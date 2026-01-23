बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर असायचा 'हा' बुलेटस्वार, इतकी वर्ष सेवा करूनही घेतलं नाही कोणतंही पद
सध्याच्या राजकारणात पदासाठी कार्यकर्ते पक्षांतर करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. परंतु, या सगळ्यात बाळासाहेब ठाकरेंचा एक निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे, त्यानं कधीही कोणत्याही पदासाठी काम केलं नाही.
Published : January 23, 2026 at 9:33 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : शहराच्या नावाला वलय सर्वात आधी प्राप्त करून दिले ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी. मुंबईनंतर त्यांच्या आवडीचं शहर छत्रपती संभाजीनगर मानलं जातं. याच ठिकाणी लाखो शिवसैनिक त्यांनी निर्माण केले. त्यातील अनेकांनी सत्तेत सहभाग घेतला. कोणी आमदार झालं तर कोणी खासदार. मात्र यामध्ये एक निस्वार्थ शिवसैनिक निर्माण झाला. जो सदैव बाळासाहेबांची सावली बनून शहरात राहिला. नरेश पुरवार असं त्यांचं नाव असून बाळासाहेब ठाकरे शहरात आले की त्यांच्या ताफ्यासमोर सर्वात पुढं बुलेट घेऊन जाणारा हा त्यांचा सच्चा विश्वासू कार्यकर्ता मानला जायचा. एखाद्या ठिकाणी त्याच्या बुलेटचा आवाज ऐकू आला की साहेब आल्याची जाणीव आपोआप व्हायची. एकनिष्ठ असलेल्या या कार्यकर्त्यानं बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर राजकारणच सोडलं. त्यांचासारखा दुसरा कोणी होऊ शकत नाही, अशी भावना नरेश पुरवार यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केली.
साहेबांच्या ताफ्यासमोर असायची बुलेट : बाळासाहेब ठाकरे आणि संभाजीनगर हे नातंच वेगळं होतं. याच नात्यातून अनेक कार्यकर्ते त्यांच्या संपर्कात आले. त्यामध्ये नरेश पुरवार यांना विशेष महत्व होतं. "महाविद्यालयीन वयात बाळासाहेबांना भेटण्याचा योग आला. त्यातून लाभलेला सहवासातून जवळीक निर्माण झाली. त्यामुळं बाळासाहेब शहरात आले की त्यांच्यासमोर सर्वात आधी नरेश पुरवार यायचे. नरेश यांच्याकडं बुलेट गाडी आहे. ती गाडी घेऊन ते बाळासाहेब थांबेल त्या ठिकाणी जायचे. तिथून साहेब निघाले की त्यांच्या कार समोर नरेश बुलेट घेऊन पुढं रहायचे. त्याच्या गाडीचा आवाज आला म्हणजे साहेब आले, असं समीकरण त्यावेळी पाहायला मिळायचं. आजही त्या बुलेट गाडीसोबत साहेबांच्या आठवणी असल्यानं गाडी जपून ठेवली आहे. आजही त्या गाडीवर जाताना वेगळाच आनंद मिळतो, असं नरेश यांनी सांगितलं. मातोश्रीसह सर्वत्र मोकळा प्रवेश मिळायचा, अशी आठवण सांगताना नरेश पुरवार भावनिक झाले.
कुठलंही पद घेतलं नाही : बाळासाहेब ठाकरे यांच्या इतक्या जवळ असूनही नरेश पुरवार यांनी शिवसेनेचं कोणतंही पद मागितलं नाही. 1988 पासून शहरात बाळासाहेबांच्या शब्दांचा जलवा पाहायला मिळायचा. शिवसेनेचा पदाधिकारी म्हणजे वेगळीच प्रतिष्ठा मानली जात होती. असं असूनही फक्त साहेबांवर असलेलं प्रेम पुरेसं मानत त्यांनी एकनिष्ठ राहून सेवा केली. शहराला दंगलींचा इतिहास सर्वश्रुत आहे, त्यात नरेश यांचं नाव आलं. त्यावेळी बाळासाहेबांनी त्यांना साथ देत मदत दिली. त्यामुळं नरेश कायम साहेबांसोबत राहिले. "पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलो आणि काम करत राहिलो. बाळासाहेब गेले अन् राजकारण देखील सोडलं," अशी भावना नरेश पुरवार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
आता कोणासोबत काम नाही करायचं : "बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्वभावच मुळात वेगळा होता. राजकारणापेक्षा समाजकारण त्यांना मोठं होतं. साहेबांसोबत असताना आपलेपणाची भावना होती. मातोश्रीवर गेल्यावर कधीही उपाशी बाहेर निघालो नाही. आपल्या मुलाप्रमाणं त्यांनी वागणूक दिली. आजही त्यांच्या आठवणींचा ठेवा सोबत आहे आणि राहिल. त्यांच्यासारखी व्यक्ती पुन्हा होणार नाही म्हणूनच त्यांच्या निधनानंतर पक्षात अधिक राहिलो नाही. मी समाजसेवा सुरू ठेवली. कोणत्याही पक्षाशी जोडलो गेलो नाही. त्यांच्या विचारांनुसार पुढं काम करत राहणार," असं नरेश पुरवार यांनी सांगितलं.
