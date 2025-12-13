नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गावरून दुर्दैवी राजकारण करू नये, बाळासाहेब थोरातांचं नाव न घेता विखेंना आवाहन
पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पात मोठा बदल करण्यात आला आहे. बाळासाहेब थोरात यांनी नाशिक-पुणे नवीन रेल्वे मार्गात अचानक केलेल्या बदलावर गंभीर आक्षेप घेतला आहे.
Published : December 13, 2025 at 3:18 PM IST
अहिल्यानगर : उत्तर महाराष्ट्र ते पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा बहुचर्चित नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्ग आता पुणे-संगमनेर-नाशिकहून न जाता शिर्डी, पुणतांबा, निंबळक, अहिल्यानगर मार्गे चाकण असा पुण्याला जाणार असल्याचं केंद्रीय मंत्र्यांनी लोकसभेत जाहीर केलं. त्यानंतर संगमनेरमधील 26 गावांतील 275 हेक्टरवरील भूसंपादनावर संभ्रमाचा पेच निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांचे सातबारे रेल्वेच्या नावावर लागले आहेत, पैसे मिळाले आहेत, मग मार्ग केवळ राजकारणासाठी बदलण्याची चर्चा सुरू आहे का, असा सवाल उपस्थित होतोय.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या प्रश्नावर संभ्रम : पुणे-संगमनेर-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गाचे चार सर्वे झाल्यानंतर आधी अकोले तालुक्यातून जाणारा मार्ग नंतर संगमनेरकडे वळवण्यात आला. त्यासाठी तालुक्यातील 70 किमी अंतरासाठी 26 गावांतील 293 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार होती. त्यातील काही गावांमधील 19 हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनी दोन वर्षांपूर्वीच संपादित करून 29 कोटींचा मोबदला देखील देण्यात आला होता. 90 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या 275 हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांवर महारेलची नावे देखील लागली होती. आता मात्र या ‘हायस्पीड’ रेल्वेचा मार्गच बदलल्याने भूसंपादित करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या प्रश्नावर संभ्रमाचा पेच उभा राहिला आहे.
दुर्दैवी राजकारण करू नये : नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्ग केवळ राजकारण करत विखेंनी शिर्डी मार्गे नेला. जवळचा मार्ग बदलून असं दुर्दैवी राजकारण का केलं जातंय, असं विखेंचं नाव न घेता थोरातांनी म्हटलं आहे.
जमिनीचे पैसे पुन्हा कसे परत करायचे? : 2009 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील 55 नवे रेल्वे मार्ग मंजूर करण्यात आले होते. यात नाशिक–पुणे हायस्पीड रेल्वेचाही समावेश होता. नाशिक ते पुणे हा थेट रेल्वे मार्ग तयार केला जाणार होता. त्यासाठी सर्वेक्षण होऊन प्रत्यक्षात ज्या भागातून ही रेल्वे जाणार होती त्या भागातील जमिनीचं क्षेत्र देखील निश्चित केलं होतं. शेतकऱ्यांनी या मार्गासाठी दिलेल्या जमिनीच्या सातबारावर महारेलचं नाव लागलं आहे. अनेकांना मोबदला मिळाला, पण रेल्वेचा मार्ग बदलल्याने जमीन काय, पैसे पुन्हा कसे परत करायचे? आणि या भागातील विकास का रोखला जातोय? असा सवाल जमीन गेलेल्या पोखरी हवेली गावातील शेतकऱ्यांनी विचारला आहे.
प्रकल्प खर्चिक होणार : पहिल्या प्रकल्पासाठी जमीन घेतली गेली, खर्च केला गेला. मात्र आता नाशिक–पुणे थेट रेल्वे मार्गासाठी शिर्डी आणि नंतर अहिल्यानगर–चाकण–पुणे असा नव्याने रेल्वे मार्ग तयार करावा लागणार आहे. त्यामुळं हा प्रकल्प खर्चिक होणार आहे. नाशिक–पुणे हायस्पीड रेल्वेचा 10 वर्षांपूर्वीचा प्रकल्प 1700 कोटींचा होता. संगमनेर मार्गे रेल्वे गेली असती तर आता शिर्डी–विमानतळ हे अवघं वीस किलोमीटर अंतरावर राहिलं असतं. मात्र हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग बदलला असून खर्चही वाढणार आहे.
विखे-थोरात वाद आणखी वाढेल : अकोले आणि संगमनेर तालुक्यातील जनतेनेही आंदोलने सुरू केली आहेत. त्यामुळं आता विखे-थोरात वाद आणखी वाढेल आणि श्रेयवादाच्या लढाईत मार्गाचं काम आणखी लांबणार असं दिसून येतय. तसंच राजकारणात जनतेला झुलत का ठेवलं जातंय? हा प्रश्न पुन्हा समोर उभा राहतोय.
