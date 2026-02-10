ETV Bharat / state

'बार' नाही, संसार हवा! 'या' गावानं मतपेतीतून उधळला गुलाल, महिलांनी केली 'बाटली आडवी'

वाशिम जिल्ह्यात एका गावानं दारूबंदीचा निर्णायक लढा दिला. लोकशाही प्रक्रियेतून नशामुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय या गावानं घेतला. वाचा सविस्तर...

प्रातिनिधिक चित्र, इन्सेटमध्ये दारुबंदीच्या मतदानासाठी घेऊन जाताना वृद्ध महिला
प्रातिनिधिक चित्र, इन्सेटमध्ये दारुबंदीच्या मतदानासाठी घेऊन जाताना वृद्ध महिला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 7:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

वाशिम : “गाव वाचवायचं असेल तर एकजूट हवी” याचं जिवंत उदाहरण आज वाशीम जिल्ह्यातील मौजे ब्रम्हा गावानं दिलं. गावाच्या हद्दीत, ब्रम्हा फाट्याजवळ असलेल्या वाईन बार अँड रेस्टॉरंटविरोधात अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला अखेर निर्णायक यश मिळालं. लोकशाही मार्गानं, शासकीय प्रक्रियेतून आणि विशेषतः महिलांच्या एकजुटीनं गावानं दारूबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

तीन ग्रामसभा, पण निर्णय रखडला - वाईन बारविरोधात गावकऱ्यांनी यापूर्वी तीन वेळा ग्रामसभा घेतल्या. मात्र काही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. तरीही गावकऱ्यांनी हार मानली नाही. अखेर जिल्हाधिकारी वाशिम यांच्याकडे निवेदन सादर करून थेट मतदान घेण्याची मागणी करण्यात आली.


शासकीय यंत्रणेच्या उपस्थितीत मतदान - गावकऱ्यांच्या मागणीला यश येत, दि. ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासकीय यंत्रणेच्या उपस्थितीत मतदान घेण्यात आलं. विशेष बाब म्हणजे या मतदानात फक्त महिलांनाच मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. गावातील अनेक महिला बाहेरगावी असतानाही त्यांनी स्वतःच्या खर्चानं गावात येत मतदानाचा हक्क बजावला.



‘उभी बाटली – आडवी बाटली’ मतदान - गावात प्रतिकात्मक स्वरूपात ‘उभी बाटली (बार चालू)’ आणि ‘आडवी बाटली (बार बंद)’ अशा पर्यायांवर मतदान घेण्यात आलं.
गावातील एकूण ८१६ महिला मतदारांपैकी –
आडवी बाटली (बार बंद) : ५२३ मते
उभी बाटली (बार चालू) : १४ मते
बाद मते : १६
या स्पष्ट कौलातून गावानं बार बंद करण्याचा निर्णय घेतला.


महिलांनी राखली गावाची शान - या संपूर्ण प्रक्रियेत लहान-थोर, माता-भगिनी यांनी एकजूट दाखवत गावाची सामाजिक शान राखली. व्यसनमुक्त गावासाठी महिलांनी घेतलेली पुढाकाराची भूमिका ही संपूर्ण जिल्ह्यासाठी आदर्श ठरत आहे.

नशामुक्तीकडे एक पाऊल - या निर्णयानंतर वाईन बार अँड रेस्टॉरंट बंद करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, ब्रम्हा गाव नशामुक्तीकडे एक पाऊल पुढे टाकत आहे. दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीचे माजी जिल्हामहासचिव सोनाजी इंगळे यांनी “ब्रम्हा गावाने दाखवलेला मार्ग इतर गावांनीही स्वीकारावा. प्रत्येक गावानं पुढाकार घेऊन दारूबंदीचा निर्णय घ्यावा,” असं आवाहन केलं आहे.

हेही वाचा...

  1. महिलांनी एकजूट दाखवत गावात केला दारूबंदीचा निर्णय...

TAGGED:

BAN ON LIQUOR
बाटली आडवी
मौजे ब्रम्हा
दारूबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय
BAN ON LIQUOR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.