'न्याय हक्कांसाठी आंदोलन करणे गुन्हा आहे का?'- बाळासाहेब थोरात
मुंबईतील 'टिळक भवन' येथे नाशिकहून पायी आलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर बाळासाहेब थोरात यांनी राज्य सरकारविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला.
Published : October 5, 2026 at 4:07 PM IST
मुंबई: आपल्या न्याय हक्कांसाठी नाशिकहून पायी मुंबईत आलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून दबाव आणला जात आहे. आपल्या न्याय हक्कांसाठी आंदोलन करणं हा त्यांचा गुन्हा आहे का?, हे सरकार नेमके स्वतःला काय समजते?, अशा शब्दात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
आवाज दडपण्याचा प्रयत्न कशासाठी? : नाशिकहून पायी मुंबईपर्यंत आलेले आदिवासी विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी टिळक भवन येथे मुक्कामी थांबले होते. मात्र, मध्यरात्रीपासून पोलीस टिळक भवनमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांवर दबाव आणत असून, त्यांना धमकावून अटकेची कारवाई केली असा आरोप थोरात यांनी केलाय. ही कारवाई अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. शांततेच्या मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांशी सरकारने संवाद साधला पाहिजे. त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या पाहिजेत. मात्र, त्याऐवजी पोलीस बळाचा वापर करून त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न कशासाठी?, असा सवाल थोरात यांनी केला.
सरकारच्या भूमिकेवर टीका : लोकशाही व्यवस्थेत प्रश्न विचारणे, न्याय मागणे किंवा शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणे हा गुन्हा नाही, असं सांगत थोरात यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. महाराष्ट्र हा कायदा, लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाचा सन्मान करणारा प्रदेश आहे. अशा परिस्थितीत न्याय मागणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांच्यावर अटकेची कारवाई का केली जात आहे?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत सरकारच्या भूमिकेचा काँग्रेसकडून तीव्र निषेध केला. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या लढ्यात काँग्रेस त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी असल्याचं थोरात यांनी सांगितलं.
आदिवासी विद्यार्थ्यांनी काढला होता मोर्चा - नुकतेच केंद्रीय भोजन पद्धत बंद करावी, गडचिरोलीतील सर्पदंश झालेल्या विद्यार्थिनींच्या पालकांना एक कोटी रुपयांची मदत द्यावी, आदिवासी विकास मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, यासह इतर मागण्यांसाठी सकल आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन कृती समितीच्या वतीनं सोमवारी नाशिक ते मुंबई अशा मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चाला परवानगी नसल्यानं पोलिसांकडून काही विद्यार्थ्यांची धरपकड करण्यात आली होती.
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