळून पाहावी लागत आहे. घरातील वातावरणातील तणाव त्यांच्या मनावरही परिणाम करत असल्याचे त्यांच्या प्रतिक्रियांमधून जाणवले.

पिकांचे नुकसान, उत्पन्न घटले! - पावसाअभावी शेतातील पिकांना मोठा फटका बसला आहे. काही ठिकाणी पिकांची वाढ खुंटली, तर काही ठिकाणी उत्पादनात मोठी घट झाली. शेतकऱ्याने केलेला बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि मजुरीचा खर्च मात्र कायम आहे. उत्पादन कमी झाले किंवा बाजारभाव कमी मिळाला, तरी शेतीवर झालेला खर्च शेतकऱ्याच्या डोक्यावरच राहतो. त्यामुळे उत्पन्न घटले, खर्च वाढला आणि कर्जाचा ताण कायम राहिला, अशी परिस्थिती अनेक शेतकरी कुटुंबांमध्ये निर्माण झाली आहे.


केळीला भाव नाही; शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले - जळगाव जिल्ह्याची ओळख केळी उत्पादक जिल्हा म्हणून आहे. मात्र, केळीला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. केळीच्या लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत मोठा खर्च करावा लागतो. खत, औषधे, मजुरी, पाणी आणि इतर खर्च वाढत असताना बाजारात मात्र अपेक्षित भाव मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची व्यथा आहे.

“केळी कवडीमोल भावात विकावी लागते. शेतीत केलेला खर्चही निघत नाही,” अशी परिस्थिती विद्यार्थ्यांनी सांगितली. एका बाजूला पावसाने साथ सोडली आणि दुसऱ्या बाजूला बाजारभावाने निराशा केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित अक्षरशः कोलमडले आहे.

आईलाही मजुरीसाठी जाण्याची वेळ - घरातील उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेल्या शेतीचेच नुकसान झाल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतातून पैसे मिळत नसल्याने घरखर्च भागवण्यासाठी आईलाही मजुरीसाठी जावे लागत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. शेतकरी कुटुंबातील महिलांवरही आर्थिक जबाबदारी वाढत आहे. घर, मुलांचे शिक्षण आणि कुटुंबाचा खर्च सांभाळतानाच मजुरी करण्याची वेळ आल्याने या कुटुंबांची परिस्थिती किती बिकट झाली आहे, हे यातून स्पष्ट होते.

कर्जाचा ताण; मुलांनाही वडिलांची चिंता - शेतीसाठी कर्ज घेणे ही अनेक शेतकऱ्यांची गरज बनली आहे. मात्र, पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर कर्जाची परतफेड करणे मोठे आव्हान ठरत आहे. कर्जाच्या परतफेडीसाठी पैशांची मागणी करणारे फोन येतात. घरात पैशांची चणचण असते. शेतीतून उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे वडील सतत चिंतेत असल्याचे विद्यार्थी सांगतात. वडिलांच्या चेहऱ्यावरची चिंता पाहून मुलांच्याही मनावर ताण येत असल्याचे चित्र नांद्रा येथे पाहायला मिळाले.

शिक्षणाच्या वयात आर्थिक संकटाची चिंता - विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असतो. मात्र, शेतकरी कुटुंबातील आर्थिक संकटामुळे या विद्यार्थ्यांना घरच्या परिस्थितीची चिंता सतावत आहे. शेतातील नुकसान, घरखर्च, कर्ज आणि बाजारभावाचा प्रश्न यामुळे घरातील वातावरण बदलले आहे. या परिस्थितीचा परिणाम मुलांच्या मानसिक स्थितीवर आणि शिक्षणावर होण्याची शक्यता आहे.

ज्या वयात विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तकं असायला हवीत, त्या वयात त्यांना घरच्या आर्थिक संकटाची चिंता व्यक्त करावी लागत आहे, हे या परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करणारे आहे.

विद्यार्थ्यांची सरकारकडे आर्त मागणी - नांद्रा येथील शेतकरी पाल्य विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. केळी आणि कापसाला योग्य भाव मिळावा, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल घेऊन तातडीने मदत मिळावी आणि शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य बाजारभाव मिळावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्ष मदत मिळावी, अशी अपेक्षा या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांसोबत आता त्यांच्या मुलांचाही आवाज - नांद्रा गावातील विद्यार्थ्यांच्या या प्रतिक्रिया केवळ एका कुटुंबाची व्यथा नाही. तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक संकटाचे प्रतिबिंब आहे. पाऊस कमी पडला की त्याचा परिणाम केवळ शेतातील पिकावर होत नाही; तर शेतकऱ्याच्या घराच्या चुलीपासून मुलांच्या शिक्षणापर्यंत आणि त्यांच्या भविष्यातील स्वप्नांपर्यंत त्याची झळ पोहोचते.

शेतात घाम गाळूनही हातात उत्पन्न नसेल, कर्जाचा डोंगर वाढत असेल आणि बाजारात शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसेल, तर शेतकरी कुटुंबांनी पुढे जायचे कसे, हा गंभीर प्रश्न या विद्यार्थ्यांच्या अश्रूंमधून समोर आला आहे.

आता प्रशासन आणि शासन या परिस्थितीकडे किती गांभीर्याने पाहते, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कधी मिळते आणि शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जातात, याकडे नांद्रा येथील शेतकरी कुटुंबांसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

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TAGGED:

जळगाव दुष्काळ
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