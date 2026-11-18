'बाळासाहेब ठाकरे आमचे दैवत; त्यांचा अवमान होणं अशक्य'-एकनाथ शिंदे
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो शिवसेनेच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांनी फाडल्याचा आरोप असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : November 18, 2026 at 10:42 PM IST
मुंबई- शिवसेना प्रवक्त्या शायना एनसी यांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकावर टीका करताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो फाडल्याचा आरोप होत आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विरोधकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेवर (ठाकरे) जोरदार टीका केली. दरम्यान, शायना एनसी यांनी बाळासाहेबांचा फोटो फाडलाच नाही, असे असे सांगत विरोधकांचे आरोप एकनाथ शिंदे यांनी फेटाळून लावले. सल्लागार समितीची बैठक संपल्यानंतर ते विधान भवन परिसरात माध्यमांशी बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे आमचे दैवत आहेत. त्यांचा अवमान होणं अशक्य आहे. विरोधक खोटे आरोप करून बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. फोटोवरून राजकारण करण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा विषय नाही. महाराष्ट्रातील जनता सुज्ञ आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले. यावेळी सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल अपमानास्पद उल्लेख करण्यात आल्याचा आरोप एकनाथ शिंदे यांनी केला. सावरकरांना माफीवीर म्हटलं आहे. दोन पानांवर त्यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह उल्लेख आहेत. याचा शिवसेनेनं निषेध केला आहे. राहुल गांधी यांनीही यापूर्वी अनेकदा सावरकरांचा अपमान केला आहे, असे शिंदे म्हणाले.
ठाकरेंवर नाव न घेता निशाणा- सावरकरांचा अपमान करणाऱ्या काँग्रेससोबत काही जण सत्तेसाठी एकत्र बसतात, असा टोला लगावत शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाव न घेता टीका केली. स्वतःला सावरकरवादी आणि हिंदुत्ववादी म्हणवणारे लोक काँग्रेसच्या भूमिकेचा निषेध का करत नाहीत? सावरकरांचा अपमान करणाऱ्यांसोबत राहणं योग्य नाही, असे ते म्हणाले. बाळासाहेबांचे विचार घेऊनच आम्ही पुढे जात आहोत. मात्र, सत्ता आणि खुर्चीसाठी ज्यांनी बाळासाहेबांचे विचार सोडले, त्यांनी सावरकरांचा अपमान करणाऱ्यांसोबत जाण्याचे आत्मपरीक्षण करावे,’ असा टोलाही शिंदे यांनी लगावला.
Eknath Shinde Live | मुंबई पत्रकारांशी संवाद - लाईव्ह https://t.co/tupTqHNaeU— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) November 18, 2026
काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकाचा निषेध करताना शिवसेनेच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचाच फोटो फाडल्याचा आरोप विरोधकाकंडून करण्यात आला आहे. शिवसेना यूबीटीसह काँग्रेसनं शिवसेनेवर टीका केली आहे.
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