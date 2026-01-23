बाळासाहेब ठाकरे जयंती 2026 : 'बाळासाहेब ठाकरे आमचं दैवत . . .'; शिवसेनाप्रमुखांच्या आठवणीत शिवसैनिक भावुक
मराठी माणसाचं मन चेतवणारे दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची आज 100 वी जयंती आहे. त्यांच्या जयंतीनिमित्त जुन्या शिवसैनिकांनी त्यांच्या आठवणी जागवल्या.
मुंबई : मायानगरीत मराठी माणसाच्या मनाचा हळवा कोपरा जर कोणत्या राजकारण्यानं व्यापला असेल, तर ते म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे! मुंबईमधील शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनच सामान्य मुंबईकरांनी शिवसेनेवर भरभरून प्रेम केलं. बाळासाहेब ठाकरे यांनी अगदी शिवसैनिकापासून ते शाखाप्रमुख आणि नगरसेवकापासून ते खासदारापर्यंत कोणत्याही शिवसैनिकाचा भेद केला नाही. हेच सामान्य शिवसैनिकाचं बाळासाहेबांवरील प्रेमाचं गुपित आहे, असं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळावर रोज पुष्पांजली अर्पण करणारे शिवसैनिक आप्पा पाटील यांनी भावुक होत सांगितलं. आज आज शिवसेनाप्रमुखांच्या 100 व्या जयंतीच्या निमित्तानं ईटीव्ही भारतनं ज्येष्ठ शिवसैनिकांसोबत संवाद साधला, यावेळी त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणी जागवल्या.
सुरुवातीला शिवसेनेचं चिन्ह ढाल तलवार : जेव्हापासून मला समजायला लागलं, तेव्हापासून मी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर चालत आहे, असं आप्पा पाटील सांगतात. "सुरुवातीला शिवसेनेचं चिन्ह ढाल तलवार होतं, त्यानंतर इंजिन चिन्ह मिळालं. चिन्हं बदलत गेली पण निष्ठावंत शिवसैनिक बदलला नाही. त्यांनी शिवतीर्थावरून शेवटचं व्हिडिओ काँफरन्सवरून शिवसैनिकांना आदेश दिला होता की, 'जसं माझ्यावर प्रेम केलं, तसं उद्धव आणि आदित्यवर करा, त्यांना सांभाळा आणि महाराष्ट्राचा उत्कर्ष करा.' तो भावनिक आदेश निष्ठावंत शिवसैनिक विसरणार नाही," असं ते सांगतात. 2012 पासून मी इथं स्मारकावर सेवा करतोय, असं आप्पा पाटील यांनी सांगितलं.
मराठी माणसासाठी बाळासाहेब ठाकरे दैवत : चंद्रकांत दळवी यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणी जागवल्या. ते म्हणाले, की "1975 साली वेगवेगळी आंदोलनं होत असत. त्यावेळी साहेबांच्या सुरक्षेसाठी दादर परळ इथले शिवसैनिक आस्थेनं त्यांच्या जुन्या बंगल्यावर रात्री पहारा देण्यासाठी यायचे. सकाळी माँसाहेब आम्हाला नाश्ता केल्याशिवाय सोडत नसत. ज्यावेळी पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे पहिले आमदार वामन महाडिक निवडून आले, ती मी मतदान केलेली पहिली निवडणूक. मुंबईमध्ये मराठी तरुणांना नोकरी मिळावी, हा बाळासाहेब ठाकरे यांचा आग्रह असायचा. 1977-78 दरम्यान बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशामुळे मला रिको बँकमध्ये नोकरी मिळाली," असं चंद्रकांत दळवी यांनी सांगितलं. "मराठी माणसासाठी बाळासाहेब ठाकरे दैवत आहेत आणि जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तोपर्यंत त्यांना अभिवादन करण्यासाठी येत राहणार," असं दळवी यांनी म्हटलं.
बाळासाहेब ठाकरेंची भेट हे देवानं दिलेलं वरदान : गिरगाव येथील शिवसैनिक शरद खांडेकर यांनी दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या आठवणींना उजाळा दिला. ते म्हणाले, "मी दहावीला असताना मार्मिकमधली साहेबांची व्यंगचित्र बघून मी खूपच प्रभावित झालो. तेव्हापासून आजतागायत मी शिवसैनिक म्हणून जगत आहे. मला देवानं दिलेलं वरदान म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट," असं खांडेकर सांगतात. 1990 साली निवडणुकीदरम्यान दुपारी एक ते दीडच्या दरम्यान आम्ही बुथवर बसलो होतो. तेव्हा एक व्हॅन आली. त्या व्हॅनच्या ड्रॉयव्हरनं आम्हाला बोलावलं. आत बघतो तर खुद्द बाळासाहेब ठाकरे बसले होते. त्यांच्यासोबत प्रमोद महाजन होते. त्यावेळी त्यांनी माझ्या इलेक्शनच्या या माहौलमध्ये तुम्हाला आपला प्रचार बरोबर झालाय असं वाटतंय ना. तेव्हा ते म्हणाले, "आपल्या मुंबादेवीच्या कृपेनं आपणच जिंकणार, पण तुम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी तुमच्या बुथवरच बसा आणि सगळीकडं नीट लक्ष द्या," ही आठवण मी नेहमीच अभिमानाने सर्वाना सांगतो, असं सांगताना खांडेकर यांना अश्रू अनावर झाले.
शिवसेनेचं बजाव पुंगी हटाव लुंगी आंदोलन : गिरगावातील ज्येष्ठ शिवसैनिक अशोक हळदावनेकर यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी तरुणाला उद्योगात आणल्याची आठवण सांगितली. ते म्हणाले, "1967 साली आमच्या वाडीत निवडणुकीसाठी शिवसेनेची पहिली मिटिंग झाली. त्यावेळी पहिल्यांदा शिवसेनेचा नगरपिता निवडून आला. पण शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या निवडून आलेल्या सदस्यांना नगरसेवक म्हटलं पाहिजे, असं सांगितलं. त्यानंतर शिवसेनेचं 'बजाव पुंगी हटाव लुंगी' हे आंदोलन सुरू झालं. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी तरुणांना आवाहन केलं की, 'दाक्षिणात्य लोक इडली सांबरची, शहाळे विकण्याची गाडी रस्त्यावर लावतात, तर मराठी तरुणांनी देखील काही ना काही उद्योग व्यवसाय केला पाहिजे,' त्यांच्या आवाहनामधून स्फूर्ती घेऊन मी 25 डिसेंबर 1968 ला गिरगावात फेमस वडापाव या नावानं वडापावची टपरी सुरू केली. आधी मी आणि आता माझा मुलगा अनिकेत ती टपरी सांभाळत आहे. पहिल्यांदा शिवसेनेची सभा पाहिल्यापासून मी शिवसेनेचं काम करत आहे. इथून पुढं सुद्धा करत राहणार."
शिवसेनाप्रमुखांमुळे मराठी तरुण ताठ मानेनं जगतात : अनिल वेदपाठक हे ज्येष्ठ शिवसैनिक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणीत रमताना सांगतात, "मी प्रमोद नवलकर यांच्या सोबत साहेबांकडं जात असे. नेरलॉनमध्ये त्यांनी आधी मला कामाला लावलं होतं, पण त्यानंतर पाच ते सहा वर्ष मी आणि दीना सावंत तसेच चार पाच जण साहेबांच्या बंगल्यावरच कामाला होतो. त्यानंतर मी स्वतःचा केटरिंगचा व्यवसाय सुरू केला, त्या व्यवसायाला नवलकरांनी नैवेद्य असं नाव दिलं. तो व्यवसाय आजतागायत यशस्वीपणे सुरू आहे. साहेबांनी आणि नवलकरांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्यामुळे आज अनेक शिवसैनिक ताठ मानेनं जगत आहेत"
