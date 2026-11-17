शिवसेनाप्रमुखांना 14 व्या पुण्यतिथीनिमित्त शिवसैनिकांकडून मानवंदना, कोरोनाच्या काळातील कामांवरून उद्धव ठाकरेंचा अमित शाहांवर पलटवार
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी शिवतीर्थ येथे स्मृतीस्थळावर आदरांजली वाहिली. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी अमित शाहांवर टीका केली.
Published : November 17, 2026 at 5:39 PM IST
मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून स्मृतीदिनानिमित्त उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्रितपणे मुंबईतील शिवाजी पार्क, शिवतीर्थ येथील स्मृतीस्थळावर जाऊन त्यांना विनम्र आदरांजली वाहिली. शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यासह 'शिवतीर्थावर' जाऊन बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर काही वेळातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील शिवाजी पार्क येथील स्मृतीस्थळावर उपस्थित राहत बाळासाहेबांना आदरांजली वाहिली.
शिवसैनिकांच्यावतीनं आयोजित रक्तदान शिबीरालाही उद्धव ठाकरेंनी हजेरी लावली. त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, आज बाळासाहेब यांचा 14 वा स्मृतीदिन आहे. राजकारण राजकारणाच्या पद्धतीनं सुरू आहे. बाळासाहेबप्रेमींना मी आवाहन करतो की, त्यांच्याकडे बाळासाहेबांचे काही आठवणीतील लेख असतील तर ते त्यांना आणून द्यावेत. अमित शाह किती दिवसांनी राज्यात अवतीर्ण झाले, जेन झींची आंदोलन सुरू होते. तेव्हा ते कुठे होते?, अजित पवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्यांच्याच हस्ते अजित पवार यांच्या पुतळ्याचं अनावरण. त्यांनी खरंतर अजित पवार यांची माफी मागायला हवी होती. पण, गाढवापुढे वाचली गीता? तसं अमित शाह पुढे काय बोलणार? आता निर्बुद्ध माणसासमोर मी काही फार बोलत नाही. मणिपूर किंवा इतर ठिकाणी, अरुणाचलमध्ये ज्या घटना घडत आहेत, तिथे गृहमंत्र्याने जायला हवं. खरंतर अमित शाहांनी मध्यरात्री किंवा केव्हाही जाऊन अजित दादांच्या पुतळ्याला नाक घासून माफी मागायला हवी.
उत्तर प्रदेशात गंगेत, गुजरातेत सार्वजनिक चिता पेटल्या. महाराष्ट्रात काय स्थिती होती, हे सगळ्यांनी पाहिलं. तरी देशातील कोरोना काळातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री मी नाही, असं त्यांचं मत आहे. आता उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका सुरू होतील. कोरोना काळात मुंबईतून लोक तिकडे गेले. पण, तिथे जाऊन चिडले. कारण मुंबईत चांगली स्थिती होती, हे त्यांना जाणवलं. उत्तर प्रदेशात 70 बालकांनी ऑक्सिजन नसल्यामुळे तडफडून जीव गमावला. स्वतःच कर्तृत्व सांगण्यासारखं काही नाही. त्यामुळे खोटं बोलून सगळीकडं चाललं आहे. Genz आंदोलनावर उत्तर द्या म्हणत होते, तेव्हा बाथरूममध्ये जाऊन बसत होते.
📍 #मुंबई | वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या १४ व्या स्मृतीदिनानिमित्त मुंबईतील रिगल सिनेमा समोरील त्यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून विनम्रपणे अभिवादन केले. वंदनीय शिवसेनाप्रमुखांनी दाखवलेल्या मार्गावरच आज #शिवसेना पक्षाची वाटचाल सुरू आहे. राज्यातील शेतकरी संकटात असताना शिवसेना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी असून शिवसेनेचे सर्व मंत्री, आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि शिवसैनिक हे बळीराजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहेत. शासकीय मदतीसोबतच शिवसेनेकडूनही त्यांना लागेल ती सर्व मदत केली जाईल असे यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. यावेळी शिवसेनेचे सर्व मंत्री, खासदार, आमदार, पदाधिकारी आणि शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. #हिंदुहृदयसम्राट #शिवसेनाप्रमुख #बाळासाहेब_ठाकरे #HinduhrudaySamrat #ShivsenaSuprimo #BalasahebThackeray #Shivsena #Mumbai #EknathShinde #Maharashtra @Shivsenaofc— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) November 17, 2026
सत्ताधारी नेत्यांकडूनही बाळासाहेबांना आदरांजली - दरम्यान, सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांपैकी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीदिनानिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली. त्यांच्या निर्भय नेतृत्वाचे आणि बुलंद आवाजाचे स्मरण केले. "ज्या महान नेत्याचे निर्भय नेतृत्व, बुलंद आवाज आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेप्रती असलेली अटळ बांधिलकी लाखो लोकांच्या हृदयात कोरलेली आहे, अशा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना त्यांच्या स्मृतीदिनी आदरांजली," असं फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलंय. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही बाळासाहेब ठाकरे यांना श्रद्धांजली वाहिली. एकनाथ शिंदे यांनी सोशल मीडियावर लिहिलंय की, "साहेब, तुमचे विचार आणि आठवणी नेहमीच आमच्या हृदयात राहतील. वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना त्यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त भावपूर्ण श्रद्धांजली."
मराठी अस्मितेसाठी सुरू झालेल्या शिवसेनेत 2022 फूट- 23 जानेवारी 1926 रोजी पुण्यात जन्मलेल्या बाळासाहेबांनी आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीची सुरुवात एका वृत्तपत्रात व्यंगचित्रकार म्हणून केली. ते 'सामना' या मराठी भाषेतील वृत्तपत्राचे संस्थापकही होते. 17 नोव्हेंबर 2012 रोजी हृदयविकाराच्या झटक्यानं बाळासाहेबांनी अखेरचा श्वास घेतला. तेव्हा ते 86 वर्षांचे होते. 1966 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. राज्यातील मुख्य प्रवाहातील राजकारणात हिंदुत्ववादी विचारधारा आणि मराठी अस्मितेची जागृती निर्माण केली. 2022 मध्ये, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात 40 आमदारांनी वेगळी चूल मांडल्यानंतर पक्षात दोन गट पडले. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीत सामील झाली. त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्यात पक्षचिन्ह आणि नावावरून सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे.
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