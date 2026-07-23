'केंद्राच्या हुकूमशाहीविरोधात लढा तीव्र करणार'; बाळासाहेब थोरात यांचा घणाघात, शरद पवार- पंतप्रधान भेटीवर म्हणाले...
दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात संगमनेरमध्ये आंदोलन करण्यात आले.
Published : July 23, 2026 at 8:32 AM IST
संगमनेर (अहिल्यानगर) - केंद्र सरकारच्या अयोग्य धोरणांविषयी आणि आडमुठ्या भूमिकेविरोधात देशात सुरू असलेले आंदोलन हे केवळ नीट परीक्षेतील घोटाळ्यांपुरते मर्यादित नसून देशातील लोकशाही आणि युवकांचे भवितव्य वाचवण्यासाठी असल्याचं सांगत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. नीट परीक्षेतील पेपरफुटी व आर्थिक गैरव्यवहाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणीही बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी केली.
संगमनेर शहरात आंदोलन - दिल्ली येथे विद्यार्थ्यांना झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात शेकडो संगमनेरकर रस्त्यावर उतरले. या घटनेचा तीव्र निषेध करत संगमनेर शहरात समविचारी पक्षांच्या वतीने बुधवारी विराट मशाल मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. संगमनेर बस स्थानक ते महात्मा फुले स्मारक या मार्गावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात शहर व तालुक्यातील शेकडो नागरिक सहभागी झाले. यावेळी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे. दुर्गाताई तांबे, तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
केंद्र सरकारमध्ये दानत नाही - "सरकार हे आईसारखे असावे पण केंद्रात दातृत्वच उरलेले नाही," असे सांगत थोरात म्हणाले, "देशातील युवक आणि आंदोलकांशी संवाद साधण्यास सरकार नकार देत आहे. सोनम वांगचुक असोत की अवध ओझा अथवा अभिजीत दिपके, सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांशी साधा संवाद साधण्याचीही सरकारची तयारी नाही. सरकार हे आईसारखे असावे मूल रडत असेल तर त्याच्याकडे जाऊन त्याला सांभाळणे ही सरकारची जबाबदारी असते. मात्र, सध्याच्या केंद्र सरकारमध्ये ती दानत आणि कृतज्ञता पूर्णपणे संपलेली दिसते."
केंद्र सरकारवर घणाघात - संसदेत आणि रस्त्यावर उतरून युवकांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांना ज्या पद्धतीने ताब्यात घेण्यात आले त्यावरून थोरात यांनी संताप व्यक्त केला. "देशाच्या विरोधी पक्षनेत्याची अशा प्रकारे केलेली अवहेलना ही भारतीय लोकशाहीला शोभणारी नाही," असे ते म्हणाले. "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांचे नाव घेत शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांवर लाठीमार करणे आणि अश्रुधूर सोडणे अत्यंत निषेधार्ह आहे. टीव्हीवर संपूर्ण देशाने पाहिले आहे की, आंदोलन शांततेत सुरू होते. केवळ लोकांमध्ये दहशत निर्माण करणे आणि कुणीही सरकारच्या विरोधात बोलू नये या हेतूनेच हे आंदोलन मोडून काढण्यात आले," असा आरोप थोरात यांनी केला.
शरद पवार-पंतप्रधान भेटीवर प्रतिक्रिया - ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आंदोलकांची भेट घेतल्यानंतर पंतप्रधानांची भेट घेतली. यावर बोलताना थोरात म्हणाले, "शरद पवार हे देशातील सर्वात ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते आहेत. त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन तुमची ही वागणूक आणि भूमिका योग्य नाही हेच स्पष्ट शब्दांत बजावले असणार."
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