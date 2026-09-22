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''पंचनाम्यांचा खेळ थांबवून थेट मदत करा'', संगमनेरच्या 'जन आक्रोश मोर्चा'तून बाळासाहेब थोरातांचा सरकारवर घणाघात

महाराष्ट्रातील दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचं झालेल्या नुकसानाच्या पार्श्वभूमीवर माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारवर घणाघात केला आहे.

Balasaheb Thorat Criticizes Govt
'जन आक्रोश मोर्चा'तून बाळासाहेब थोरातांची सरकारवर टीका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 5:51 PM IST

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संगमनेर (अहिल्यानगर) : महाराष्ट्रात निर्माण झालेली अत्यंत गंभीर दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि पावसामुळे शेतकऱ्यांचं झालेलं अतोनात नुकसान या पार्श्वभूमीवर माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. ''पावसाची बिकट परिस्थिती पाहता सरसकट पंचनाम्यांचा खेळ न खेळता, सर्व बाधित शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देणं हीच काळाची गरज आहे'', असा स्पष्ट इशारा माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीवर बोलताना बाळासाहेब थोरात (ETV Bharat)

संगमनेर तालुक्यात वीजपुरवठा पुरेसा उपलब्ध असतानाही महावितरणकडून सतत होणाऱ्या अघोषित वीज भारनियमनामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक अक्षरशः मेटाकुटीस आले आहेत. या अन्यायाविरोधात तालुक्यातील शेतकरी, नागरिक आणि विविध संघटना एकवटल्या असून आज तीव्र 'जन आक्रोश मोर्चा' काढण्यात आला आहे. या मोर्चादरम्यान, माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करताना सांगितलं की, आज महाराष्ट्रातील अनेक भागांत 1972च्या ऐतिहासिक दुष्काळापेक्षाही भीषण आणि बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता आणि तातडीनं मदत पोहोचवली होती. मात्र सध्याचं सरकार केवळ घोषणा आणि बातम्या पुरवण्यापुरतं मर्यादित राहिलं आहे. बातम्या देऊन शेतकऱ्यांचं पोट भरणार नाही, तर त्यांना प्रत्यक्ष हाताशी मदत हवी आहे.

संगमनेर तालुक्यातील पठार भाग आणि नदीकाठच्या शेतीची अवस्था बिकट झाली असून पावसावर आधारित पिके संपूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. पूर्वी संघर्ष करून निळवंडे धरणातून 30 टक्के हक्काचं पाणी मिळवून दिल्याचा उल्लेख करत थोरात म्हणाले की, पाण्याचा आणि विजेचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. आवर्तनाच्या (रोटेशनच्या) काळात शेतकऱ्यांना किमान 11 तास अखंड वीज मिळणं हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे; यासाठी शेतकऱ्यांनी आता निष्क्रिय न राहता आपल्या हक्कासाठी जागरूक होऊन संघटित झालं पाहिजे.

केवळ फ्लेक्सबाजी आणि जाहिरातींनी पोट भरणार नाही, अशा शब्दांत लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर कडक टीका करताना थोरात म्हणाले की, संगमनेर शहरात हजारो फ्लेक्स लावून किंवा स्वतःचे मोठे फोटो छापून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. जाहिरातबाजीवर लाखोंचा खर्च करण्यापेक्षा तो पैसा गरिबांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरला गेला पाहिजे. अशा निरुपयोगी फ्लेक्सबाजीचा आणि दिखाऊपणाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.

प्रमुख मागण्या आणि आंदोलनाचा इशारा

  • संपूर्ण महाराष्ट्रात तातडीनं अधिकृत दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा.
  • एकरी मदत: पंचनाम्यांचे निकष न लावता शेतकऱ्यांना थेट एकरी भरीव आर्थिक मदत देण्यात यावी.
  • शेतातील कामं ठप्प झाल्यामुळे शेतमजूर आणि कामगारांची उपासमार होत आहे, त्यामुळे सरकारनं त्यांना रोजगाराच्या प्रमाणात थेट रोजंदारी किंवा आर्थिक भत्ता द्यावा.

TAGGED:

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