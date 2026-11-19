आधी शिवसेना फोडली, आता बाळासाहेबांचा फोटो फाडला! शायना एनसी यांच्यावर गुन्हा दाखल करा; संजय राऊत आक्रमक
शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो फाडल्याच्या कथित प्रकारावरून शिवसेना प्रवक्त्या शायना एनसी यांच्याविरोधात राज्यभरात संतप्त लाट उसळली आहे.
Published : November 19, 2026 at 12:01 PM IST
मुंबई - शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो फाडल्याच्या कथित प्रकारावरून शिवसेना प्रवक्त्या शायना एनसी यांच्याविरोधात राज्यभरात संतप्त लाट उसळली आहे. राष्ट्रपुरुषांचा अवमान केल्यास तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पोलिसांनी शायना एनसी यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना (ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी करताना कोणत्या कायद्याच्या आणि कलमांतर्गत कारवाई करणार, याचा खुलासा करावा, असे थेट आव्हान दिले. अमित शहांच्या पक्षाने आधी शिवसेना फोडली, आता बाळासाहेबांचा फोटो फाडला. शहा सेना असल्याचा जोरदार हल्ला राऊत यांनी चढवला.
सोनिया गांधी यांच्या ‘बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ या पुस्तकात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी करण्यात आलेल्या उल्लेखाचा निषेध करण्यासाठी १८ नोव्हेंबरला शिंदे गटाच्या प्रवक्त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. या वेळी पुस्तकाची पाने फाडून निषेध व्यक्त करण्यात आला. मात्र, या प्रकारात बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटोही फाडल्याने राजकीय वादाला नवे वळण लागले. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर शिवसेनेने (ठाकरे) एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य केले.
संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना या प्रकाराबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. बाळासाहेब हे महाराष्ट्राचे राष्ट्रपुरुष असून, त्यांच्या छायाचित्राचा अवमान करणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि जनभावनांचा अपमान आहे. राष्ट्रपुरुषांचा अवमान केल्यास तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे सांगत राऊत यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणात नेमक्या कोणत्या कायद्यांतर्गत आणि कोणत्या कलमांनुसार कारवाई होणार, हे पोलिसांनी स्पष्ट करावे. केवळ राजकीय दबावामुळे प्रकरण दडपले जाऊ नये. शायना एनसी यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
माफी मागणे ही पळवाट; आंदोलन सुरूच राहणार - या प्रकरणात सुरुवातीला फोटो फाडल्याचा प्रकार नाकारण्यात आला आणि नंतर माफी मागण्यात आली. मग सुरुवातीलाच माफी का मागितली नाही? घटना घडली त्याच क्षणी संबंधितांनी दिलगिरी व्यक्त करायला हवी होती. आता प्रकरण तापल्यानंतर माफी मागून जबाबदारी झटकता येणार नाही. माफी मागणे ही केवळ पळवाट आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही राऊत यांनी दिला. बाळासाहेब ठाकरे हे आमचे श्रद्धास्थान आहेत. त्यांच्या प्रतिमेचा अपमान झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांच्या भावना दुखावणे स्वाभाविक आहे. हा केवळ एका फोटोचा विषय नसून समाजातील भावना आणि श्रद्धेचा प्रश्न आहे. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित तरतुदींनुसार कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही करण्यात आली. बाळासाहेबांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रद्धांजली वाहिली किंवा राहुल गांधी यांनी वाहिली नाही, यावरून त्यांच्या मोठेपणाचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही. मोदी-शहा यांना बाळासाहेबांच्या नावाचा केवळ राजकीय वापर करायचा आहे. त्यांची श्रद्धा खरी की खोटी, हा चर्चेचा विषय नाही. बाळासाहेबांचा फोटो फाडण्यात आला, हाच या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बाळासाहेबांचे समाजवादी नेत्यांशीही सलोख्याचे संबंध - बाळासाहेब ठाकरे यांचे ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत नाना चडसामा, मधु मेहता यांच्यासारख्या नेत्यांशी असलेल्या संबंधांचाही उल्लेख संजय राऊत यांनी केला. त्या काळात वेगवेगळ्या विचारसरणींच्या नेत्यांमध्ये संवाद आणि वैचारिक देवाणघेवाण होत होती. मात्र, जुन्या संबंधांचा दाखला देऊन सध्याच्या प्रकरणातील मुख्य मुद्द्याला बगल देता येणार नाही. बाळासाहेबांचा फोटो फाडल्याच्या घटनेवर संबंधितांनी उत्तर द्यावे, असे आव्हान राऊत यांनी दिले.
मतदारसंघ पुनर्रचनेवर भाजपला एकाधिकार कसा? - लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावरूनही केंद्र सरकारवर राऊत यांनी टीका केली. मतदारसंघ पुनर्रचना ही केवळ भाजपची राजकीय सोय नसून संपूर्ण देशाच्या लोकशाही भविष्याशी संबंधित बाब आहे. त्यामुळे या विषयावर सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा होणे आवश्यक आहे. अमित शहा यांनी काही मोजक्या पक्षांशी चर्चा करून ८०० किंवा ८६० मतदारसंघांचा आराखडा तयार करावा, हे मान्य होणार नाही. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनाही विश्वासात घेतले पाहिजे, अशी मागणी केली.
समाजवादी पक्षाचे ४१ खासदार, तृणमूल काँग्रेसचे २८ खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे खासदार असताना या पक्षांशी चर्चा का केली जात नाही, असा सवालही उपस्थित केला. मतदारसंघांची पुनर्रचना कोणत्या निकषांवर होणार, राज्यांना न्याय्य आणि समान संधी कशी मिळणार, याबाबत स्पष्टता हवी. या प्रक्रियेत काही राज्यांवर अन्याय होणार असेल किंवा राजकीय फायद्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना केली जाणार असेल, तर त्याला विरोध केला जाईल. हा राष्ट्रीय आणि लोकशाहीच्या हिताचा विषय असल्याने सर्वपक्षीय चर्चा होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
इंडिया आघाडीत मतभेद नाहीत; सुप्रिया सुळे यांच्याबाबतही स्पष्टीकरण - इंडिया आघाडीतील पक्षांमध्ये मतभेद असल्याच्या चर्चांनाही राऊत यांनी उत्तर दिले. सुप्रिया सुळे या सोनिया गांधी यांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित होत्या. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गट इंडिया आघाडीतून बाहेर पडणार असल्याच्या चर्चांना आधार नाही. सुप्रिया सुळे यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत घेतलेली भूमिका आणि पल्लवी यांचे विधानही या विषयातील व्यापक चर्चेची गरज अधोरेखित करणारे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
राहुल गांधींचे कौतुक; मोदींना थेट प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे आव्हान - राहुल गांधी यांच्या परदेशातील विद्यापीठांमधील संवादावरून भाजपकडून होणाऱ्या टीकेलाही प्रत्युत्तर देण्यात आले. राहुल गांधी यांना कोलंबिया विद्यापीठा सारख्या संस्थांमध्ये बोलावले जाते, कारण ते विद्यार्थ्यांच्या थेट प्रश्नांना उत्तरे देतात. राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक विषयांवर विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची त्यांची तयारी असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही अशा विद्यापीठांत बोलावून विद्यार्थ्यांच्या थेट प्रश्नांना उत्तरे देण्यास सांगावे, असे आव्हान राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिले. देशातील महागाई आणि बेरोजगारीची परिस्थिती पाहण्यासाठी राहुल गांधींच्या भाषणाची गरज नाही. सामान्य नागरिकांना रोजच्या जगण्यातून अर्थव्यवस्थेची स्थिती जाणवत आहे, अशी टीकाही करण्यात आली. भाजपकडून केवळ आरोपांच्या आधारे राजकारण केले जात असून, प्रत्यक्ष प्रश्नांना उत्तर देण्याची वेळ आली की सत्ताधारी नेते मौन बाळगतात, असा टोलाही लगावला.
गुन्हा दाखल झाला पाहिजे - नाना पटोले - सावरकरांच्या अवमानाचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो फाडला जाणे निषेधार्ह आहे. राष्ट्रपुरुषांचा अवमान करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. संबंधितांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी करत या घटनेचा निषेध केला. एका बाजूला सावरकरांच्या अवमानाचा निषेध करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला बाळासाहेबांच्या छायाचित्राचा अवमान करणे हा दुटप्पीपणा असल्याची टीकाही नाना पटोले यांनी केली.