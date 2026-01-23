बाळासाहेब ठाकरेंचं जन्मशताब्दी वर्ष, अभिवादन करण्यासाठी स्मृतिस्थळावर शिवसैनिकांची गर्दी
शिवाजी पार्क परिसर आणि बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळावर फुलांची सजावट करण्यात आली आहे.
Published : January 23, 2026 at 3:49 PM IST
मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त आज (23 जानेवारी) मुंबईतील दादर येथील शिवाजी पार्कवर त्यांच्या स्मृतिस्थळावर अभिवादन करण्यासाठी शिवसैनिकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी उसळली आहे. जयंतीच्या पूर्वसंध्येपासूनच राज्याच्या विविध भागांतून शिवसैनिक, कार्यकर्ते आणि समर्थक शिवाजी पार्कवर दाखल झाले होते. आमदार भास्कर जाधव, मनसे नेते बाळा नांदगावकर, शिवसेना नेते दिवाकर रावते आणि आमदार महेश सावंत यांच्यासह राज्यभरातून आलेल्या शिवसेना आणि मनसे कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांनी सकाळपासूनच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळी दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केली आहे.
यावेळी आपल्या भावना व्यक्त करत असताना मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी बाळासाहेबांच्या आठवणी जागवल्या. "बाळासाहेबांच्या विचारांवरती चालत असतानाच मुंबईतील शिवसैनिक नेहमी प्रेरणा घेत राहिला," असं यावेळी बाळा नांदगावकर यांनी सांगितलं. तर मुंबईमध्ये बिहार भवन बनत असल्याच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारनं मराठी माणसांच्या भावना दुखवू नयेत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसंच "मराठी माणसाला दुःख होईल, असे निर्णय महाराष्ट्र शासन घेत आहे," असंही बाळा नांदगावकर यांनी यावेळी म्हटलं.
दुसरीकडे, "मी पहिल्यांदा निवडून आल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांना अतिशय आनंद झाला होता आणि अभिमान वाटला होता," अशा भावना आमदार भास्कर जाधव यांनी व्यक्त केल्या. यावेळी, बाळासाहेब ठाकरे यांना जन्मशताब्दी निमित्तानं जर खरंच आदरांजली व्हायची असेल तर शिंदे सेनेनं शिवसेनेचा महापौर व्हावा, यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना पाठिंबा दिला पाहिजे, असं मत आमदार भास्कर जाधव यांनी व्यक्त केलं. पुढं ते म्हणाले की, "जर खरंच तुम्ही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर चालता असं तुम्ही म्हणता तर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला पाठिंबा देत त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षी देखील शिवसेनेचा मराठी महापौर झाला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करावेत," असं आवाहन भास्कर जाधव यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केलं.
दरम्यान, शिवाजी पार्क परिसर आणि बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळावर फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. अनेक शिवसैनिक सकाळपासूनच शिवाजी पार्कवर बाळासाहेबांच्या स्मृतिस्थळावर अभिवादन करण्यासाठी येत आहेत. मुंबईसह ठाणे, पालघर, नाशिक, कोकण आदी भागांतून मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक आले असून स्मृतिस्थळावर पुष्पहार आणि बाळासाहेबांची आवडती चाफ्याची फुले अर्पण करून बाळासाहेबांच्या विचारांना अभिवादन करण्यात येत आहे. अनेकांनी बाळासाहेबांच्या भाषणांच्या आठवणी सांगत त्यांच्या नेतृत्वाचा गौरव केला.
यावेळी शिवसेनेचे नेते, पदाधिकारी आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसाच्या हक्कांसाठी, महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी आणि सामाजिक प्रश्नांसाठी दिलेल्या लढ्याचा आठवणी आज जागवल्या जात आहेत. बाळासाहेबांचे विचार आजही प्रेरणादायी आहेत, अशी भावना शिवसैनिकांनी व्यक्त केली. दरम्यान, जयंतीनिमित्त कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शिवाजी पार्क परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तर "शिवाजी पार्कमध्ये पाहायला मिळालेली ही गर्दी म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवरील आणि नेतृत्वावरील जनतेचा विश्वास आजही कायम असल्याचे स्पष्ट चित्र होते," असं मत शिर्डीवरून आलेले शिवसैनिक सुयोग सावकारे यांनी व्यक्त केलं.
