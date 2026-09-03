नागपुरात आज मध्यरात्रीपासून डीजेसह डॉल्बीवर बंदी, पोलीस आयुक्त नांगरे पाटील यांचे आदेश
नागपूर पोलीस आयुक्तांना शहरात तीन महिन्यासाठी 'डीजे' वर बंदी घातलेली आहे. ही बंदी आज मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहे.
Published : September 3, 2026 at 7:04 PM IST
नागपूर- गणेशोत्सव काळात डीजे वाजवण्यावर निर्बंध लावण्यात यावे, ही मागणी जोर धरत असताना नागपूर पोलिसांनी तीन महिन्यासाठी 'डीजे' वर बंदी घातलेली आहे. यासंदर्भात नागपूर पोलीस आयुक्त विश्वास नागरे पाटील यांच्या आदेशाने अधिसूचना जारी करण्यात आलीय.
आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या क्षमतेच्या डीजे, डॉल्बी, प्लाझमा आणि प्रेशरमिड साऊंड सिस्टिम वाहनांचा वापर करण्यावर सुद्धा बंदी घालण्यात आली आहे. 4 सप्टेंबर ते 1 नोव्हेंबर या कालावधीत संबंधित सिस्टिम आणि वाहने सीलबंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, निर्धारित ध्वनी मर्यादेचे पालन करणाऱ्या साऊंड सिस्टिमला या आदेशातून वगळण्यात आलं आहे.
सण- उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरात ध्वनीप्रदूषण आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी शहर पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 163 अंतर्गत महत्त्वाचा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार डॉल्बी साऊंड सिस्टिम, टॉप-मिड-बेस अशा मल्टीस्पीकर सिस्टिम, प्लाझमा साऊंड सिस्टिम आणि प्रेशरमिड साऊंड सिस्टिम तसेच अशा साऊंड सिस्टिमसाठी विशेष स्वरूपात बदल (Modify) केलेली वाहने वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
बदल केलेल्या वाहनांवरही कारवाई:- डॉल्बी किंवा अन्य मोठ्या साऊंड सिस्टिम वाहून नेण्यासाठी वाहनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात येतात. अशा बदल केलेल्या वाहनांमुळे अपघात होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अशा वाहनांनाही आदेशाच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे.
आयोजक आणि मंडळांनाही आदेश लागू:- आदेश केवळ साऊंड सिस्टिमच्या मालकांपुरता मर्यादित नसून, दहीहंडी कार्यक्रमाचे आयोजक, पोळा व तान्हा पोळा कार्यक्रमाचे आयोजकसह ताजुद्दीन बाबा छब्बीसवीचे आयोजक, गणेश मंडळ पदाधिकारी, दुर्गादेवी मंडळ पदाधिकारी, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रमांचे आयोजक, संबंधित साऊंड सिस्टिमचे मालक व धारक साऊंड सिस्टिमसाठी बदल केलेल्या वाहनांचे मालक व धारक यांनाही हा आदेश लागू राहणार आहे.
सर्व साऊंड सिस्टिमवर बंदी नाही:- या आदेशातील महत्त्वाची बाब म्हणजे ध्वनी प्रदूषणाच्या निर्धारित मर्यादेचे उल्लंघन न करणाऱ्या साऊंड सिस्टिला हा आदेश लागू होणार नाही. म्हणजेच, ध्वनी प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम 2000 मध्ये निर्धारित केलेल्या ध्वनी मर्यादांचे पालन करणाऱ्या साऊंड सिस्टिमवर अधिसूचनेनुसार सरसकट बंदी घालण्यात आलेली नाही.
डीजेमुक्त गणेशोत्सव साजरा करावा- दरम्यान, पुण्यात डीजे बंदी लागू करावी, याची जोरदार मागणी करण्यात येणार आहे. गणेशोत्सव आणि सार्वजनिक सणांमध्ये डीजे, लाऊडस्पीकरच्या दणदणाटाविरोधात सातत्यानं आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांना आज मारहाण झाली. गणेशोत्सव किंवा सार्वजनिक उत्सावात डिजे किंवा लाऊडस्पीकर वापरावर बंदी आणावी, अशी मागणी पुण्यातील विद्यानंद बापट यांनी केली असून गेल्या काही दिवसांपासून ते याबद्दल आग्रही भूमिका मांडत आहेत. कर्णकर्कश डीजेनं अनेकांना त्रास होऊ लागला आहे. आता या डीजेबाबत पुण्यातील काही मंडळेही आक्रमक झालीत. ती आता डीजेमुक्त गणेशोत्सव साजरा करावा, असं म्हणत आहेत, तर काही मंडळांकडून नियमानुसार साऊंड लावण्यात यावा, असं सांगितलं जात आहे.
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